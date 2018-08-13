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Yıldırım çarpmasının izlerini paylaştılar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 12:13 | Son Güncelleme

Güneşten daha sıcak bir ısı ve 1 milyar volt elektrik içeren yıldırıma maruz kalıp kurtulanların vücutlarında kalan izleri görünce hayrete düşeceksiniz.

ir insana bir yılda yıldırım çarpma ihtimali 300 binde 1'dir. Yıldırım çarpmasına maruz kalanların yüzde 90'ı sağ kurtuluyor.

Yıldırım çarpmasının izlerini paylaştılar

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Gel gelelim ki sağ kurtulsalar da vücutlarında bu çarpılmanın izlerini taşıyorlar. Buna da Lichtenberg figürü deniyor.
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Bir yıldırım güneşten 5 kat daha sıcak olabilir yani 27.760 derece sıcaklığa ulaşabilir.
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Ayrıca 1 milyar volt elektrik içerebilir. Yıldırımdan etkilenen bir insanın yaşadığı deneyimin ne denli korkunç olduğunu böylece hayal edebilirsiniz!
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Vücuda girdiğinde kalbi, akciğerleri, sinir sistemini çalıştıran küçük elektrik sinyalleri kısa devre yapar.
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Erkeklerde libidoyu azaltıp iktidarsızlığı tetikleyebilir. Bunlar iç hasarlar fakat bir de dışarıdan görünen hasarlar var.
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Vücudunuzun yüzerinde hareket ederken yıldırım, kırmızı kan hücrelerini kılcal damarlarınızdan epidermiye doğru zorlayabilir. Bu da kılcal çürükler gibi görüntü oluşturur bedende. Bu korkunç deneyimi yaşayan insanlarla tanışmaya ne dersiniz?
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