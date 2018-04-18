Yeni halini gören o olduğuna inanmıyor

Kızını kurtarmak için bir televizyon programına başvuran anne ise, Kristina'nın geçirdiği değişim karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Müthiş değişim..

1 / 31 ABD'de kilo ve özgüven sorunu yaşayan kızına yardım etmek için bir televizyon programına başvuran anne, kızının son halini görünce gözyaşlarına boğuldu.

2 / 31 Kristina, iki çocuk annesi bir kadın. Hamileliği sırasında hızlı ve fazla kilo aldı.

3 / 31 İkizlerine hamileyken her hafta 5 kilo almaya başladı. Kristina'nın annesi kızının daha iyi hissetmesi için onun adına gizlice Rachael Ray Show'a başvurdu.

4 / 31 Ergenliğinde de fazlalıkları olan Kristina sıkı bir diyetle o yaşlarda fazlalıklarını vermeyi başardı. Ancak hamile olduğunu öğrendikten sonra uzun süre vermeye uğraşacağı kiloları kolayca aldı.

5 / 31 Kristina, “Hayatımın farklı dönemlerinde 45'er kilo verdim. Ömrüm boyunca fazlalıklarımla uğraştım. 136 kiloyu gördüğüm zamanlar oldu” dedi.

6 / 31 Hırslı kadın hamileliğinden sonra da 45 kilo verdi. Şimdilerde hayatının en düşük kilosunda. “14 yaşındayken kilo veren insanların hikâyelerini dinlemek beni motive etti ve ben de kilo verdim. Hamilelik sonrası kilolarım ise vermesi en zor olanlardı” dedi.

7 / 31 Kristina'nın annesi Penny televizyon programına yaptığı açıklamada, “İkizleri dünyaya geldikten sonra hep ağlardı. ‘Anne, yeniden bu kadar kiloyu nasıl vereceğim?' derdi. Ben de ona, ‘Bir kez yaptın tekrar yaparsın' diyerek destek oldum” dedi.

8 / 31 Kristina hayatı boyunca sürekli olarak kilo alıp verdiğinden özgüveni zedelenmişti. Kilo vermesine rağmen bol kıyafetler giymeye devam ediyordu.

9 / 31 Rachael Ray ve ekibi annesinin başvurusunu kabul etti ve kadına yeni bir görünüm kazandırdı. Kristina'nın özgüveni yerine geldi.

10 / 31 Ortaya çıkan sonuca Kristina'nın annesi bile inanamadı. Kızını karşısında gören anne gözyaşlarına boğuldu.

11 / 31 İşte Kristina'nın son hali...

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14 / 31 Cildi sarkan ve kırışan Zara çocukluk ve gençlik yıllarında dalga geçilerek büyümüş.

15 / 31 Zara'nın iki kız kardeşi de aynı hastalıkla savaşıyor. Dişleri dökülen genç kız için bir estetik ve gençleştirme planı yapıldı.

16 / 31 Sokakta “büyükanne”, “maymun” diye taciz edildiğini söyleyen genç kız, önce Dr Abhimanyu Garg isimli ABD’li uzman doktorla, daha sonra cerrah ­Robert Ersek’le görüştü.

17 / 31 Cerrahın ücretsiz yüzünü gerdirme ameliyatı teklif etmesiyle büyük mutluluk yaşayan Zara, Sunday Mirror’a verdiği demeçte, “Şimdi akranım olan genç kızlarla aynı görünüyorum. Sonunda kendimi genç kız gibi hissediyorum.” diyor.

18 / 31 Hayatı ve yaşadıkları belgesel haline getirilen Zara artık çok farklı görünüyor.

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