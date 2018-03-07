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Yeni koleksiyonu böyle tanıttı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 07.03.2018 07:45 | Son Güncelleme

İç çamaşırı çekimleri için kamera karşısına geçen Kate Upton, ilkbaharyaz koleksiyonunu sergiledi.

Kasım ayında Houston Astros'lu futbolcu ile dünya evine giren Upton yine çok iddialı pozlar verdi.

Kate Upton kalp atışlarını hızlandırdı

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Sarışın güzel Kate Upton, iç çamaşırı çekimleri için kamera karşısına geçti
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Kate Upton bir kez daha kalp atışlarını hızlandırdı!
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Güzel model, İtalyan iç çamaşırı markası Yamanay'ın İlkbahar-Yaz kreasyonu için kamera karşısına geçti.
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25 yaşındaki model, tecrübeli İtalyan fotoğrafçı Giampaolo Sgura için birbirinden özel pozlar verdi.
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Kate Upton, Houston Astros takımında forma giyen ve uzun süredir beraber olduğu Justin Verlander ile geçtiğimiz kasım ayında evlenmişti.
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Kate Upton, geçtiğimiz haftalarda Guess'in tasarımcısı Paul Marciano'yu cinsel tacizle suçlamıştı.
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Upton, sosyal medya hesabından Marciano'nun hala Guess bünyesinde çalışmasının çok üzücü olduğunu yazmıştı.
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1992 doğumlu Upton ayrıca, Marciano'nun moda endüstrisindeki gücünü kadınları cinsel ve duygusal olarak taciz etmekte kullandığını açıklamıştı.
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Sayısız dergiye kapak olan model, 2010 ve 2011 yıllarında Guess'in pek çok moda kampanyasında boy göstermişti.
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Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.
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The Lions modellik ajansına bağlı olarak çalışan Kate Upton'ın boyu 178 cm.
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Kate Upton'un zor anları

Kate Upton'un zor anları
Son dönemin öne çıkan modellerinden Kate Upton, belki de hayatının en maceralı çekimlerinden birini yaşadı.
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25 yaşındaki Upton, Sports Illustrated'ın bikini özel sayısı için Bahamalar'da objektif karşısına geçti. Çekimin bir bölümünde de sadece uzun tül bir etek giyerek bir kayanın üzerine çıktı ve burada üstsüz poz verdi.
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Ancak bu sırada kayaya çarpan sert bir dalga yüzünden Upton, dengesini kaybetti ve denize düştü.
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Üzerinden eteği de çıkan Kate Upton, kamera arkası ekibinin yoğun çabalarıyla önce kayanın üzerine sonra da kıyıya çıkarıldı.
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Başına gelenler yüzünden önce bir şaşkınlık yaşayan Kate Upton, daha sonra kamera arkası ekibiyle birlikte kahkahalara boğuldu.
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Kate Upton olaylı günün devamında da siyah bir bikiniyle objektif karşısına geçti.
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Aradan birkaç ay geçtikten sonra Upton'ın düşüşünü gösteren video Sports Illusrated tarafından sosyal medya sayfasında paylaşıldı. Upton, o sırada yaşananları anlattı.
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Olay sırasında herkesin çok korktuğunu anlatan Kate Upton "Şanslıydım ki doğrudan kayaların üzerine yuvarlanmak yerine denize düştüm" dedi.
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Upton, üstsüz poz verdiği sırada üzerinde bulunan eteğin ağır olduğunu bu yüzden sert çarpan dalganın da etkisiyle dengesinin bozulduğunu söyledi.
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Upton, kayaların üzerine düşmesi halinde çok daha büyük zarar görebileceğini yine de bu çekim kazasından ucuz kurtulduğunu belirtti.
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İşte o anların sonrasında yaşananlar...
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KATE UPTOWN MAYOSUNA SIĞMADI

KATE UPTOWN MAYOSUNA SIĞMADI
Top model Kate Upton sinemaya iyice ısındı...
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Daha önce KUle Soygunu, Üç Kafadarlar, Öteki Kadın gibi yapımlarda rol alan Upton şimdi de The Layover için kamera karşısına geçiyor.
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Kate Upton önceki gün Vancouver'de rol aldığı sahnenin çekimine hazırlanırken görüntülendi.
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Yeşil bir mayo giyen Kate Upton'ın kilo aldığı da dikkatlerden kaçmadı.
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Modelin, özellikle de karın ve basen bölgesinde biriken fazla kilolar paparazzilerin uzaktan yaptığı çekimlerde bile görünür haldeydi.
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
taş resmen taş..ne döşenir buna var yaaa sabahlara kadar hemde...
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