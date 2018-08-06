Sosyal medyadaki yeni akım pes dedirtti!

Zengin instagram kullanıcıları yine kolları gösteriş için sıvadı. Bakın bu kez ortaya nasıl görüntüler çıktı....

Görgüsüzlüğün bu kadarı pes dedirtti!

1 / 23 Zengin ve ünlü birçok kişinin başlattığı sosyal medya akımına sosyal medyadan tepki yağdı...

2 / 23 Akımın ismi Falling Stars 2018 (Kayan Yıldızlar 2018). Sosyal medyadaki kullanıcılar, zengin ve ünlülerin sahip oldukları refahı sergilemek için 'yeni bir yöntem' bulduğunu söylüyor.

3 / 23 Aslında bu ilginç akımı başlatan kişi Rus DJ Smash. Bir özel jetten inip kendini yere atan DJ SMash, o sırada çektirdiği pozunu Instagram'da paylaştı

4 / 23 Bunu yaparken de aralarında sosyal medya fenomeni Lena Perminova ve model Natasha Polly'nin de bulunduğu ünlü arkadaşlarını etiketledi. Onlar da boş durmadı ve bu meydan okumaya cevap verdi.

5 / 23 Yeni başlayan bu akım şimdilik Ruslarla devam ediyor.

6 / 23 Hatta uçan dışında otomobi, tekne ve farklı yerlere sıçradı bile... Bakalım başka nerelere kadar yayılıp ne kadar sürecek.

7 / 23 İşte Falling Stars 2018 etiketi altında yapılan paylaşımlardan bazıları...

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