Yaratıcılığın sınırı yok

Son Güncelleme 1 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 07.01.2018 14:53 |1 saat önce

Sadece pet şişe kullanarak bakın ne yaptı..

Ev eşyaları aslında gizli birer sandık!

1 / 162 Sadece pet şişe ve gazete kullanarak bakın ne yaptı.

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15 / 162 Plastik şişe, damacana, bidon ve aklınıza gelebilecek pek çok şey aslında işlendiğinde oldukça kıymetli eşyalara dönüşebiliyor!

16 / 162 Çinli bir vatandaşın yaratıcı çalışması sonucu çöp olacak bir pet şişe artık onun evine fazlasıyla yarayan yepyeni bir eşyaya dönüştü! Neye mi?

17 / 162 Güneş enerjisini kullanan bir lambaya! Yaptığı ise çatıyı delip, içine su doldurup güneş ışığı almasını sağlamak! Hepsi bu...

18 / 162 Bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor!

19 / 162 Önce pet şişeyi alıyoruz.

20 / 162 Ardından maket bıçağıyla ortasından ikiye ayırıyoruz.

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22 / 162 Ardından kutu şişeyi ortadan ikiye bölüyoruz.

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24 / 162 Sacı açmaya başlıyoruz.

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26 / 162 Pet şişeyi sacın üstüne koyarak kalemle keseceğimiz bölümleri çiziyoruz.

27 / 162 Ardından makasla sacı kesmeye başlıyoruz.

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29 / 162 Sacı yuvarlak hale getirdikten sonra...

30 / 162 Cetvel yardımıyla sacı, fan yapmak için keseceği bölgeleri belirledik..

31 / 162 Delik açmak için sacın tam ortasına çivi çakıyoruz.

32 / 162 Ardından maket bıçağı yardımıyla deliği büyütüyoruz.

33 / 162 Sacı güzelce kesiyoruz ve fan görünümüne getiriyoruz.

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36 / 162 Küçük motoru macunun üstüne yerleştiriyoruz.

37 / 162 Motorun dibindeki kabloların muhafazası için pet şişenin kapağını kullanıyoruz.

38 / 162 Ve fan hazır hale geliyor.

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40 / 162 Fanı pet şişenin içine yerleştirmek için fanın dip kısmına tutkal sürüyoruz..

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42 / 162 Ve pet şişenin içine yerleştirdik.

43 / 162 Ardından sac bir tel alarak yuvarlak hale getirdik.

44 / 162 Yuvarlak hale getirdiğimiz sacı filtre görevi görmesi için tüle yapıştırdık..

45 / 162 Hazır olan filtreyi de pet şişenin içine yapıştırdık.

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48 / 162 Süpürgenin tutulabilmesi için strafor kullandık.

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51 / 162 Straforları çift taraflı bantla yapıştırdık.

52 / 162 Ve süpürgenin tutulabileceği bir yer oluşturulmuş oldu..

53 / 162 Süpürgenin borusu için eski bir çamaşır makinesi borusu kullandık.

54 / 162 Ve pet şişenin başına yapıştırdık.

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57 / 162 Daha sonra Japon yapıştırıcısı tüpününün başını kestik.

58 / 162 Hortumun ucuna böylece takıyoruz.

59 / 162 Süpürgenin renkli görünmesi için mukavva kullandık.

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65 / 162 Ve süpürge hazır hale geldi, şimdi tozlara meydan okuma zamanı!

66 / 162 Öncelikle bir tükenmez kalem bulun; illa ki etrafınızda bir tane vardır, ama gözden çıkardığınız bir kalem olmalı; çünkü işlem sonunda kaleminiz artık bir işe yaramayacak!

67 / 162 Kalemin içini açın!

68 / 162 Yayı çıkarın.

69 / 162 Ardından yayı güzelce kabloya sarın.

70 / 162 İşte bu kadar! Artık kablonuza hiçbir şey olmayacak!

71 / 162 Kablonuzu kırsanız bile yay sayesinde gerilecek ve kablonuz bundan zarar görmeyecek!

72 / 162 İşte zaman içinde bir şarj kablosunun geldiği hal... Kalem yöntemi bilinen bir yöntem; ancak pek çok kişi bunu uygulamıyor; oysa yeni bir kablo almaktansa bu yöntemi kullanmanız çok

73 / 162 Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.

