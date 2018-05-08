Yeni zaman yolcusu 3812 yılından Mars'ın fotoğrafını getirdi

Yaptığı zaman yolculuğu sırasında Mars'a gittiğini söyleyen Mary, gördüğünü iddia ettiği ortamı anlatarak bir fotoğraf yayınladı.

Yeni bir zaman yolcusu daha ortaya çıktı!

1 / 62 'Bir anda kendimi Mars'ta buldum. Çöl gibi bir ortamdaydım. Hemen fotoğraf çektim. Çok ilginç aynı zamanda da çok korkutucu bir ortam. Pek çok bina vardı.' dediği Mars'ta ve bu yolculuğa çıkmadan önceki hayatında yaşadıklarını anlatan Mary, bakın neler söyledi...

2 / 62 'Hayatımı değiştiren turistin hikayesini paylaşacağım. Bir defasında evimize 60 yaşında bir adam geldi. Adı Sir Benjamin Franklin'di. Bana, 20'li yaşlarında fizik alanında deneyler ve çalışmalar yaptığını söyledi.

3 / 62 Büyük bir laboratuvarı olduğundan ve deneylerini burada gerçekleştirdiğinden bahsetti.

4 / 62 Hayallerimin laboratuvardaki kabinlerden birinde olduğunu düşünüyordum. Bir zaman makinesinde bahsediyorum. Sir Benjamin bana bundan bahsedince şok geçiriyordum.

5 / 62 Büyük bir laboratuvarı olduğundan ve deneylerini burada gerçekleştirdiğinden bahsetti. Hayallerimin laboratuvardaki kabinlerden birinde olduğunu düşünüyordum. Bir zaman makinesinde bahsediyorum. Sir Benjamin bana bundan bahsedince şok geçiriyordum.

6 / 62 Sir Benjamin geleceğe gitmemi teklif etti. Bu benim hayalimdi. Sir Benjamin'in 38'inci yüzyılda yaşayan arkadaşları benim için belgeler hazırladı. Özel bir görevdeydim.

7 / 62 Mars'a seyahat etmem ve oradan bir fotoğraf getirmem gerekiyordu. 3812 yılına gittim ve şunu söylemeliyim ki bu son derece zorlu bir yolculuktu.'

8 / 62 'Her şey farklıydı, gökyüzünün farklı bir rengi ve içinde yeşil alanlar vardı. 38. yüzyıla kadar gittim ve gezegenimi tanıyamadım.

9 / 62 Birçok uçan makine gökyüzünde gidiyordu. Siyah paltolu bir adam bana geldiğinde şehirden geçiyordum. Adı Sean'du, Benjamin'in arkadaşıydı ve onu takip etmemi istedi. Beraber yürüdük ve arabasına gittik. Metropolün üzerinde uçtum. Bu duyguyu unutamıyorum.'

10 / 62 İşte unutamadığı hikayesini Youtube kanalı açarak milyonlarca insanla paylaşan Mary'nin Mars'ta çektiğini iddia ettiği o fotoğraf...

11 / 62 BU KEZ SAYILAR VERDİ! Gelecekten geldiğini iddia eden ve daha önce yaptığı açıklamalarla dünya medyasında ilgi çekmeyi başaran Alexander Smith isimli kişi, bir kez daha gündem olmayı başardı. Smith, bakın bu kez neler anlattı...

12 / 62 Alexander Smith daha önce yayımladığı videoyla 2118 yılından geldiğini iddia etmişti.

13 / 62 2118’den gelen Smith’e göre, dünyadaki pek çok ülke gizli olarak zamanda yolculuk üzerinde deneyler gerçekleştiriyor. Smith, Yunanistan hükümetinden kişilerle irtibatta olduğunu ve kendisinden, Yunanistan’ın da zamanda yolculuk çalışmaları yürüttüğünü öğrendiğini söyledi.

14 / 62 2028 yılında tüm ülkelerin yürüttüğü gizli çalışmaları halka açacağını iddia eden Alexander Smith, CIA ve ABD hükümetinin de çok sayıda sırrı olduğunu ifade etti.

15 / 62 Daily Star’a konuşan Smith, piyango bileti alıp almadığı ile ilgili soruya ise “CIA kişisel servetimizi büyütmek için herhangi bir şey yapmamızı kesinlikle yasaklamıştı” cevabını verdi.

16 / 62 Smith öte yandan küresel ısınmanın insanlık için en büyük tehdit olduğunu ifade ederken çalışmaların küresel ısınmayı durdurma üzerine yapılmasını gerektiğini söyledi.

17 / 62 Alexander Smith adlı kişi 2118 yılından aldığı bir fotoğrafa sahip olduğunu iddia ediyordu. YouTube'taki videosunda kendisinin zamanda yolculuk yapan ilk isimlerden birisi olduğunu söyleyen Alexander Smith, her şeyin 1981'de başladığını belirtmişti. Alexander Smith, şimdi de sayısal loto gibi şans oyunları hakkında açıklamalar yaptı...

