Yetişkin filmlerinin yıldız ismi Olivia Nova intihar etti

Son Güncelleme 8 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 10.01.2018 10:14 |8 saat önce

Kısa süre içinde +18 filmlerde oynayarak yıldızlaşan eski model 20 yaşındaki Olivia Nova Las Vegas'taki evinde ölü bulundu.

Ünlü model intihar etti

1 / 57 Ölmüm nedeni hala belli olmayan modelin çalıştığı ajans yaptığı açıklamada olayı doğruladı.

2 / 57 2017 Mart ayında yetişkin filmlerde oynama kariyerine başlayan Olivia'nin çalıştığı ajans, güzel fiziği ve yüreği ile kısa sürede ün kazanan oyuncunun ölümünden dolayı büyük bir şok yaşadıklarını belirtti.

3 / 57 Son aylarda Amerika'da dört yekişkin film yıldızı intihar ederek hayatını kaybetti. Olivia'nın intihat ettiği tahmin ediliyor.

4 / 57 Kesin ölüm nedeni açılan soruşturmanın sonunda belli olacak.

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14 / 57 ÜNLÜ MODEL İNTİHAR ETTİ! Ünlü model Raudha Athif (21), Bangladeş'te kaldığı okul yurdunda yaşamına son verdi.

15 / 57 TIP ÖĞRENCİSİYMİŞ Maldivler’de doğup büyüyen ünlü model Raudha Athif (21), tıp eğitimi aldığı Bangladeş’teki okul yurdunda intihar etti.

16 / 57 YURT ODASINDA İNTİHAR İslami Bank Tıp Üniversitesi’nde 2’inci sınıf öğrencisi olan genç modelin yurt odasında yaşamına son verdiği öğrenildi.

17 / 57 Okul yönetiminin Daily Star Gazetesi’nde verdiği bilgiye göre, “Athif her zaman çok mutlu görünüyordu”

18 / 57 Cesedin otopsiye gönderildiğini belirten Bangladeş Polis Sözcüsü, “Arkadaşları odaya girmeye çalıştıklarında kapı içeriden kilitliydi. Kapıyı kırıp içeri girebildiler. Öncelikle intihar olduğuna inanıyoruz ancak otopsi raporunu beklemekte fayda var” diye konuştu.

19 / 57 Yeşil gözleri ve güzelliğiyle dikkat çeken Raudha Athif, Vogue Dergisi’nin Hindistan edisyonuna kapak olmuştu.

20 / 57 “Su yeşili gözleriyle Maldivli kız” fotoğrafıyla 2014’te ünlenen Raudha Athif, “Modellik benim için yalnızca bir hobi. Asıl kariyer hedefim doktor olmak” demişti.

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