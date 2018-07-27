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Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Washington'da yaşayan yeni evli çift ev kirasından bıkınca kolları sıvadı ve kendi evlerini kendileri yaptı.

Masraflara yetişemeyince yaratıcılıklarını devreye sokan çiçeği burnunda evliler bakın nasıl bir sonuca ulaştı...

Yeni evli çift masraflara yetişemeyince bakın nerede yaşamaya başladı

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Washington'da yaşayan yeni evli çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.
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Çift, hurda bir araçtan yaptıkları evin yapım aşamasını kare kare sosyal medyadan paylaştı.
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Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.
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Yeni evli çift, 2800 dolara aldıkları çok eski bir otobüsü yeni baştan dizayn ederek kira ödeme derdinden kurtuldu.
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Çiftin, çok uzun bir emek sonucu hazırladıkları yeni evlerinin yapım aşaması ise kare kare paylaşıldı.
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İşte otobüsün yaşamaya uygun bir şekilde dizayn edildikten sonraki yapım süreci...
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Washington ev kira

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