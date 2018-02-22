Yerli playboydan olay fotoğraflar! Deste deste para paylaştı

Taha Özer, namıdiğer 'Yerli Dan Bilzerian'ın Instagram'da deste deste para fotoğrafları paylaşması olay yarattı

Yerli playboy Taha Özer deste deste para fotoğrafı paylaştı

1 / 34 Instagram'da 1 milyon takipçisi olan ve Yerli playboy olarak hayatımıza giren Taha Özer, Instagram'daki paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

2 / 34 Taha Özer sürekli şaşaalı yaşamını gözler önüne sermesinin yanı sıra sürekli kadınlarla fotoğraf paylaşmasıyla da dikkat çekiyor.

3 / 34 Taha Özer Oya Çınar'a verdiği röportajda çok özel açıklamalarda bulunmuştu. İşte o röportaj:

4 / 34 'PAYLAŞIMLARIM PORNOGRAFİK DEĞİL' Profilinize 7 bin euro’luk şaraplar, 500 bin liralık arabalar, havada uçuşan paralar, silahlar, tangalı kızlar hakim. Tüm bunların altında ne var? Kazanmayı ve harcamayı seviyorum. Gerçi çalışmaktan harcamaya fırsat yok. Siz harcamıyorsanız o şarapların parası kimden çıkıyor? Onları ben finanse etmiyorum. Kim ediyor? İş yaptığım insanlar... Temmuz’da 21 iş yaptım. Dinlenmeden sahne aldım. Jetle bir yerden bir yere gittiğinizde kim karşılıyor? İşe jetle gitmiyorum. Tatillerimi öyle planlıyorum. Bu kadar çok çalışırken ona da hakkım var.

5 / 34 Paylaşımlarınızla pornografinin sınırlarında geziniyorsunuz... Paylaşımlarım o sınırda değil. Özel hayatım hareketli. Çok kız arkadaşım var. Bu imaj yapıştı üstüme.

6 / 34 'KENARDA YIĞILI PARAM VAR' Yatakta kadınlar ve havada uçan paralarla ne anlatmak istiyorsunuz? Ne yaşıyorsam onu paylaşıyorum. O anın gerçeği nasıl oluyor? Şöyle... Gerçekten o kız orada oluyor. Eğlenirken, “Hadi fotoğraf çekelim. Aaa! Şu paraları da şuraya dökelim!” diyoruz.

7 / 34 Yığılı para mı oluyor her zaman? Oluyor. Çalışıyorum ben. Neden olmasın! Peki ülkenin çoğunun asgari ücretle geçindiğinin bilincinde misiniz? Tabii ki. Ekonomik olarak en dipte arkadaşım da var, en üst düzeyde de. Ne yapabilirim ki bu konuda? Sosyal medyadan, “Vururuz, öldürürüz” yazıyorlar. En popüler gece kulüplerinde çıkıyorum, yer bildirimi yapıyorum. Altı saat orada kalıyorum. Kimseden çıt yok.

8 / 34 Yardım ettiğiniz insanlar var mı? Olmaz olur mu! Samimiyetine inandığım insanlara yardım ediyorum. Bu kadar varlık içinde yokluğunu çektiğiniz bir şey var mı? Ailem konusunda kendimi yalnız hissediyorum. Ama kabahat bende. Ben uzak duruyorum. İmajımdan dolayı onların zarar görmesini istemiyorum.

9 / 34 En büyük arzunuz ne? Bir oğlumun olması. Düzgün bir eşimin ve iyi bir aile yaşantımın olması. Hayatımı farklı konumlandırırım o zaman. Hayatınızda özel biri var mı? Yok. Profilinizdeki kızların hepsi arkadaşınız mı? Aralarında yakınlaştıklarım, flörtleştiklerim oluyor. Ama ciddi bir ilişkiyi babaannemden bekliyorum.

10 / 34 Etrafınızdaki kadınlara güveniniz mi sarsıldı? Kimse beni aldatmadı. Ben de kimseyi aldatmadım. Yaşananları gördüğümden temkinliyim. Sevgiliniz olsa onun da tangalı fotoğraflarını paylaşır mısınız? Sevgilimle böyle bir konuya girmem. Onun değil tangalı, normal fotoğrafını bile paylaşmam. Onun tanınmasını, takip edilmesini istemem.

11 / 34 Kendi sevgilinize yapmayacağınız şeyi diğer kız arkadaşlarınıza niye yapıyorsunuz? Onlar benim özelim değil. Ben de onların özeli değilim. Birlikte iyi zaman geçiriyoruz sadece. Onları küçük düşürmüyor musunuz böyle yaparak? Neden küçük düşsünler ki! Kendileri istiyorlar. Özellikle rica ediyorlar, 'Lütfen beni etiketler misin?' diye.

