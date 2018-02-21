'Yaşayan Barbie' olmak için çok uğraştı! İşte sonuç...

16 yaşındayken sarışın olan ve saçlarını uzatmaya başlayan Gabriela, kalıcı makyaj ve uzun kirpiklerle değişimini devam ettirdi.

Kendini Barbie bebeğe çevirmek için servet harcıyor

1 / 31 Dudaklarını dolgu maddesi ile kalınlaştıran Praglı genç kız kalçalarını ve göğüslerini büyüttükten sonra kaburgalarını aldırarak daha ince bir bele sahip oldu.

2 / 31 Dönüştüğü görünümden çok memnun kalan 'yaşayan' Barbie,bu karara oyuncak bebeğe benzemeye çalışan diğer kadınları görünce karar vermiş.

3 / 31 Günlük hazırlık süresinin 3,5 saat sürdüğünü söyleyen Gabriella, bu yaşam tarzının hiç kolay olmadığını söyledi.

4 / 31 Görünümünü korumak için zihinsel, fiziki ve maddi açıdan oldukça zorlandığını söyleyen Gabriela, sosyal medyada kendisini takip eden kişilerin üzerinde çok baskı oluşturduğunu söyledi.

5 / 31 Bazı kişilerin kendisine hayranlıkla baktığını, bazı kişilerinse nefret dolu sözler söylediğini anlatan Gabriela, bu yola kendisinden memnun olmadığı için çıkmadığını da açıklamalarına ekliyor.

6 / 31 'Annem hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutlu; fakat estetik ameliyatlar konusunda pek destekçim değil.' dedi.

7 / 31 53 yaşındaki anne Romana Jirackova ise duygularını şöyle anlattı: 'Sağlığı hakkında endişeleniyorum. Değişimiyle ilgili bir rahatsızlığım yok. buna saygı duyuyorum. O doğal haliyle de çok güzel ama kozmetik işlemlere ihtiyaç duymasını saygıyla karşılıyorum.Önemli olan mutlu olması ve hayalini gerçekleştirebilmesi.'

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10 / 31 POLONYA'NIN İLK BARBIE BEBEĞİ Herkesin hayatında saç, kaş gibi değiştirmek istediği şeyler vardır diyen Anella, 'ben de burnumu değiştirmek istedim daha sonra göğüslerimi büyülttürdüm ve devamı geldi' diye konuşuyor.

11 / 31 YAKLAŞIK 137 BİN TL HARCADI Operasyonlara servet harcayan 26 yaşındaki Anella, bunun devamının gelceğini de söylüyor.

12 / 31 PLAYBOY TAVŞANI OLMAK İSTİYOR Yaklaşık 40 bin instagram takipçisi olan An, ''garip ve benzersiz olan şeyleri seviyorum. Daha önce oyuncak bir bebeğe benzemeyi planlamamıştım. Sosyal medyada acımasız yorumlar alıyorum. Beni canavara benzetenler ya da kusurlu doğduğumu düşünenler var. Ben tam zamanlı çalışan bir mimarım ve sosyal medya benim için sadece bir hobi. İleride Playboy tavşanı olmak da hayallerim arasında'' diye ekliyor.

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