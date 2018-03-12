Yaptırdığı kalça estetiği yüzünden oturamıyor

28 yaşındaki Star Delguidice geçirdiği ameliyatlar sonrası acı çektiği için oturamıyor. Aldığı karardan olukça pişman olduğunu söyleyen Star, yaşadığı acı ile ülke gündemine oturdu.

Estetik bağımlısı insanların hazin sonu!

1 / 73 İngiltere'de yaşayan ve geçirdiği 200 operasyon ile estetik bağımlısı olarak anılan kadın, katıldığı bir TV programında kalça implantları yüzünden oturamayınca ülkeden günün konusu oldu.

2 / 73 Plastik cerrahi bağımlısı 28 yaşındaki Star Delguidice estetik ameliyatlar için bugüne kadar 300 bin sterlin harcadı.

3 / 73 Katıldığı This Morning isimli TV şovunda oturamayan kadın ülkede günün konusu oldu.

4 / 73 OTURAMADIĞI İÇİN AYAKTA RÖPORTAJ VERDİ Genç kadın ekstra büyük olan kalçaları yüzünden oldukça mutsuz. Delguidice, katıldığı televizyon programında, kalçalarının patlamasından korktuğu için oturamadı ve ayakta röportaj verdi.

5 / 73 "ÇOK ACI VERİCİ" Ameliyatla iki katına çıkardığı kalçaları başına dert açan kadın, bu kararından oldukça pişman.

6 / 73 Oturamaması ile ilgili olarak konuşan Delguidice, "Gerçekten acı verici. Hem de aşırı derecede" dedi.

7 / 73 TERAPİYE GİDİYOR Bu implantları kendisinin istediğini ancak bu kadar büyük olacağını da tahmin etmediğini söyleyen estetik bağımlısı kadın, şu anda ameliyat sonrası yaşadığı travmadan kaynaklanan stresle başa çıkmak için terapiye gidiyor.

8 / 73 BÜYÜDÜĞÜ AİLE ETKİLİ OLMUŞ Delguidice bu bağımlığının Yehova Şahitlerine üye bir ailede büyümüş olmasına bağlıyor.

9 / 73 Her şeyden uzak durarak geçirdiği çocukluktan sonra kendisini estetik ameliyatlara bağımlı halde bulduğunu anlatan kadın, ailemi suçlamıyorum ama bu durumun sebebinin ne olduğunu da biliyorum diyor.

10 / 73 11 SENEDE 200 OPERASYON GEÇİRDİ İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşayan 28 yaşındaki kadın kalçalarındaki implantları çıkartacağını söylüyor çünkü oturamamaktan yorulmuş durumda.

11 / 73 17 yaşında başladığı estetik macerasında tam 200 ameliyat geçiren kadın son operasyonunu ise Türkiye'de geçirmiş.

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18 / 73 ESTETİK ONLARI BU HALE GETİRDİ Dünya jet sosyetesinin ünlü simalarından Michaela Romanini'nin geçirdiği sayısız ameliyat pek de iyi sonuçlanmadı.

19 / 73 1980’lerde dünyayı kasıp kavuran İngiliz pop grubu “Dead & Alive”ın soslisti Pete Burns 40’lı yaşlarının ortasında geçirdiği ameliyat sonrasında herkesi adeta şoke etmişti.

20 / 73 Milyarder sanat taciri eşinin kendisini terk etmesinden korkan Jocelyn Wildenstein, toplam 2 milyon sterlin harcayıp bir dizi estetik operasyon geçirdi. Ama sonunda hem kocasını kaybetti hem de doğal güzelliğini…

21 / 73 ABD’de “Havuç” olarak anılan komedyen Scott Thompson geçirdiği ameliyatlardan sonra hızla gözden düşmüştü.

22 / 73 1990’lı yılların Türkiye’de de çok sevilen dizilerinden Evimiz Hollywood’un (Beverly Hills 90210) yıldızı Tori Spelling yaptırdığı ameliyatlarla hayranlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

23 / 73 İşte estetik ameliyatlarıyla dikkat çeken ünlüler...

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35 / 73 'ESTETİK AMELİYAT GEÇİRMEDİM' DEDİ AMA... Uzun saçlarını ve çıkık elmacık kemiklerini, ailesinin bir bölümünün mensup olduğu İsviçre kökenlerine bağlayan Jocelyn Wildenstein, bu yüzden de sinemanın bir dönemine damga vuran Fransız oyuncu Brigitte Bardot'ya benzediğini ileri sürdü.

36 / 73 Basının ilgisini ilk olarak milyarder kocası Alec Wildenstein'dan boşanırken üzerine topladığını söyleyen Jocelyn Wildenstein'ın en şaşırtıcı açıklaması ise estetik operasyon geçirdiği iddialarını ise yalanladı.

37 / 73 Yakın bir zamanda 50 yaşındaki mora tasarımcısı Lloyd Klein ile evlenmeye hazırlanan Wildenstein, estetik operasyonlarla ilgili soruyu şöyle cevapladı:

38 / 73 "Hayır, aslında eski fotoğraflarıma bakıldığında elbette daha güzel görünüyordum. Çünkü gençlikte insan bir tazeliğe sahip olur. Bu tazelik yıllar içinde de kaybolur. Ama yüzüme baktığınızda aynı gözleri, aynı çıkık elmacık kemiklerini ve aynı burnu görebilirsiniz" diye konuştu.

