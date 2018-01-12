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Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 12.01.2018 03:39 | Son Güncelleme 28 dakika önce

Yeni yayımlanan 697 sayılı KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi.

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Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

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Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
2 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
3 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
4 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
5 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
6 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
7 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
8 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
9 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
10 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
11 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
12 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
13 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
14 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
15 / 15

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)

Yeni KHK ile 262 kişi görevden ihraç edildi (697 sayılı KHK yayımlandı)
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