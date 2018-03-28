Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor

Teleskopla fark ettiği parlak gökcismini astronomik gelişmeleri duyuran bir internet sitesine gönderen Prof. Peter Dunsby, hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Prof. Peter Dunsby'nin güldüren keşfi

1 / 20 Güney Afrika'nın Cape Town üniversitesinde çalışmalar yürüten Prof. Peter Dunsby, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak bir 'keşife' imza attı.

2 / 20 Dunsby, teleskobuyla gökyüzünü incelerken parlak bir gökcismi fark etti.

3 / 20 Bir tür yıldız olduğunu düşündüğü cismin koordinatlarını not eden Dunsby, astronomik gelişmelerin duyurulduğu The Astronomer’s Telegram’ın internet sitesine gönderdi.

4 / 20 Dunsby, bir süre sonra söz konusu cismin Mars olduğunu fark ederken, sitedekiler de Dunsby’e esprili bir dille yanıt verdi.

5 / 20 Keşif için Dunsby tebrik edilirken, yine de Mars’ı bulmak için biraz geç kaldığı söylendi.

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8 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Dünya'dan sadece 12 ışık yılı uzaklıkta bulunan, Güneş benzeri yıldız Tau Ceti'nin yörüngesindeki 2 gezegenin yaşama elverişli olabileceği belirtildi.

9 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! İngiltere, Hertfordshire Üniversitesi'nden Fabo Feng önderliğinde yürütülen araştırmada, Doppler Spectroscopy (radyal hız ya da titreşim metodu) adı verilen yöntemle Tau Ceti'nin deviniminde, yörüngesinde küçük gezegenlerin yer çekimi kuvvetinden kaynaklanan zayıf titreşimler olduğu tespit edildi.

10 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Yöntemin Tau Ceti'nin devinim varyasyonlarının saniyede 30 santimetre kadar düşük olduğunu gösterdiği kaydedildi.

11 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Titreşimler sayesinde yıldızın yörüngesinde 4 gezegen olduğu belirlendi.

12 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Bu gezegenlerden 2'sinin, yaşam için elverişli koşullara sahip olabileceğini ifade eden bilim adamları, bunların yıldıza konumlarının da yüzeylerinde su bulunabileceğine işaret ettiğini bildirdi.

13 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Yıldıza çok yakın mesafesi nedeniyle diğer 2 gezegenin ise yüzeylerinde su olmayacağı vurgulandı.

14 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Daha önce Tau Ceti'yi inceleyen aynı ekip, yıldızın yörüngesindeki gezegen sayısının 5 olduğunu varsayıyordu.

15 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Öte yandan bilim adamları, Tau Ceti sistemini çevreleyen ve uzay çöplerinden oluşan devasa halkanın, gezegenlerin asteroit saldırılarının tehdidi altında olabileceğini gösterdiğini dile getirdi.

16 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ! Araştırmanın sonuçları "The Astrophysical Journal" dergisinde yayımlandı. (NTV)

17 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ!

18 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ!

19 / 20 İKİ GEZEGENDE YAŞAM İZİ!