18 / 62 BU KEZ LOTO SIRRI PAYLAŞTI 1981 yılından beri seyahat eden yaşlı adam, gizli bir CIA denemesinde yer aldığı için geleceğin neye benzediğini gördüğünü söyledi. Bunu da bir videoda gösteriyor. YouTube'taki videoda, eski gizli servis operatörü, CIA "beni arıyor ve ben de saklanarak yaşıyorum" diye zaman yolculuğundan söz ederek hayatını tehlikeye attığını itiraf ediyor.

19 / 62 Smith, "2118 yılını çok gizli bir CIA misyonunun bir parçası olarak ziyaret ettim. Bildiğim kadarıyla, zaman yolculuğunun başarıyla tamamlandığı ilk zamanlardan biriydi. Geleceğe ve sonra da geçmişe gittim. Hepsi 1981 yılında yaşandı." dedi.

20 / 62 Başka bir zaman yolcusu da elindeki fotoğrafın 6000 yılından getirdiğini iddia ediyordu.

21 / 62 Daha sonra videoda, adam hikayesine inanmayanların kaygılarını hafifletmek için geleceğe yönelik girişiminin kanıtı sundu.

22 / 62 Adam, ceketinin cebine uzanıp yolculuğunu teyit etmeyi amaçlayan bir resim çıkardı.

23 / 62 Dedi ki: "Bugün size gösterecek bir şeyim var. Bu resim 2118 yılında çekildi ve oraya gittiğimin yer, şehirdi. Bu resmi nereden çektiğimi asla unutmayacağım. İçeri girmedim şehrin dışındaydım."

24 / 62 Bulanık resim, her biri garip bir şekilde şekillenmiş bir dizi uzun yeşil binayı gösteriyor gibi görünüyor.

25 / 62 Londra ya da New York gibi kalabalık bir şehir olmanın ötesinde, fotoğraftaki binalar çok yayılmış görünüyor.

26 / 62 Bununla birlikte, kalitesiz fotoğraftan biraz daha fazla şey deşifre edilebilir.

27 / 62 Önümüzdeki yüzyılda dünyanın nasıl bir hale geleceğini ayrıntılandıran yaşlı adam, dünyanın nasıl göründüğüne, uzaylılarla yapılan temaslara, yeni bir dilin ortaya çıktığına ve iklim değişikliğinin korkunç boyutlara ulaştığına dair bazı iddiaları da sıralıyor.

28 / 62 Zaman yolcusu şöyle dedi: "Yabancılar bizi ziyaret ediyor, dünyaya gelen akıllı uzaylılar var. İlk önce 21. yüzyılın ortalarında ziyaret ediyorlar."

29 / 62 Gizli hükümet görevi ile 2118 yılına gittiğini öne süren Alexander Smith, CIA'in gizli zaman yolculuğu görevleri kapsamında kendisine, mal varlığını artıracak her türlü etkinliği yasakladığını açıkladı.

30 / 62 Alexander Smith sayısal loto gibi şans oyunları hakkında şu açıklamaları yaptı: "Parasal varlığımı artırmaya yönelik her türlü şey CIA tarafından yasaklanmıştı. CIA'in görevim kapsamında çok iyi ödeme yaptığını anlayabilirsiniz. Azımsanmayacak miktarda ödeme aldım ve bu sebeple şans oyunları rakamlarını almam için hiçbir sebep yoktu."

31 / 62 Smith, şans oyunlarının rakamlarını alma girişiminde bulunsaydı bu durumun insanlığın geleceği adına felakete sebep olabileceğini ve bir zaman paradoksu yaratabileceğini öne sürüyor.

32 / 62 Smith, şans oyunlarının yanı sıra insanlık için olası bazı tehditlerden de bahsetti Smith'e göre küresel ısınma, yükselen deniz seviyesi ve atmosferde artan karbondioksit miktarı gibi önemli çevre koşullarına karşı bir an önce önlem alınması gerekiyor.

33 / 62 GELECEK SENARYOLARI İnsanlık her zaman geleceği merak ediyor.

34 / 62 Özellikle teknoloji çağında, herşeyin başdöndürücü bir hızla geliştiği 2000'li yıllarda geleceği tahmin etmek hem çok zor hem de çok merak uyandırıcı.

35 / 62 İşte olası gelecek senaryoları. Bunlar belki hiç gerçekleşmeyecek ama gerçekleşmesi için temeller şimdiden atılmış...

36 / 62 Ucuz, Yeşil Enerji 2016 Artan petrol fiyatları 2016 yılında rüzgar enerjisinin petrolden daha ucuz olmasını sağlayacak. 2020'li yıllarda rüzgar enerjisi evlere girecek.

37 / 62 Helyum3 Madenciliği 2020 Rusya 2020 yılından itibaren Ay'da Helyum3 arayıp çıkartacağını açıkladı.

38 / 62 Helyum3'ü Ay'da çıkartıp Dünya'ya getirmenin maliyeti ton başına yaklaşık 4 milyar dolar olacak. Ancak nükleer füzyon reaktöründe kullanılacak olan Helyum3 parasını fazla fazla çıkartacak.

