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Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri bakın nerede çekilmiş?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 18.07.2018 07:54 | Son Güncelleme

Hayatımızda unutulmaz bir yere sahip olan Yeşilçam filmlerinin nerede çekildiğini öğrenmek ister misiniz?

İşte sizleri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak tarihi mekanların şimdiki görüntüleri...

Ünlü Türk filmlerindeki sahneler nerede çekildi?

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Yeşilçam hafiyesi Kürşat Çetin yine birbirinden ilginç mekanları bulmaya devam ediyor.@NerdeCekildi hesabıyla büyük beğeni topluyor. Bizim Aile - Yeniköy
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Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı
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Mekan: Yeniköy Sait Halim Paşa Yalısı, Selamlık Salonu.Resim: Felix Auguste Clément, "Çölde Av" isimli tablosu.
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Ressam tabloda, kendini de resmetmiştir.
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Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye'de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul'da çekildi. İşte o yerler;
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Tellioğulları'nın, Seferoğulları'nın ve Daver Bey'in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı'nda gerçekleştirildi.
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Ayrıca Küçüksu Kasrı da bu çekimler sırasında kullanıldı.
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Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu'nda çekildi.
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Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.
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Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.
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Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.
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Twitter'da Nerede Çekildi isimli hesabıyla eski dizi ve filmlerin çekildikleri yerlere giden ve oralarda fotoğraf çektiren Kürşat Çetin takipçilerine o günleri adeta yeniden yaşatıyor.
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Unutulmaz ahtapot sahnesi Bodrum Kalesi'nde çekilmiştir. Dalgıçlarla bir çekim arası
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Set arası dalgıçlar
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Su içi boğuşma sahneleri, sualtı kamerası için para olmadığından Efes otelin camlı havuzunda dıştan çekilmiştir
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Efes Otel ve meşhur camlı havuzu. Kamera dışarıdan havuzun içini çekmiştir. İmkan yoksa bile yaratıcılık var.
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Filmdeki ahtapot, aslında çizgi romanda yoktur. Çizgi romanda ejderha vardır ama onun yerine bunu eklemişlerdir
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Ahtapotun adı Camgöz'dür. Ertem Eğilmez, Bayrampaşa'da bir plastik fabrikasında yaptırır. Kollarda mekanizma yoktur, dalgıç gücüyle çalışır
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İzmir Fuarı
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Mahmutpaşa Abud Efendi Han
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Sarıyer Bilezikçi Çiftliği
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Fatih Atikali Mahallesi
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Beşiktaş
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Cihangir
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İşte Kürşat Çetin'in arşivinden o fotoğraflar...
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Instagram'da mekani_yeşilcam hesabıyla eski dizi ve filmlerin çekilen yerlerine yeniden giden Doğan Güneş, takipçilerine nostalji yaptırıyor.Cumhuriyet kutlamasının yapıldığı Hasip ile Nasip filminden bir kare
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Üç Kağıtçı / 1981
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Kapıcılar Kralı / 1976
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Cihangir
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Karaköy
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Yeşilköy
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