12 / 34 Bir kadına yapacağınız en büyük jest ne olur? Bana maddi beklentilerle gelmesinler. Bu beni çok itiyor. Hayatta kendimi kullandırmam. Hep yedirecekmiş gibi yapar sonunda ben yerim. “Aa bak Taha şuna bir hediye aldı” diye bir şey duyuyorsan, bil ki altında bir şey vardır. Birine 5 bin liralık bir şey yapıyorsam ondan 50 bin liralık bir şey alırım mutlaka. Kısaca kaz gelmeyecek yere tavuğumu vermem.

13 / 34 '400'den sonra saymayı bıraktım' İki yıl önce birlikte olduğunuz kadın sayısını 400 olarak açıklamışsınız. Bugün rakam nedir? Çentik atmayı bıraktım. 400’den sonra saymayı bıraktım. Hahaha!

14 / 34 'CİNSEL TERCİHİM KADINLARDAN YANA' Biseksüel olduğunuz söyleniyor... Cinsel tercihim tamamen kadınlara yönelik. Kızlarla zaman geçirmeyi, alışveriş yapmayı, güzel arabalara binmeyi seviyorum. İnsanların bunu eleştirmesine de kulak asmıyorum. Bu benim hayatım.

15 / 34 İstediğiniz gibi yaşarsınız tabii ama bu denli teşhir etme çabası neden? Bu biraz Nusret olayı gibi. Bir şey yaparsınız ve o tutulunca buna devam etme ihtiyacı hissedersiniz ya... Nusret bir video çekti, 1 milyon izlendi. Bir daha çekti 3 milyon izlendi. Katlanarak arttı. Benim de etrafımda hep kızlar oluyordu. Paylaşmaya başlayınca olay oldu. Ben de devam ettim.

16 / 34 'ÇANTASI PİS OLANIN EVİ DE PİSTİR' Bir kadında ne ararsınız? Temizlik. Hem kişisel temizliği, hem de geçmişinin temizliği. Sosyal medyada paylaştığım kızların çoğu benim kriterimde değil. Onlar sadece orada. Bu çelişki değil mi? Hayır. Yatağın üstünde hoplamayı zıplamayı seviyoruz. Ama özel hayatıma alacağım kişinin dişlerine, ellerine, ayaklarına, geçmişine ve çantasına bakıyorum.

17 / 34 Çantasına derken, markasına mı? Temizliğine. Bir kadının çantasının içi pisse evi de pis oluyor. Kadının geçmişi neden önemli? Herkesle geçmişi olan kadınla evlenmem. Çok kıskanç bir adamdım. Yaşadığım hayat beni rahat biri yaptı. Artık özüme döndüm, şimdi yine kıskancım. Bugün aşık olsam, aşık olduğum kadına hayatı dar ederim. Kendi başına arkadaşlarıyla tatile gidemez. Sizin hayatınız da değişecek mi? Tabii ki. Fotoğrafların hepsini silerim. O görüntülerin içinde yer almam asla.

18 / 34 Bir kadında en tahammül edemediğiniz şey ne? Misal karnım acıkıyor, “Hadi dışarıdan yemek söyleyelim” diyorlar. Bulaşık makinesine bardak yerleştirmeyi bile bilmiyorlar. En kısa mesafeye taksiyle gitmek istiyorlar. Peyniri uzatırken parmakları peynire giriyor. Yatağı toplamayı bilmiyorlar. Susamışsın, suyunu kendin alıyorsun. Bunların hepsi berbat şeyler.

19 / 34 'AİLEMLE BİRBİRİMİZİ TEMSİL ETMİYORUZ' Paylaşımlarınız ailenizi rahatsız etmiyor mu? Ediyor. Sorunlar yaşadık. En son ilişkimiz, “Merhaba, nasılsın?” düzeyine geldi. Ben ailemi temsil etmiyorum. Onlar da beni etmiyor. İki taraf da kendi başına gayet iyi yürüyor.

20 / 34 Sizce Instagram’da 1 milyon insan sizi niye takip ediyor? Özel yaşantım, samimiyetim, dünyayı gezmem, yalan söylememem, çok fazla kız arkadaşımın oluşu, bir o kadar da düzgün erkek arkadaşımın olması...

21 / 34 Amerikalı poker oyuncusu ve internet fenomeni Dan Bilzerian’a benzetiliyorsunuz... Bundan rahatsız olmuyorum. Güzel bir adam. Ama gün boyunca takip edersem sıkılıyorum. Silahları, kedileri çekiyor. Ben öyle yaşayamam. Benim Bebek’te gezmem, tekneyle açılmam, bir Bodrum’a gitmem lazım.

22 / 34

23 / 34

24 / 34

25 / 34

26 / 34

27 / 34

28 / 34

29 / 34

30 / 34

31 / 34

32 / 34

33 / 34