39 / 62 Mars'ta İnsan Kolonisi 2023 Hollandalı firma Mars One, 2023 yılında Mars'a 4 insan göndermeyi planlıyor. Bu 4 kişi, ilk kalıcı yerleşimin temelini oluşturacak.

40 / 62 Daha sonra 2025 yılında 4 kişi daha gönderilecek ve bu kişiler hayatlarının sonuna kadar Mars'ta kalacak. Mars One projesi aslında bir TV show olacak.

41 / 62 Bu gidecek kişilerin seçiminden, Mars'a gidilişine, oraya yerleşime kadar hiç kesilmeyen bir televizyon gösterisi olması planlanıyor.

42 / 62 Maliyet kişi başı yaklaşık 1.5 - 2 Milyar dolar olacak ve seyahat 1 yıl kadar sürecek.

43 / 62 Masdar Şehrinin Tamamlanması 2025 Abu Dhabi'de yapılan geleceğin şehri Masdar 2025 yılında tamamlanacak. Tamamen yeşil enerji ile beslenecek olan şehirde Karbon hiç olmayacak.

44 / 62 Şehirin tüm atıkları ve suları 0 geri dönüşümlü olacak. Toplam 20 Milyar dolara mal olacak proje 6 kilometrekarelik bir alanda 50.000 kişiye ev sahipliği yapacak.

45 / 62 Dünya Kaynakları Krizi - 2030 Hızla artan dünya nüfusu sonucu, eğer yeterli önlemler alınmazsa Birleşmiş Milletler 2030 yılında bir kaynak krizi öngörüyor.

46 / 62 Su, yemek ve enerjinin çok pahalanması sonucu 3 milyardan fazla insanın açlık sınırına dayanacağı öngörülüyor.

47 / 62 Biyonik Gözler -2035 Şu an teknolojimiz zaten kör insanlara çok limitli de olsa görüş sağlanabiliyor.

48 / 62 2020'li yıllarda normal görüşü üretebiliyor olacağız ancak 2035 yılında insan gözünden çok daha iyi gören, Kızılötesi ve Morötesi dalgaları da algılayabilen biyonik gözler üretilebilecek.

49 / 62 Çok daha yüksek çözünürlükte bir görüşe sahip olacağız. Bu yenilik sadece gözlerde değil, tüm organlarda olabilecek. Şu anki organlarımızdan daha iyi çalışan organlar 2035 yılında mevcut olacak.

50 / 62 Ölümsüzlük 2040 Bir önceki madde aslında bunun cevabı. Gelişen genetik bilimi, insan organlarının laboratuvarlarda üretilmesi ile birlikte ölümsüzlük hayal olmaktan çıkacak.

51 / 62 İngiliz Bilim Adamı Aubrey De Grey, 2040'lı yıllarda %50 ihtimalle yaşlanmayı durdurmayı bulmuş olacağız diyor.

52 / 62 Time Dergisi 2045 yılında ölümsüzlüğün yaygınlaşacağını iddia ediyor. Bu bir çoğumuz için mükemmel zamanlama olacaktır...

53 / 62 Evlerde Quantum Bilgisayarı 2037 İlk gerçek Quantum Bilgisayarları 5 ila 10 yıl arasında gerçek olacak, 2037 yılında da evlerimize girecek.

54 / 62 Peki bu bize ne sağlayacak?

55 / 62 Şu anki evimizde olan bilgisayar sistemlerinin hayal bile edemeyeceğimiz kadar hızlanmasını sağlayacak.

56 / 62 İyice küçülen ve enerji verimliliği artan quantum bilgisayarlar vücudumuza entegre olacak sanal gerçekliğin hayatımıza iyice girmesini sağlayacak. Biyonik Gözler ile entegre olduğunda olabilecekleri hayal edin..

57 / 62 Teknolojik Gariplik 2045 Ray Kurzweil 2045 yılında teknolojik bir garipliğin olacağını öngörüyor.

58 / 62 Bilgisayarların İnsanlardan daha zeki hale geleceğini, kendilerini geliştirmek için insanlara ihtiyaç duymayacaklarını belirtiyor.

59 / 62 Peki bu herşeyi bilen, herşeyi gören, herkesi takip edebilen, süper güç kendini var eden insanlığa yardım eder mi? İnsana ihtiyaç duyar mı?</p><p>Belki de bizle hiç ilgilenmeyip, galaksiye dağılırlar?

60 / 62 Global Çöküş 2050 - 2060 Teknolojik olarak ne kadar gelişirsek gelişelim, ne kadar temiz enerji kullanırsak kullanalım neredeyse tüm gelecek bilimciler 2050'li yılların dünya için bir çöküş dönemi olacağını düşünüyor.

61 / 62 Dünya nüfusu 10 milyarı geçmiş olacak, global ısınma sonucu yiyecek kaynakları iyice limitli hale gelmiş olacak.