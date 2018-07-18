Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri bakın nerede çekilmiş?

İşte sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak tarihi mekanların şimdiki görüntüleri...
Ünlü Türk filmlerindeki sahneler nerede çekildi?
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Yeşilçam hafiyesi Kürşat Çetin yine birbirinden ilginç mekanları bulmaya devam ediyor.@NerdeCekildi hesabıyla büyük beğeni topluyor. Bizim Aile - Yeniköy
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Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı
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Mekan: Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı, Selamlık Salonu.Resim: Felix Auguste Clément, "Çölde Av" isimli tablosu.
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Ressam tabloda, kendini de resmetmiştir.
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Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. İşte o yerler;
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Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirildi.
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Ayrıca Küçüksu Kasrı da bu çekimler sırasında kullanıldı.
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Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.
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Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.
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Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.
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Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.
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Twitter'da Nerede Çekildi isimli hesabıyla eski dizi ve filmlerin çekildikleri yerlere giden ve oralarda fotoğraf çektiren Kürşat Çetin takipçilerine o günleri adeta yeniden yaşatıyor.
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Unutulmaz ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi'nde çekilmiştir. Dalgıçlarla bir çekim arası
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Set arası dalgıçlar
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Su içi boğuşma sahneleri, sualtı kamerası için para olmadığından Efes otelin camlı havuzunda dıştan çekilmiştir
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Efes Otel ve meşhur camlı havuzu. Kamera dışarıdan havuzun içini çekmiştir. İmkan yoksa bile yaratıcılık var.
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Filmdeki ahtapot, aslında çizgi romanda yoktur. Çizgi romanda ejderha vardır ama onun yerine bunu eklemişlerdir
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Ahtapotun adı Camgöz'dür. Ertem Eğilmez, Bayrampaşa'da bir plastik fabrikasında yaptırır. Kollarda mekanizma yoktur, dalgıç gücüyle çalışır
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Mahmutpaşa Abud Efendi Han
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Sarıyer Bilezikçi Çiftliği
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Fatih Atikali Mahallesi
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İşte Kürşat Çetin'in arşivinden o fotoğraflar...
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Instagram'da mekani_yeşilcam hesabıyla eski dizi ve filmlerin çekilen yerlerine yeniden giden Doğan Güneş, takipçilerine nostalji yaptırıyor.Cumhuriyet kutlamasının yapıldığı Hasip ile Nasip filminden bir kare
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Üç Kağıtçı / 1981
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Kapıcılar Kralı / 1976
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