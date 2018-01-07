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Yaratıcılığın sınırı yok

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 07.01.2018 14:53 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sadece pet şişe kullanarak bakın ne yaptı..

Ev eşyaları aslında gizli birer sandık!

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Sadece pet şişe ve gazete kullanarak bakın ne yaptı.
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Plastik şişe, damacana, bidon ve aklınıza gelebilecek pek çok şey aslında işlendiğinde oldukça kıymetli eşyalara dönüşebiliyor!
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Çinli bir vatandaşın yaratıcı çalışması sonucu çöp olacak bir pet şişe artık onun evine fazlasıyla yarayan yepyeni bir eşyaya dönüştü! Neye mi?
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Güneş enerjisini kullanan bir lambaya! Yaptığı ise çatıyı delip, içine su doldurup güneş ışığı almasını sağlamak! Hepsi bu...
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Bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor!
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Önce pet şişeyi alıyoruz.
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Ardından maket bıçağıyla ortasından ikiye ayırıyoruz.
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Ardından kutu şişeyi ortadan ikiye bölüyoruz.
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Sacı açmaya başlıyoruz.
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Pet şişeyi sacın üstüne koyarak kalemle keseceğimiz bölümleri çiziyoruz.
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Ardından makasla sacı kesmeye başlıyoruz.
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Sacı yuvarlak hale getirdikten sonra...
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Cetvel yardımıyla sacı, fan yapmak için keseceği bölgeleri belirledik..
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Delik açmak için sacın tam ortasına çivi çakıyoruz.
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Ardından maket bıçağı yardımıyla deliği büyütüyoruz.
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Sacı güzelce kesiyoruz ve fan görünümüne getiriyoruz.
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Küçük motoru macunun üstüne yerleştiriyoruz.
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Motorun dibindeki kabloların muhafazası için pet şişenin kapağını kullanıyoruz.
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Ve fan hazır hale geliyor.
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Fanı pet şişenin içine yerleştirmek için fanın dip kısmına tutkal sürüyoruz..
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Ve pet şişenin içine yerleştirdik.
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Ardından sac bir tel alarak yuvarlak hale getirdik.
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Yuvarlak hale getirdiğimiz sacı filtre görevi görmesi için tüle yapıştırdık..
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Hazır olan filtreyi de pet şişenin içine yapıştırdık.
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Süpürgenin tutulabilmesi için strafor kullandık.
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Straforları çift taraflı bantla yapıştırdık.
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Ve süpürgenin tutulabileceği bir yer oluşturulmuş oldu..
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Süpürgenin borusu için eski bir çamaşır makinesi borusu kullandık.
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Ve pet şişenin başına yapıştırdık.
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Daha sonra Japon yapıştırıcısı tüpününün başını kestik.
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Hortumun ucuna böylece takıyoruz.
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Süpürgenin renkli görünmesi için mukavva kullandık.
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Ve süpürge hazır hale geldi, şimdi tozlara meydan okuma zamanı!
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Öncelikle bir tükenmez kalem bulun; illa ki etrafınızda bir tane vardır, ama gözden çıkardığınız bir kalem olmalı; çünkü işlem sonunda kaleminiz artık bir işe yaramayacak!
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Kalemin içini açın!
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Yayı çıkarın.
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Ardından yayı güzelce kabloya sarın.
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İşte bu kadar! Artık kablonuza hiçbir şey olmayacak!
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Kablonuzu kırsanız bile yay sayesinde gerilecek ve kablonuz bundan zarar görmeyecek!
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İşte zaman içinde bir şarj kablosunun geldiği hal... Kalem yöntemi bilinen bir yöntem; ancak pek çok kişi bunu uygulamıyor; oysa yeni bir kablo almaktansa bu yöntemi kullanmanız çok
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Öncelikle teneke kutunun kapağını söküp atalım.
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Ardından teneke kutunun alt kısmını keselim.
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Üst kısmı da aynı şekilde kesiyoruz!
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Ancak tamamen kesmeyin, birazcık göz payı bırakmanız gerekiyor.
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İşte böyle...
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Ardından teneke kutuyu ortadan ikiye ayırıyoruz!
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İşte böyle!
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Peki şimdi ne yapacağız?
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Önce bu şekilde teneke kutuyu konumlandırıyoruz.
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Ardından evinizdeki modeminizin antenine bu teneke kutuyu yerleştiriyorsunuz.
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İşte böyle!
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Teneke kutusu olmadan önce internetin hızı...
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Teneke kutunun yerleştirilmesiyle değişen internet hızı...
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Ev eşyaları aslında gizli birer sandık!

