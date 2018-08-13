ir insana bir yılda yıldırım çarpma ihtimali 300 binde 1'dir. Yıldırım çarpmasına maruz kalanların yüzde 90'ı sağ kurtuluyor.

Yıldırım çarpmasının izlerini paylaştılar

1 / 23 Gel gelelim ki sağ kurtulsalar da vücutlarında bu çarpılmanın izlerini taşıyorlar. Buna da Lichtenberg figürü deniyor.

2 / 23 Bir yıldırım güneşten 5 kat daha sıcak olabilir yani 27.760 derece sıcaklığa ulaşabilir.

3 / 23 Ayrıca 1 milyar volt elektrik içerebilir. Yıldırımdan etkilenen bir insanın yaşadığı deneyimin ne denli korkunç olduğunu böylece hayal edebilirsiniz!

4 / 23 Vücuda girdiğinde kalbi, akciğerleri, sinir sistemini çalıştıran küçük elektrik sinyalleri kısa devre yapar.

5 / 23 Erkeklerde libidoyu azaltıp iktidarsızlığı tetikleyebilir. Bunlar iç hasarlar fakat bir de dışarıdan görünen hasarlar var.

6 / 23 Vücudunuzun yüzerinde hareket ederken yıldırım, kırmızı kan hücrelerini kılcal damarlarınızdan epidermiye doğru zorlayabilir. Bu da kılcal çürükler gibi görüntü oluşturur bedende. Bu korkunç deneyimi yaşayan insanlarla tanışmaya ne dersiniz?

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