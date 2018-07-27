Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı

Masraflara yetişemeyince yaratıcılıklarını devreye sokan çiçeği burnunda evliler bakın nasıl bir sonuca ulaştı...

Yeni evli çift masraflara yetişemeyince bakın nerede yaşamaya başladı

1 / 35 Washington'da yaşayan yeni evli çift ev kiralarından bıkıp kendi evlerini yaptı.

2 / 35 Çift, hurda bir araçtan yaptıkları evin yapım aşamasını kare kare sosyal medyadan paylaştı.

3 / 35 Havacılık imalathanesinde çalışan Brain ve iç mimar eşi Sullivans ile beraber hurdalık bir okul otobüsü satın alıp günlerce üzerinde çalışıp harika bir eve çevirmeyi başardı.

4 / 35 Yeni evli çift, 2800 dolara aldıkları çok eski bir otobüsü yeni baştan dizayn ederek kira ödeme derdinden kurtuldu.

5 / 35 Çiftin, çok uzun bir emek sonucu hazırladıkları yeni evlerinin yapım aşaması ise kare kare paylaşıldı.

6 / 35 İşte otobüsün yaşamaya uygun bir şekilde dizayn edildikten sonraki yapım süreci...

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