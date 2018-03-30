Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı

Zor günler geçiren Mathilde Jensen, uzun süre boyunca bu psikolojiden kurtulamadı. Öyle ki defalarca kendine zarar bile verdi.

13 yaşında tavize uğrayan kız anoreksiya hastası oldu

1 / 27 13 yaşında uğradığı cinsel taciz sonrası travma yaşayıp anoreksiya hastalığına yakalanan Mathilde Jensen hayata yeniden tutundu.

2 / 27 Artık 20 yaşında olan Mathilde Jensen, küçükken annesiyle çıktığı tatilde yaşlı bir adamın cinsel tacizine uğradı.

3 / 27 Sonrasında Jensen'in psikolojisi giderek bozuldu ve kendine zarar vermeye başladı. Sadece sebze,meyveyle beslenip, her gün çılgınlar gibi koştu.

4 / 27 Beslenme sorunları gitgide ciddi bir boyuta geldi ve anoreksiyaya yakalandı. 30 kiloya düşmüştü.

5 / 27 Yeme bozukluğuna karşı savaşını tek başına veremedi. Birkaç kez hastaneye kaldırıldı.

6 / 27 Jensen, 2012 ve 2016 arasında 5-6 kez hastaneye kaldırıldıktan sonra fitness tutkusunu keşfetmenin iyileşmesine yardımcı olduğunu söylüyor.

7 / 27 "Annem depresyon ve kaygılarımdan bıkmıştı, 13 yaşımda geçirdiğim olayı sildim ve tekrar anne olmak istiyorum."

8 / 27 Jensen, şimdi bir dans pistinde geçirdiği zamandan çok keyif alıyor ve kalori yakmak yerine gücünü arttırmaya odaklanıyor.

9 / 27 Jensen'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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