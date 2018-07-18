Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri bakın nerede çekilmiş?

İşte sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak tarihi mekanların şimdiki görüntüleri...

Ünlü Türk filmlerindeki sahneler nerede çekildi?

1 / 55 Yeşilçam hafiyesi Kürşat Çetin yine birbirinden ilginç mekanları bulmaya devam ediyor.@NerdeCekildi hesabıyla büyük beğeni topluyor. Bizim Aile - Yeniköy

2 / 55 Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı

3 / 55 Mekan: Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı, Selamlık Salonu.Resim: Felix Auguste Clément, "Çölde Av" isimli tablosu.

4 / 55 Ressam tabloda, kendini de resmetmiştir.

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6 / 55 Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. İşte o yerler;

7 / 55 Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirildi.

8 / 55 Ayrıca Küçüksu Kasrı da bu çekimler sırasında kullanıldı.

9 / 55 Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.

10 / 55 Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.

11 / 55 Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

12 / 55 Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

13 / 55 Twitter'da Nerede Çekildi isimli hesabıyla eski dizi ve filmlerin çekildikleri yerlere giden ve oralarda fotoğraf çektiren Kürşat Çetin takipçilerine o günleri adeta yeniden yaşatıyor.

14 / 55 Unutulmaz ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi'nde çekilmiştir. Dalgıçlarla bir çekim arası

15 / 55 Set arası dalgıçlar

16 / 55 Su içi boğuşma sahneleri, sualtı kamerası için para olmadığından Efes otelin camlı havuzunda dıştan çekilmiştir

17 / 55 Efes Otel ve meşhur camlı havuzu. Kamera dışarıdan havuzun içini çekmiştir. İmkan yoksa bile yaratıcılık var.

18 / 55 Filmdeki ahtapot, aslında çizgi romanda yoktur. Çizgi romanda ejderha vardır ama onun yerine bunu eklemişlerdir

19 / 55 Ahtapotun adı Camgöz'dür. Ertem Eğilmez, Bayrampaşa'da bir plastik fabrikasında yaptırır. Kollarda mekanizma yoktur, dalgıç gücüyle çalışır

20 / 55 İzmir Fuarı

21 / 55 Mahmutpaşa Abud Efendi Han

22 / 55 Sarıyer Bilezikçi Çiftliği

23 / 55 Fatih Atikali Mahallesi

24 / 55 Beşiktaş

25 / 55 Cihangir

26 / 55 İşte Kürşat Çetin'in arşivinden o fotoğraflar...

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32 / 55 Instagram'da mekani_yeşilcam hesabıyla eski dizi ve filmlerin çekilen yerlerine yeniden giden Doğan Güneş, takipçilerine nostalji yaptırıyor.Cumhuriyet kutlamasının yapıldığı Hasip ile Nasip filminden bir kare

33 / 55 Üç Kağıtçı / 1981

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35 / 55 Kapıcılar Kralı / 1976

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38 / 55 Cihangir

39 / 55 Karaköy

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48 / 55 Yeşilköy

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