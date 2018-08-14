Yemek, sanat ve müzik için en iyi şehirler belli oldu (Türkiye'den de bir şehir listede)

Bakın dünya listelerine giren yemeği, müzeleri, galeri ve dünya miras alanlarıyla beğenilen o şehir hangisi...
Yaşam kalitesi en yüksek ülkeler
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Amsterdam, Hollanda
Tiyatrolar: 96 Müzeler: 81 Sanat galerileri: 54 Dünya Mirası Alanları: 2 Konser salonları: 8 Michelin yıldızlı restoran: 43
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Dublin, İrlanda
Tiyatrolar: 127 Müzeler: 57 Sanat galerileri: 32 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 5
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Prag, Çek Cumhuriyeti
Tiyatrolar: 129 Müzeler: 110 Sanat galerileri: 201 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 4 Michelin yıldızlı restoran: 3
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Miami, FL
Tiyatrolar: 72 Müzeler: 18 Sanat galerileri: 27 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 1 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Paris, Fransa
Tiyatrolar: 245 Müzeler: 147 Sanat galerileri: 69 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 100
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Barselona, İspanya
Tiyatrolar: 80 Müzeler: 95 Sanat galerileri: 46 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 3 Michelin yıldızlı restoran: 25
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Milan, İtalya
Tiyatrolar: 43 Müzeler: 76 Sanat galerileri: 42 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 4 Michelin yıldızlı restoran: 17
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Roma, İtalya
Tiyatrolar: 93 Müzeler: 151 Sanat galerileri: 42 Dünya Mirası Alanları: 5 Konser salonları: 3 Michelin yıldızlı restoran: 18
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Viyana, Avusturya
Tiyatrolar: 55 Müzeler: 103 Sanat galerileri: 14 Dünya Mirası Alanları: 2 Konser salonları: 7 Michelin yıldızlı restoran: 9
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Londra, İngiltere
Tiyatrolar: 878 Müzeler: 186 Sanat galerileri: 125 Dünya Mirası Alanları: 4 Konser salonları: 17 Michelin yıldızlı restoran: 67
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Berlin, Almanya
Tiyatrolar: 71 Müzeler: 154 Sanat galerileri: 53 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 19
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New York, NY
Tiyatrolar: 533 Müzeler: 123 Sanat galerileri: 142 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 16 Michelin yıldızlı restoran: 77
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Madrid, İspanya
Tiyatrolar: 72 Müzeler: 86 Sanat galerileri: 25 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 4 Michelin yıldızlı restoran: 14
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Toronto, Kanada
Tiyatrolar: 177 Müzeler: 41 Sanat galerileri: 43 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 8 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Los Angeles, CA
Tiyatrolar: 275 Müzeler: 86 Sanat galerileri: 29 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Münih, Almanya
Tiyatrolar: 28 Müzeler: 51 Sanat galerileri: 10 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 3 Michelin yıldızlı restoran: 10
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Tokyo, Japonya
Tiyatrolar: 95 Müzeler: 280 Sanat galerileri: 72 Dünya Mirası Alanları: 2 Konser salonları: 14 Michelin yıldızlı restoran: 217
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Singapur, Singapur
Tiyatrolar: 109 Müzeler: 57 Sanat galerileri: 41 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 14 Michelin yıldızlı restoran: 44
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Seul, Güney Kore
Tiyatrolar: 59 Müzeler: 213 Sanat galerileri: 115 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 19 Michelin yıldızlı restoran: 24
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Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
Tiyatrolar: 42 Müzeler: 25 Sanat galerileri: 65 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 0 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Kuala Lumpur, Malezya
Tiyatrolar: 48 Müzeler: 29 Sanat galerileri: 12 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Bangkok, Tayland
Tiyatrolar: 73 Müzeler: 62 Sanat galerileri: 18 Dünya Mirası Alanları: 4 Konser salonları: 19 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Taipei, Tayvan
Tiyatrolar: 36 Müzeler: 53 Sanat galerileri: 5 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 9 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Osaka, Japonya
Tiyatrolar: 26 Müzeler: 46 Sanat galerileri: 3 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 2 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Hong Kong
Tiyatrolar: 61 Müzeler: 59 Sanat galerileri: 25 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 6 Michelin yıldızlı restoran: 61
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İstanbul, Türkiye
Tiyatrolar: 71 Müzeler: 72 Sanat galerileri: 211 Dünya Mirası Alanları: 1 Konser salonları: 8 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Şanghay, Çin
Tiyatrolar: 38 Müzeler: 236 Sanat galerileri: 22 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 2 Michelin yıldızlı restoran: 26
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Mumbai, Hindistan
Tiyatrolar: 78 Müzeler: 16 Sanat galerileri: 17 Dünya Mirası Alanları: 3 Konser salonları: 1 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Chennai, Hindistan
Tiyatrolar: 54 Müzeler: 16 Sanat galerileri: 14 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 0 Michelin yıldızlı restoran: 0
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Riyadh, Suudi Arabistan
Tiyatrolar: 1 Müzeler: 3 Sanat galerileri: 1 Dünya Mirası Alanları: 0 Konser salonları: 0 Michelin yıldızlı restoran: 0
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