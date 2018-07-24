Yanmak istediler başları yandı!

İşte güneş kremini 'mucizevi bir buluş' olduğuna ikna edecek eğlenceli fotoğraflar...

Rengarenk kafaya sahip bir adam

Baş parmağındaki ojesi gibi ayağında koca bir zikzak çıkan güneş mağduru

Şamar oğlanı dedikleri bu olsa gerek

Sırtında etkileyici bir desen oluşturan kadın

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Siz siz olun mayonuzu çok sık değiştirmeyin