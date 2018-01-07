Yaratıcılığın sınırı yok
Sadece pet şişe kullanarak bakın ne yaptı..
Ev eşyaları aslında gizli birer sandık!
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Sadece pet şişe ve gazete kullanarak bakın ne yaptı.
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Plastik şişe, damacana, bidon ve aklınıza gelebilecek pek çok şey aslında işlendiğinde oldukça kıymetli eşyalara dönüşebiliyor!
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Çinli bir vatandaşın yaratıcı çalışması sonucu çöp olacak bir pet şişe artık onun evine fazlasıyla yarayan yepyeni bir eşyaya dönüştü! Neye mi?
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Güneş enerjisini kullanan bir lambaya! Yaptığı ise çatıyı delip, içine su doldurup güneş ışığı almasını sağlamak! Hepsi bu...
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Bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor!
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Önce pet şişeyi alıyoruz.
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Ardından maket bıçağıyla ortasından ikiye ayırıyoruz.
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Ardından kutu şişeyi ortadan ikiye bölüyoruz.
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Sacı açmaya başlıyoruz.
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Pet şişeyi sacın üstüne koyarak kalemle keseceğimiz bölümleri çiziyoruz.
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Ardından makasla sacı kesmeye başlıyoruz.
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Sacı yuvarlak hale getirdikten sonra...
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Cetvel yardımıyla sacı, fan yapmak için keseceği bölgeleri belirledik..
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Delik açmak için sacın tam ortasına çivi çakıyoruz.
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Ardından maket bıçağı yardımıyla deliği büyütüyoruz.
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Sacı güzelce kesiyoruz ve fan görünümüne getiriyoruz.
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Küçük motoru macunun üstüne yerleştiriyoruz.
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Motorun dibindeki kabloların muhafazası için pet şişenin kapağını kullanıyoruz.
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Ve fan hazır hale geliyor.
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Fanı pet şişenin içine yerleştirmek için fanın dip kısmına tutkal sürüyoruz..
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Ve pet şişenin içine yerleştirdik.
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Ardından sac bir tel alarak yuvarlak hale getirdik.
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Yuvarlak hale getirdiğimiz sacı filtre görevi görmesi için tüle yapıştırdık..
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Hazır olan filtreyi de pet şişenin içine yapıştırdık.
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Süpürgenin tutulabilmesi için strafor kullandık.
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Straforları çift taraflı bantla yapıştırdık.
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Ve süpürgenin tutulabileceği bir yer oluşturulmuş oldu..
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Süpürgenin borusu için eski bir çamaşır makinesi borusu kullandık.
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Ve pet şişenin başına yapıştırdık.
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Daha sonra Japon yapıştırıcısı tüpününün başını kestik.
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Hortumun ucuna böylece takıyoruz.
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Süpürgenin renkli görünmesi için mukavva kullandık.
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Ve süpürge hazır hale geldi, şimdi tozlara meydan okuma zamanı!
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Öncelikle bir tükenmez kalem bulun; illa ki etrafınızda bir tane vardır, ama gözden çıkardığınız bir kalem olmalı; çünkü işlem sonunda kaleminiz artık bir işe yaramayacak!
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Kalemin içini açın!
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Ardından yayı güzelce kabloya sarın.
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İşte bu kadar! Artık kablonuza hiçbir şey olmayacak!
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Kablonuzu kırsanız bile yay sayesinde gerilecek ve kablonuz bundan zarar görmeyecek!
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İşte zaman içinde bir şarj kablosunun geldiği hal... Kalem yöntemi bilinen bir yöntem; ancak pek çok kişi bunu uygulamıyor; oysa yeni bir kablo almaktansa bu yöntemi kullanmanız çok
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Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.
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Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.
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Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!
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Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.
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Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz!
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Peki şimdi ne yapacağız?
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Önce bu şekilde teneke kutuyu konumlandırıyoruz.
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Ardından evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerleştiriyorsunuz.
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Teneke kutusu olmadan önce internetin hızı...
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Teneke kutunun yerleştirilmesiyle değişen internet hızı...
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Ev eşyaları aslında gizli birer sandık!
Artık unutulmaya yüz tutan CD ve DVD'ler aslında bazen hiç de göründükleri gibi değiller! CD'lerin içinde en azından bazılarında gizli bir hazinenin yattığını biliyor muydunuz?
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Hazine için öncelikle CD'nin üzerinde biraz çalışmak gerekiyor tabii!
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Önce doğru şekilde kesimler yapılmalı!
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Ardından CD'ler uygun şekilde kesilmeli.
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Bıçak işinizi görür; ancak biraz zahmetli bir iş olduğunu söylemeliyiz
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Ancak tek yapmanız gereken CD'leri kesmek değil!
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Aynı zamanda CD'leri sıra sıra dizildiği aparata da ihtiyacımız var!
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İşte son hali... İçine altınlar takılar koysanız kimsenin umrunda olmaz herhalde! Ne de olsa basit bir CD değil mi?
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Ancak gizli hazineler sadece CD'lerde bulunmuyor. Mesela şu an normal bir zemin görüyoruz; ancak...
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Aslında gizli bir bölme varmış!
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Aynı şekilde evin diğer taraflarında da benzer çalışmalar görmek mümkün! Tamamen hayal gücünüzle sınırlı yani!
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Kitaplık gibi ama..
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Bir kapı aynı zamanda... Filmlerde olduğu gibi!
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Saksı deyip geçmemek lazım!
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Araba farınız bu hale geldiyse hemen bunu yapın!
Otomobil farınız zaman içinde solduysa dikkat! Böyle yola çıkmayın... İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol. Bilmeyen kalmasın!
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Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.
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Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.
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Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.
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Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz
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Pet şişe deyip geçmeyin!
Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
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Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
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Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
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İşte bu şekilde!
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Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!
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İşte bu şekilde!
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Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?
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Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.
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Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.
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Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...
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Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!
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Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.
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İşte bu şekilde...
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Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var. pet şişe , vr , sanal gözlük
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Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.
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Aynen bu şekilde!
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Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.
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Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.
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Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.
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Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.
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Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.
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Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.
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İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!
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Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.
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Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.
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Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz. pet şişe , vr , sanal gözlük
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Çizim işlemi tamamlandığında...
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Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.
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Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...
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Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.
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Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.
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Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!
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Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz. pet şişe , vr , sanal gözlük
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Ancak henüz işimiz bitmiş değil!
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Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.
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!
İşte bu şekilde...
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Tutkalı kullanıyoruz yine ve...
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İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!
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Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. Mesela 'Travel to Dubai in 360..." isimli videoyu deneyin.
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Videoyu oynatmaya başlayın!
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Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.
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İşte telefon ekranındaki görüntü...
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Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...
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bakın ne olacak?
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Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.
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Tam açıyı yakaladığınızda sanal gerçeklik gözlüğünüzü bedavaya yapmış olacaksınız!
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