Moskova'daki bir klinikte ameliyata girmeye karar veren 30 yaşındaki kadın, güzel görünmenin hayaliyle yattığı ameliyat masasından kalkamadı.

Estetik ameliyat sonu oldu! Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...

1 / 21 Rus basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki Rakushkina, kocasına sürpriz yapmak istedi ve bunun için 17 Nisan 2017'de bıçak altına yattı. Fakat genç kadın, daha güzel bir görünüme kavuşmak amacıyla yattığı operasyon masasından bir daha kalkamadı.

2 / 21 Moskova'da bir klinikte yapılan operasyon öncesi Galina Rakushkina'ya anestezi verildi. O sırada işler yolunda gitmedi ve genç kadının kalbi durdu. Doktorlar üç dakika içinde genç kadının kalbini çalıştırmayı başardı. Ancak beynine uzun süre oksijen gitmediği için Rakushkina, komaya girdi.

3 / 21 Tam 13 ay boyunca komada kalan Galina Rakushkina'nın ailesi ve yakınları umutlarını hiç kaybetmedi. Fakat beklenen olmadı ve Galina Rakushkina, bir yıldan daha fazla süren yaşam mücadelesini kaybetti.

4 / 21 Yakınları Lipetsk'te yaşayan genç kadının operasyona hazırlanmak için gizlice para biriktirdiğini anlattı.

5 / 21 Galina Rakushkina'nın ölümünden sonra klinik hakkında soruşturma başlatıldı. Moskova'daki kliniklerde yapılan estetik operasyonlarda çok sayıda kişinin komplikasyonlar yüzünden hayata veda ettiği ileri sürülüyor.

6 / 21 Genç kadının geçen hafta ölümünün ardından Rusya'nın Facebook'u olarak bilinen V Kontakte'deki sayfasında yakınları ve takipçileri tarafından çok sayıda baş sağlığı mesajı paylaşıldı.

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9 / 21 Erkeklerin ilgisini çekebilmek için silikon taktırdı Kendine olan güvenini artırmak ve karşı cinsi etkilemek için göğüslerine silikon taktıran kadın neye uğradığını şaşırdı. Florida'da yaşayan model Amanda Marsh, silikonlarının kayması nedeniyle kendini 'canavar' gibi hissettiğini söylüyor.

10 / 21 Silikonları vücuduna yayılan kadının göğsünde boşluk oluştu Gösterişli bir model ve karşı cinsin hayranlık duyacağı bir kadın olabilmek için ameliyat masasına yatıp, göğüslerine silikon taktıran Marsh'ın başına gelmeyen kalmadı.

11 / 21 Talihsiz kadın yaşadığı bu durumdan dolayı büyük utanç duymuş 31 yaşındaki model, göğüs implantlarının koltuk altından kemiklerine kadar kayması, hatta cildinin altında kaybolması nedeniyle zor günler geçirdi.

12 / 21 Talihsiz kadın, ''hep kilolu ve göğüsleri olmayan bir kadın oldum. Kilo verdikten sonra zaten küçük olan göğüslerim iyice yok oldu. Bu yüzden silikon taktırmaya karar verdim. Ancak hayatımın en büyük pişmanlığını yaşadım''dedi.

13 / 21 İmplantların kendine daha kadınsı bir görünüm ve güven kazandıracağını düşünen Amanda, silikonlarını tamamen çıkarttıktan sonra, kendini artık daha normal hissettiğini, doğallığın en güzel şey olduğunu söyledi.

14 / 21 Kendine olan güvenini artırmak için göğüslerine silikon taktıran kadın neye uğradığını şaşırdı. Florida'da yaşayan model Amanda Marsh, silikonlarının kayması nedeniyle kendini 'canavar' gibi hissettiğini söylüyor.

15 / 21 Kendine olan güvenini artırmak için göğüslerine silikon taktıran kadın neye uğradığını şaşırdı. Florida'da yaşayan model Amanda Marsh, silikonlarının kayması nedeniyle kendini 'canavar' gibi hissettiğini söylüyor.

16 / 21 Yasadışı ameliyatlar nedeniyle göğüsleri saatli bombaya döndü Texas'ta yaşayan Kayla Lozano adındaki transeksüel kadının, göğüslerine yaptırdığı silikon enjeksiyonlar saatli bombaya döndü. Çaresizlik içinde olan kadın ölümle buruna.

17 / 21 Yaptırdığı yasadışı silikonlar nedeniyle göğüsleri tıkanan Kayla Lozano, göğüslerinin kaya gibi sertleşmesi sonucu her an ölebileceğini düşünüyor.

18 / 21 Düzenli olarak göğüslerine silikon enjeksiyonu yapmak için yasadışı "doktor" lara giden Kayla, fincan şekli göğüslere kavuşmak için yasadışı enjeksiyonlarda 1.500 dolar harcadı.

19 / 21 Daha önce bu tür operasyonlar sonrası bazı arkadaşlarını kaybeden transeksüel kadın araştırma yapmaya başladı. Ve silikonun vücuda yayılarak ölümcül kan pıhtılarına neden olabileceğini öğrendi.

20 / 21 Altı yıl boyunca sanayi tipi silikonları göğüslerine enjekte ettiren Lozano, bağışıklık siteminin verdiği tepkiler sonucu, bedeninde dayanılmaz ağrılar yaşıyor. Acı içindeki kadın şöyle konuşuyor: ''silikon enjeksiyonlarını başlattığımda göğüslerim yumuşaktı, ancak bir tanesinde büyük topaklar meydana gelirken, diğer kaya gibi sertleşmeye başladı. Göğüslerim her an patlayacak saatli bomba gibi. Doktorlar silikonların sürekli hareket halinde olduğunu söylediği için beynime ulaşma ihtimali olduğunu da dile getirdiler. Silikonlar beni öldürmeden önce implantlarının çıkarılmasını umutsuzca bekliyorum. Keskin sancılar yaşıyorum. Silikonun vücudumdan geçtiğini hissediyorum. Göğüslerimde hissettiğim acıyı kalçalarımda, bacaklarımda ve belimde de yaşıyorum.''