74 / 162 Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.

75 / 162 Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!

76 / 162 Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.

77 / 162 İşte böyle...

78 / 162 Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz!

79 / 162 İşte böyle!

80 / 162 Peki şimdi ne yapacağız?

81 / 162 Önce bu şekilde teneke kutuyu konumlandırıyoruz.

82 / 162 Ardından evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerleştiriyorsunuz.

83 / 162 İşte böyle!

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85 / 162 Teneke kutusu olmadan önce internetin hızı...

86 / 162 Teneke kutunun yerleştirilmesiyle değişen internet hızı...

87 / 162 Ev eşyaları aslında gizli birer sandık! Artık unutulmaya yüz tutan CD ve DVD'ler aslında bazen hiç de göründükleri gibi değiller! CD'lerin içinde en azından bazılarında gizli bir hazinenin yattığını biliyor muydunuz?

88 / 162 Hazine için öncelikle CD'nin üzerinde biraz çalışmak gerekiyor tabii!

89 / 162 Önce doğru şekilde kesimler yapılmalı!

90 / 162 Ardından CD'ler uygun şekilde kesilmeli.

91 / 162 Bıçak işinizi görür; ancak biraz zahmetli bir iş olduğunu söylemeliyiz

92 / 162 Ancak tek yapmanız gereken CD'leri kesmek değil!

93 / 162 Aynı zamanda CD'leri sıra sıra dizildiği aparata da ihtiyacımız var!

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97 / 162 İşte son hali... İçine altınlar takılar koysanız kimsenin umrunda olmaz herhalde! Ne de olsa basit bir CD değil mi?

98 / 162 Ancak gizli hazineler sadece CD'lerde bulunmuyor. Mesela şu an normal bir zemin görüyoruz; ancak...

99 / 162 Aslında gizli bir bölme varmış!

100 / 162 Aynı şekilde evin diğer taraflarında da benzer çalışmalar görmek mümkün! Tamamen hayal gücünüzle sınırlı yani!

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107 / 162 Kitaplık gibi ama..

108 / 162 Bir kapı aynı zamanda... Filmlerde olduğu gibi!

109 / 162 Saksı deyip geçmemek lazım!

110 / 162 Araba farınız bu hale geldiyse hemen bunu yapın! Otomobil farınız zaman içinde solduysa dikkat! Böyle yola çıkmayın... İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol. Bilmeyen kalmasın!

111 / 162 Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.

112 / 162 Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.

113 / 162 Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.

114 / 162 Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz

115 / 162 Pet şişe deyip geçmeyin! Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...

116 / 162 Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.

117 / 162 Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.

118 / 162 İşte bu şekilde!

119 / 162 Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!

120 / 162 İşte bu şekilde!

121 / 162 Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?

122 / 162 Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.

123 / 162 Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.

124 / 162 Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...

125 / 162 Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!

126 / 162 Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.

127 / 162 İşte bu şekilde...

128 / 162 Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var. pet şişe , vr , sanal gözlük

129 / 162 Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.

130 / 162 Aynen bu şekilde!

131 / 162 Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.

132 / 162 Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.

133 / 162 Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.

134 / 162 İşte böyle...

135 / 162 Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.

136 / 162 Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.

137 / 162 Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.

138 / 162 İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!

139 / 162 Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.

140 / 162 Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.

141 / 162 Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz. pet şişe , vr , sanal gözlük

142 / 162 Çizim işlemi tamamlandığında...

143 / 162 Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.

144 / 162 Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...

145 / 162 Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.

146 / 162 Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.

147 / 162 Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!

148 / 162 Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz. pet şişe , vr , sanal gözlük

149 / 162 İşte bu kadar!

150 / 162 Ancak henüz işimiz bitmiş değil!

151 / 162 Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.

152 / 162 ! İşte bu şekilde...

153 / 162 Tutkalı kullanıyoruz yine ve...

154 / 162 İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!

155 / 162 Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. Mesela 'Travel to Dubai in 360..." isimli videoyu deneyin.

156 / 162 Videoyu oynatmaya başlayın!

157 / 162 Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.

158 / 162 İşte telefon ekranındaki görüntü...

159 / 162 Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...

160 / 162 bakın ne olacak?

161 / 162 Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.