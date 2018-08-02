Yavrusunu korumak için böyle saldırdı

Anne aslan nehirdeki tehlikenin farkına vardı.

Doğanın fedakar anneleri

1 / 59 Önce yavrularını gölden uzaklaştırdı.

2 / 59 Sonra timsaha yaklaştı.

3 / 59 Bir anda timsahın üzerine atlayan anne aslan göldeki timsahı dakikalar içinde öldürdü.

4 / 59 Anne aslan timsahı öldürdükten sonra adeta "kimse benim yavrularıma saldıramaz" der gibi etrafa baktı.

5 / 59 O anın tanığı olan fotoğrafçılar, annenin yavrularını tehlikeye atmamak için kendi hayatını tehlikeye attığı ve timsaha cesurca saldırdığını söyledi.

6 / 59 Anne aslan timsahı öldürdükten sonra yavrularıyla birlikte gölden güvenle geçti.

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11 / 59 Yavrularının üzerinden ayrılmadan ölmüş güvercin.

12 / 59 İngiltere'de çekilen görüntülerde, martının ördek yavrusunu sudan kapma anı ve anne ördeğin yavrusu için verdiği savaş saniye saniye görüntülendi.

13 / 59 Eski bir radyo sunucusu olan 73 yaşındaki Terry McKenna'nın özel bir alanda çektiği fotoğraflarda, gözüne ördek yavrusunu av olarak kestiren martı dalış yapıyor.

14 / 59 Anne ördek saldırıyı savuşturuyor ve martının yavrusunu suya geri bırakmasını sağlıyor.

15 / 59 Olaya tanık olan ve görüntüleyen McKenna, oldukça dramatik bir an yaşadığını söyledi.

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21 / 59 Yavrusunu korumak isteyen antilop gergedana böyle kafa tuttu...

22 / 59 Kendisinden 15 kat daha ağır olan gergedanla yavrusu için mücadele eden antilop park bekçisi Dan Gray tarafından işte böyle görüntülendi.

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27 / 59 Yunan fotoğrafçı Kyriakos Kaziras tarafından çekilen çarpıcı görüntülerde, anne aslan 9 aylık yavrusunu, nehirden karşıya geçirmeye çalışıyor...

28 / 59 Anne aslan hem azgın sulara kapılmamak için mücadele ederken hem de yavrusunu taşıyor...

29 / 59 Yunan fotoğrafçı gittiği bir gezi sırasında bu kareyi yakaladığını ve çok etkilendiğini dile getirdi...

30 / 59 Yavrusunu sorunsuz nehirden karşıya geçiren anne aslan, Yunan fotoğrafçı tarafından böyle görüntülendi.

31 / 59 Youtube'de yayınlanan bu görüntüler bir köpeğin annelik duygusu şaşırtıyor.

32 / 59 Köpek, yerde yatan yavrusunu önce koklamaya başlıyor.

33 / 59 Görüntüde Yavrusunun ölü olduğunu anlayınca burnunu kullanarak üzerini toprakla kapatması görülüyor.

34 / 59 Yavru köpeğin üzerini tamamen kapatarak gömen anne köpek daha sonra oradan uzaklaşıyor.

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39 / 59 Golden Retriever cinsi yavru köpek havuza düşüyor.

40 / 59 Yavrusunun boğulacağını gören anne havuza atlayarak yavrusunu karaya çıkartıyor.

41 / 59 İzleyenlerin şaşkınlarını gizleyemediği görüntüler sanal alemde izlenme rekorları kırıyor.

42 / 59 İşte annenin yavrusu için verdiği o mücadele.

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44 / 59 Kenya'da bir uçurumun kenarındaki yavru aslanı kendini feda ederek kurtaran anne aslan göz yaşarttı.

45 / 59 Dik ve derin bir uçuruma yuvarlanan ve orada çaresizce kurtarılmayı bekleyen yavru aslan için önce "aile meclisi" toplandı. Üç dişi bir erkek aslan uçurumuun kenarında bir süre plan yaptı. Önce dişi aslanların bir kurtarma girişimi oldu. Aşağı doğru hamle yaptılar. Ancak cesaretleri pek yetmedi ve geri döndüler.

46 / 59 Artık iş başa düşmüştü. Anne aslan yavrusunun inlemelerine daha fazla dayanamadı ve operasyona başladı. Ve müthiş bir operasyonla aşağıya kendini attı.

47 / 59 Yavrusunu tutunduğu uçurumdan ensesinden yakaladı ve güvenli bölgeye çıkardı.

48 / 59 Tüm bu dramatik operasyonu ise vahşi hayat fotoğrafçısı Jean-Francois Largot belgelemeyi başardı.

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54 / 59 Sadece tropikal yağmur ormanlarının yoğun olarak bulunduğu dünyanın en büyük 3. adası olan Borneo adasında bulunan Proboscis maymunları yiyecek için 40 metre genişlikteki nehri geçmek zorunda kaldı. Maymunlar 20 metre yükseklikteki ağaçtan yavrularıyla birlikte riskli bir atlayış yaptı.

55 / 59 Yaklaşık 20 metre yükseklikteki ağaçtan 40 metre genişlikteki nehrin karşısına atlamaya çalışan maymunlar nehrin ortasına çakılarak büyük tehlike yaşadı.

56 / 59 Gruptan ilk atlayışı dişi maymunlar yaparken, erkek maymunlar riski görüp arkadan atladı. Kucağında yavrusuyla atlayan maymunlar, suya inerken ayak ve ellerini önce suya temas ettirerek yavrusunu sert vuruştan kurtardı.

57 / 59 Suya düşen maymun ve diğer hayvan leşleriyle beslenen timsah ise, bu kez yanlış yerde gizlenirken büyük bir ziyafetten yararlanamadı. Bölgede yaşayanlar, Proboscis maymunlarının nehir geçişini yılda 2 ya da 3 kez yaptıklarını, insanların bulunduğu bir ortamda ise tehlikeli atlayışı yapmadıklarını söyledi.

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