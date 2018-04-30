Yaşlı kadını böcekler yedi! Böyle ölüm görülmedi

Kan donduran ölüm ülkeyi ayağa kaldırırken, sağlık yetkililerinin yaşananlar karşısında soruşturma açmayarak sessiz kalması tepkilerin daha çok artmasına sebep oldu.

Diri diri insan yedi!

1 / 29 ABD'li eski model ve sunucu Rebecca Zeni'nin, kaldığı huzurevinde uyuz böcekleri tarafından yenilerek, öldüğü bildirildi.

2 / 29 The Sun'ın haberine göre; hayatının son günlerini de bakımevinde geçiren 93 yaşındaki talihsiz kadının demans yani bunama hastası olduğu, böcekler tarafından yendiği için öldüğü kaydedildi.

3 / 29 Ortaya çıkan fotoğraflar, Rebecca Zeni'nin cildinin altından milyonlarca akar olduğunu ve tüm bedenini sardığını ortaya koydu.

4 / 29 İddialara göre; Rebecca Zeni'nin yatağında türeyen ve ölümüne neden olan böcekleri gören sağlık yetkilileri huzurevi hakkında herhangi bir soruşturma açmadı.

5 / 29 Zeni’nin ailesi, ihmal olduğu gerekçesiyle huzurevini yöneten Pruitt Health’e dava açacağını duyurdu.

6 / 29 Avukat Mike Prieto, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bir insanın acı çekmesine nasıl izin verildiğini anlamıyorum.”

7 / 29 Zeni'nin 2010'dan beri aynı huzurevinde yaşadığı öğrenildi.

8 / 29 Uyuz, cildin içine giren parazitik akarların neden olduğu acı veren, kaşıntılı bir hastalık.

9 / 29 Eski bir asker olan Ronald Huff, yalnız yaşadığı evinde dev kertenkeleler besliyordu. 42 yaşındaki Huff, dev sürüngerleri için en uygun ortamı yaratmıştı. Evde rahatça gezinmeleri için sıcaklığı 25 dereceye sabitlemişti. Etobur olan kertenkelelerini küçük hayvanlarla besliyordu.

10 / 29 Ronald Huff işe gitmeyip arkadaşları da kendisine ulaşamayınca polise haber verdiler. Evine giden polisler, önce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Öte yandan evden gelen tıkırtıları duyabiliyorlardı.

11 / 29 Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, hayatlarının şokunu yaşadı. Ronald Huff kanlar içinde yerde yatarken, yüzleri kana bulanmış dev kertenkeleler evde dolaşıyordu.

12 / 29 Polisler kertenkeleleri zor da olsa yakalamayı başardı. Ronald Huff'ın cesedi incelendiğinde kertenkeleler tarafından yendiği ortaya çıktı.

13 / 29 Ronald Huff'ın otopsi sonuçları ise, hayvanların eski askeri öldükten sonra mı yediğini yoksa yiyerek mi öldürdüğünü açıklayamadı. Huff'ın tüyler ürperten ölümü, hala gizemini koruyor.

14 / 29 YILAN YEMEK YEMEYİ KESİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! Birlikte uyuduğu yılanın artık yemek yemediğini fark eden kadın, evcil yılanını veterinere götürdü.

15 / 29 'GECELERİ BİRLİKTE UYUYORUZ' Yılanının yemek yemediğiden dert yanan kadın, gece birlikte uyudukları detayını veterinerle paylaştığında ise büyük şok yaşadı.

16 / 29 'BANA SARILARAK YATIYOR' Duydukları karşısında şoke olan veteriner, ilk olarak kadına yılanın kendisine sarılıp sarılmadığını sordu.

17 / 29 MEĞER YILAN KADINA SARILMIYOR, YEMEYİ PLANLIYORMUŞ 'Evet' cevabını aldığındaysa yılanın aslında kadına sarılmaya çalışmadığını açıkladı.

18 / 29 Yılan aslında kadının vücudunu her çevrelediğinde bir sonraki avını nasıl sindireceğini hesap ediyormuş.

19 / 29 Pitonun yemek yemeyi bırakmasının asıl sebebi de buymuş.

20 / 29 MİDESİNİ BOŞ BIRAKMAK İÇİN YEMİYORMUŞ Midesini boş bırakarak kendisini kadını yemeye hazırlıyormuş.

21 / 29 Zaman zaman gündeme gelen haberler arasında pitonların gafil avladıkları insanları yuttuğu görülüyor.

22 / 29 ADAMI UYKUSUNDA YEDİ! Bundan bir kaç yıl önce 9 metre boyundaki yılan Hindistan'da bir marketin önünde uyuyan adamı yutmuş, çevredeki insanlar dev pitonun o halini cep telefonlarıyla kayda almışlardı.

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