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Yemek, sanat ve müzik için en iyi şehirler belli oldu (Türkiye'den de bir şehir listede)

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Business Insider sanat, müzik, yemek için en iyi şehirleri listeledi. Listeye Türkiye'den de bir şehir girdi...

Bakın dünya listelerine giren yemeği, müzeleri, galeri ve dünya miras alanlarıyla beğenilen o şehir hangisi...

Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler

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Amsterdam, Hollanda

Amsterdam, Hollanda
Tiyatrolar: 96 Müzeler: 81 Sanat galerileri: 54 Dünya Mirası Alanları: 2 Konser salonları: 8 Michelin yıldızlı restoran: 43
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Dublin, İrlanda

Dublin, İrlanda
Tiyatrolar: 127 Müzeler: 57 Sanat galerileri: 32 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 5
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Prag, Çek Cumhuriyeti

Prag, Çek Cumhuriyeti
Tiyatrolar: 129 Müzeler: 110 Sanat galerileri: 201 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 4 Michelin yıldızlı restoran: 3
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Miami, FL

Miami, FL
Tiyatrolar: 72 Müzeler: 18 Sanat galerileri: 27 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 1 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Paris, Fransa

Paris, Fransa
Tiyatrolar: 245 Müzeler: 147 Sanat galerileri: 69 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 100
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Barselona, ​​İspanya

Barselona, ​​İspanya
Tiyatrolar: 80 Müzeler: 95 Sanat galerileri: 46 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 3 Michelin yıldızlı restoran: 25
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Milan, İtalya

Milan, İtalya
Tiyatrolar: 43 Müzeler: 76 Sanat galerileri: 42 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 4 Michelin yıldızlı restoran: 17
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Roma, İtalya

Roma, İtalya
Tiyatrolar: 93 Müzeler: 151 Sanat galerileri: 42 Dünya Mirası Alanları: 5 Konser salonları: 3 Michelin yıldızlı restoran: 18
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Viyana, Avusturya

Viyana, Avusturya
Tiyatrolar: 55 Müzeler: 103 Sanat galerileri: 14 Dünya Mirası Alanları: 2 Konser salonları: 7 Michelin yıldızlı restoran: 9
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Londra, İngiltere

Londra, İngiltere
Tiyatrolar: 878 Müzeler: 186 Sanat galerileri: 125 Dünya Mirası Alanları: 4 Konser salonları: 17 Michelin yıldızlı restoran: 67
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Berlin, Almanya

Berlin, Almanya
Tiyatrolar: 71 Müzeler: 154 Sanat galerileri: 53 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 19
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New York, NY

New York, NY
Tiyatrolar: 533 Müzeler: 123 Sanat galerileri: 142 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 16 Michelin yıldızlı restoran: 77
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Madrid, İspanya

Madrid, İspanya
Tiyatrolar: 72 Müzeler: 86 Sanat galerileri: 25 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 4 Michelin yıldızlı restoran: 14
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Toronto, Kanada

Toronto, Kanada
Tiyatrolar: 177 Müzeler: 41 Sanat galerileri: 43 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 8 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Los Angeles, CA

Los Angeles, CA
Tiyatrolar: 275 Müzeler: 86 Sanat galerileri: 29 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 0
16 / 30

Münih, Almanya

Münih, Almanya
Tiyatrolar: 28 Müzeler: 51 Sanat galerileri: 10 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 3 Michelin yıldızlı restoran: 10
17 / 30

Tokyo, Japonya

Tokyo, Japonya
Tiyatrolar: 95 Müzeler: 280 Sanat galerileri: 72 Dünya Mirası Alanları: 2 Konser salonları: 14 Michelin yıldızlı restoran: 217
18 / 30

Singapur, Singapur

Singapur, Singapur
Tiyatrolar: 109 Müzeler: 57 Sanat galerileri: 41 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 14 Michelin yıldızlı restoran: 44
19 / 30

Seul, Güney Kore

Seul, Güney Kore
Tiyatrolar: 59 Müzeler: 213 Sanat galerileri: 115 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 19 Michelin yıldızlı restoran: 24
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Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Tiyatrolar: 42 Müzeler: 25 Sanat galerileri: 65 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 0 Michelin yıldızlı restoran: 0
21 / 30

Kuala Lumpur, Malezya

Kuala Lumpur, Malezya
Tiyatrolar: 48 Müzeler: 29 Sanat galerileri: 12 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 0
22 / 30

Bangkok, Tayland

Bangkok, Tayland
Tiyatrolar: 73 Müzeler: 62 Sanat galerileri: 18 Dünya Mirası Alanları: 4 Konser salonları: 19 Michelin yıldızlı restoran: 0
23 / 30

Taipei, Tayvan

Taipei, Tayvan
Tiyatrolar: 36 Müzeler: 53 Sanat galerileri: 5 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 9 Michelin yıldızlı restoran: 0
24 / 30

Osaka, Japonya

Osaka, Japonya
Tiyatrolar: 26 Müzeler: 46 Sanat galerileri: 3 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 2 Michelin yıldızlı restoran: 0
25 / 30

Hong Kong

Hong Kong
Tiyatrolar: 61 Müzeler: 59 Sanat galerileri: 25 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 61
26 / 30

İstanbul, Türkiye

İstanbul, Türkiye
Tiyatrolar: 71 Müzeler: 72 Sanat galerileri: 211 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 8 Michelin yıldızlı restoran: 0
27 / 30

Şanghay, Çin

Şanghay, Çin
Tiyatrolar: 38 Müzeler: 236 Sanat galerileri: 22 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 2 Michelin yıldızlı restoran: 26
28 / 30

Mumbai, Hindistan

Mumbai, Hindistan
Tiyatrolar: 78 Müzeler: 16 Sanat galerileri: 17 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 1 Michelin yıldızlı restoran: 0
29 / 30

Chennai, Hindistan

Chennai, Hindistan
Tiyatrolar: 54 Müzeler: 16 Sanat galerileri: 14 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 0 Michelin yıldızlı restoran: 0
30 / 30

Riyadh, Suudi Arabistan

Riyadh, Suudi Arabistan
Tiyatrolar: 1 Müzeler: 3 Sanat galerileri: 1 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 0 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Business Insider yemek sanat Müzik şehir

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