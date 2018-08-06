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Yenilmez şehrin antik kenti nefesinizi kesecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

Yerli-yabancı pek çok turisti ağırlayan Anavarza Antik Kenti MÖ'ye dayanan tarihi eserleriyle dikkat çekiyor.

Tarihte 'Yenilmez şehir' adıyla tanınan Anavarza Antik Kenti Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine yaptığı ev sahipliğiyle, ziyaretçilerinin tarihte yolculuk yapmasını sağlıyor.

Anavarza'ya tarihi yolculuk

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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve görkemli giriş kapısı, kalesi, tiyatrosu ve surlarıyla dikkati çeken Adana'daki Anavarza Antik Kenti'nin yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olması hedefleniyor.
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Kozan ilçesi Dilekkaya Mahallesi'nde bulunan ve tarihte "yenilmez şehir" adıyla da tanınan Anavarza Antik Kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine yaptığı ev sahipliğiyle önemli kültür izleri barındırıyor.
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Tarihçesi MÖ 19 yılına dayanan ve Roma İmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki en önemli ordugah merkezleri arasında yer alan antik kent, Anadolu'nun bilinen en büyüğü Efes'ten daha geniş yerleşkeye sahip.
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Kapladığı alan ve diğer özellikleriyle dünyanın en büyük antik kentleri arasında gösterilen Anavarza’da sur duvarı, sütunlu yol, hamam ve kilise, antik tiyatro, stadyum, su yolları, kaya mezarları, mozaikler, Kilikya Bölgesi’ndeki tek örnek olan 3 girişli zafer takı ve Ortaçağ kalesi yer alıyor.
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MS 2. yüzyıldan itibaren Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri olan antik kentten ismini alan ve ovanın ortasında ada gibi yükselen tepe üzerindeki Anavarza Kalesi de tarihe ışık tutuyor.
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Tarihi kaynaklara göre MS 4. yüzyılda nüfusu 100 bine kadar çıkmış Anavarza'da bulunan, anıtsal kapıdan başlayan 34 metre genişliğinde, 2 bin 700 metre uzunluğundaki çift şeritli sütunlu yol görenlerin dikkatini çekiyor.
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UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2014'te alınan ve kalıcı listeye dahil edilmesi hedeflenen antik kent, yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.
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'DAİMİ LİSTEYE GİRMESİ İÇİN BAŞVURACAĞIZ'

'DAİMİ LİSTEYE GİRMESİ İÇİN BAŞVURACAĞIZ'
Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 bin dönüm araziye inşa edilmiş bir antik kent olan Anavarza’nın, o dönemki bütün savaşlardan galip çıkması dolayısıyla "yenilmez şehir" olarak bilindiğini söyledi.
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Anavarza’nın UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edilmesi için Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın girişimi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle "Alan Yönetim Planı" oluşturmak için çalışmalara başladıklarını belirten Tari, "Planı en kısa sürede hayata geçirerek UNESCO’ya daimi listeye girmesi için başvuracağız. Daimi listeye girdiğinde UNESCO tarafından da destek görecek ve kamuoyuna daha iyi tanıtılacak bir duruma gelecek." diye konuştu.
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Tari, 2014 yılında Anavarza'da başlatılan kazı çalışmalarında belli bir aşamaya gelindiğini kaydederek, "İlk çalışmalarımız, dünyanın tarihte en eski duble yolu olarak bilinen yolun açılmasıyla ilgili başladı. Daha sonra antik kentin sur duvarlarının restorasyon projeleri hazırlandı. En kısa sürede onarıma başlanacak." bilgisini verdi.
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Anavarza Kalesi'nin de ihtişamıyla bölgenin ve ülkenin en önemli kalelerinden olduğuna dikkati çeken Tari, şunları söyledi:
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"Bu kalede çevre düzenlemesi ve yol yapımıyla ilgili projelerimiz de onaylandı. İnşallah en kısa sürede onlar da hayata geçirilecek. Vatandaşlarımızı karşılama ünitesi inşaatı da yapıldı. Yazın sonuna doğru onu da hizmete açacağız. Anavarza’yı turizme arz etme anlamında ciddi bir mesafe katedildi.
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Turizm açısından da kente çok büyük bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz."
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UNESCO Unesco Dünya Mirası Listesi adana Anavarza Antik Kenti

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