Ev eşyaları aslında gizli birer sandık!
Artık unutulmaya yüz tutan CD ve DVD'ler aslında bazen hiç de göründükleri gibi değiller! CD'lerin içinde en azından bazılarında gizli bir hazinenin yattığını biliyor muydunuz?
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Hazine için öncelikle CD'nin üzerinde biraz çalışmak gerekiyor tabii!
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Önce doğru şekilde kesimler yapılmalı!
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Ardından CD'ler uygun şekilde kesilmeli.
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Bıçak işinizi görür; ancak biraz zahmetli bir iş olduğunu söylemeliyiz
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Ancak tek yapmanız gereken CD'leri kesmek değil!
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Aynı zamanda CD'leri sıra sıra dizildiği aparata da ihtiyacımız var!
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İşte son hali... İçine altınlar takılar koysanız kimsenin umrunda olmaz herhalde! Ne de olsa basit bir CD değil mi?
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Ancak gizli hazineler sadece CD'lerde bulunmuyor. Mesela şu an normal bir zemin görüyoruz; ancak...
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Aslında gizli bir bölme varmış!
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Aynı şekilde evin diğer taraflarında da benzer çalışmalar görmek mümkün! Tamamen hayal gücünüzle sınırlı yani!
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Kitaplık gibi ama..
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Bir kapı aynı zamanda... Filmlerde olduğu gibi!
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Saksı deyip geçmemek lazım!
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Araba farınız bu hale geldiyse hemen bunu yapın!

Araba farınız bu hale geldiyse hemen bunu yapın!
Otomobil farınız zaman içinde solduysa dikkat! Böyle yola çıkmayın... İşte solma meydana gelen farları eski haline getiren pratik yol. Bilmeyen kalmasın!
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Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.
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Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.
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Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.
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Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz
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Pet şişe deyip geçmeyin!

Pet şişe deyip geçmeyin!
Pet şişesiyle işi biten çılgın mühendis onu çöpe atmak yerine öyle bir şeye dönüştürdü ki... İşte adım adım pet şişenin evrimi ve son hali...
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Öncelikle pet şişenin kapağını çıkarıp hemen üst kısmına koyuyoruz.
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Ardından keçeli kalemle kapağın etrafını çiziyoruz.
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İşte bu şekilde!
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Şimdi de pet şişenin üst kısmını olduğu gibi kesiyoruz. Bunun için bir makas yeterli!
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İşte bu şekilde!
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Artık pet şişenin diğer tarafıyla işimiz yok, peki bu kısımla ne yapacağız?
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Önce çemberlere geçmeyecek şekilde makasla tek tek kesiyoruz.
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Bu işleme bu şekilde devam ediyoruz.
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Daha sonra da tepeden makası vuruyoruz ve...
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Tamamen tepe kısmıyla pet şişeyi ayırmış bulunuyoruz!
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Şimdi de daire çizdiğimiz kısımların kenarlarını kesiyoruz.
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İşte bu şekilde...
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Elimizde artık pet şişeden kalan 4 parça var. pet şişe , vr , sanal gözlük
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Şimdi iki parçayı bir araya getirelim.
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Aynen bu şekilde!
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Tutkal kullanarak her iki parçayı birbirine yapıştırıyoruz.
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Daha sonra şırınga kullanarak içini suyla dolduruyoruz.
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Bu işlemi içi dolana kadar yapıyoruz.
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İşte böyle...
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Parçalar bir araya geldiğinde iki mercek görünümlü parça elimizde oluyor.
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Şimdi de aynı ebatlarda iki pet şişeyi üst kısımdan kesiyoruz.
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Parçaları bu şekilde ayırıyoruz.
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İşte bu kadar... Ama durun, daha bitmedi!
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Elimizde bu ölçüde bir karton mutlaka olmalı.
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Az önce kestiğimiz pet şişeleri kartona bu şekilde koyuyoruz.
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Ardından kırmızı bir kalemle daire çiziyoruz. pet şişe , vr , sanal gözlük
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Çizim işlemi tamamlandığında...
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Bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz.
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Bunu yapmamızın sebebi ise falçatayla bu bölgeleri daire şeklinde kesebilmek...
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Bu şekilde iki parça elde ediyoruz.
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Bunları da iki merceğe dönüştürdüğümüz daire pet parçalarıyla bütünleştiriyoruz.
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Daha sonra da tutkala tekrar işimiz düşüyor, yapıştırma işlemi için!
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Bu şekilde pet şişenin ağzına yapıştırıyoruz. pet şişe , vr , sanal gözlük
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İşte bu kadar!
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Ancak henüz işimiz bitmiş değil!
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Ufak bir karton parçasına ihtiyacımız var; ki iki pet şişeyi birleştirebilelim.
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!

!
İşte bu şekilde...
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Tutkalı kullanıyoruz yine ve...
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İki pet şişeyi bu şekilde birleştirmiş olduk!
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Şimdi telefonunuzdan YouTube'a girerek bize uygun bir video arıyoruz. Mesela 'Travel to Dubai in 360..." isimli videoyu deneyin.
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Videoyu oynatmaya başlayın!
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Yalnız video oynarken bu simgeyi de seçin, VR özelliğini aktif etmek için gerekli.
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İşte telefon ekranındaki görüntü...
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Böyle bakınca gayet anlamsız bir görüntü; ancak az sonra şişeyi gözümüze getirdiğimizde...
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bakın ne olacak?
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Telefonla herhangi bir lastiği kullanarak pet şişemizi yapıştırabiliriz.
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Tam açıyı yakaladığınızda sanal gerçeklik gözlüğünüzü bedavaya yapmış olacaksınız!
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Anahtar Kelimeler:
yaratıcılık pet şişe

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