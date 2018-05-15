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Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 15.05.2018 10:08 | Son Güncelleme

Tokyo'da modellik yapan 47 yaşındaki Risa Hirako'nun yaşına rağmen oldukça genç gözükmesi tartışmaya yol açtı.

Görünüşüyle yaşı arasında dağlar kadar uçurum olan güzel modelin sosyal medyayı karıştırdığı kadar var. Sizce de öyle değil mi?

Risa Hirako'nun yaşı olay oldu

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Japon model yaşıyla herkesi şaşırtıyor. Risa Hirako'nun yaşı sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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Uzakdoğulu kadınlar genellikle "yaş alma" konusunda dünyanın geri kalanından daha şanslıdırlar.
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Tokyo'da modellik yapan Japon Risa Hirako da internette yaşına dair büyük bir tartışma başlattı.
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Hirako, selfie ve iç çamaşırı fotoğraflarıyla dikkat çekiyor. Çok sağlıklı beslendiğini söyleyen Hirako ayrıca organik makyaj yapıyor ve ev yapımı meyve sularından başka katkılı içecekler tüketmiyor.
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Hirako'nun annesi de kızı gibi yaşını göstermemek konusunda şanslı.
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Risa Hirako model YAŞ

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