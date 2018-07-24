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Yanmak istediler başları yandı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.07.2018 15:34 | Son Güncelleme

Bin bir çeşit güneş yanığı faciasıyla karşılaşmaya hazır olun! İstedikleri sadece güneşin tadını çıkarmaktı fakat bilinçsizce güneş altında durunca bu hale geldiler.

İşte güneş kremini 'mucizevi bir buluş' olduğuna ikna edecek eğlenceli fotoğraflar...

Yanmak istediler başları yandı!

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Güneş kremi kullanma sanatını bilmeyenlerin başında erkekler geliyor.
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Rengarenk kafaya sahip bir adam
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Baş parmağındaki ojesi gibi ayağında koca bir zikzak çıkan güneş mağduru
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Şamar oğlanı dedikleri bu olsa gerek
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Sırtında etkileyici bir desen oluşturan kadın
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Sırtında labirent çıkan arkadaşımız
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Can yakıcı göğüs dekolteli abimiz
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Yemek yemek bazen kötü sonuç verebiliyor
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Vücuduyla konuşan adam
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Renk geçişli özel güneş yanığı
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Siz siz olun mayonuzu çok sık değiştirmeyin
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Güneş yanığıyla aptal damgası yemek mümkün mü? (Idiot=Aptal)
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Doğuştan çoraplı
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Yeni moda parmak arası terlikler
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Bu güneş yanığı ise oldukça ilgi çekici...
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Anahtar Kelimeler:
güneş kremi güneşlenmek yanmak bronzlaşmak

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