39 / 73 Jocelyn Wildenstein'in nişanlısı Klein ise onun güzel bir kadın olduğunu söyleyerek "Jocelyn'i ilk gördüğümde güzelliğinden ve kişiliğinden büyülendim. Moda sektöründe çalıştığım için çok güzel kadınlarla karşılaşıyorum. Ama Jocelyn birçok kadının sahip olmadığı bir şeylere sahipti" dedi.

40 / 73 Klein de Wildenstein'ın durmadan estetik operasyon geçirdiği iddialarını tıpkı nişanlısı gibi yalanladı.

41 / 73 "Basının onunla ilgili yazdığı her şeye özellikle de Kedi Kadın olarak adlandırmasını anlamıyorum. Yüzünü değiştirmek için hiçbir şey yapmadı. 16 yaşından beri çekilen fotoğraflarına bakıyorum ve yüzünde hiçbir şeyin değişmediğini görüyorum" dedi.

42 / 73 Jocelyn wildenstein, ilk kez 1999'da milyarder kocası Alec Wildenstein'dan boşanırken basının dikkatini çekti. Wildenstein, bu sırada 2 buçuk milyon dolar tazminat aldı.

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45 / 73 ESTETİK YÜZÜNDEN BURNU ERİDİ Raporda ucuz ve ruhsatsız bir ürün olduğu gözlenen bir malzemeyle yapılan burun ameliyatı hastanın zor günler yaşamasına sebep oldu. Burnun içinde nereye koydukları bilinmeyen silikon implant, burnun uç bölümünden baloncuk şeklinde dışarıya çıktı.

46 / 73 Burnun tıkanmasına sebep olan parça açık yaradan çekilerek çıkarıldı. İşlem sadece birkaç dakika sürdü.

47 / 73 Operasyon sonrası açıklama yapan doktorlar, plastik cerrahi işlem yaptırmak isteyen kişilerin ülkedeki lisanslı kuruluşlara başvurması için uyarıda bulundu.

48 / 73 Operasyon sonrası ortaya çıkan görüntü

49 / 73 Ekonomi öğrencilerinin bankacılık ya da danışmanlık gibi hayalleri varken, Miami'de yaşayan 32 yaşındaki Courtney Barnes, bu alanda kariyer yapmak yerine kalçalarıyla para kazanma yoluna gitti.

50 / 73 Altı yıl önce yasa dışı yollarla kalçasına silikon enjekte ettiren Barnes, artık modellikle para kazanıyor.

51 / 73 Geçirilen operasyonlar sonrası istediği sonuçlara ulaşamayan Courtney, kalçalarının ilk başta bu kadar büyük olabileceğini tahmin etmediğini 3-4 denemeden sonra bu hale geldiğini söyledi.

52 / 73 Kalçası beklediğinden çok daha fazla iri bir görünüme bürünen 32 yaşındaki Barnes, başka bir seçeneği kalmayınca kariyerini bu yanlışlık üzerine kurmaya karar verdi.

53 / 73 Barnes, "Ekonomi eğitimim sırasına öğrendiğim bir şey var: İnsanlara istedikleri ürünü verin. Benim durumum da buna uyuyor. Görüntümle para kazanmıyorum. Herkese bir insanın hem güzel, hem akıllı hem de iri kalçalı olabileceğini gösteriyorum" diye konuşuyor.

54 / 73 Courtney Barnes, henüz üniversite öğrencisiyken bir yandan da dansçı olarak çalıştığı dönemde kalçasını silikon enjeksiyonuyla büyütmeye karar vermiş. Bunun nedeni de kıvrımlı hatlara sahip olan diğer dansçılara özenmesiymiş. Gittiği yasadışı klinikte yapılan işlemlerin ardından ortaya hiç hayal ettiği gibi bir sonuç çıkmamış. Genç kadın 150 santimlik bir kalçaya sahip olmuş. Barnes "Birçok kişi bana enjeksiyonun tehlikeli olup olmadığını soruyor. Bu konudaki yanıtım: Evet" diye konuşuyor.

55 / 73 Kalçasına enjekte edilen maddenin içeriğinden tam da emin olmadığını söyleyen Courtney Barnes "Bir arkadaşım bu yüzden bir ay hastanede kaldı. Kalçasındaki enjeksiyonu çıkarttırdı ama komplikasyonlar yüzünden bir ay hastanede yatmak zorunda kaldı" diye anlatıyor. Courtney Barnes, kalça enjeksiyonu yaptırdıktan sonra da bir süre bir ofis işinde çalıştığını anlatıyor: Ama özellikle de sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar sayesinde adını duyurunca o işi bırakıp görüntüsüyle para kazanmaya karar vermiş. Courtney Barnes, kalçalarına gösterilen ilgi sayesinde 400 bine yakın instagram takipçisinin olduğunu ifade ediyor.

56 / 73 2008 yılındaki görüntüsüyle estetik sonrası hali arasında oldukça fark olan bu kadın tam bir estetik bağımlısı...

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