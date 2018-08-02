HABER

'Yılın Astronomi Fotoğrafçısı' yarışmasında finale kalan kareler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.08.2018 03:04 | Son Güncelleme

Greenwich Gözlemevi'nin düzenlediği "Yılın Astronomi Fotoğrafçısı" yarışması düzenlendi.

4 bin 200 yarışmacı arasından finale kalan 10 kare belli oldu.

İşte finale kalan 10 kare

1 / 10

Rocky Dağları'ndaki yıpranmış bir ardıç ağacı, kışın erken saatlerinde gökyüzü yıldız patikalarıyla dolu (Jake Mosher)
2 / 10

Tre Cime'deki Dolomitler üzerindeki Samanyolu'nun panoraması (Carlos F Turienzo)
3 / 10

Florida'da bir fırtınada Samanyolu (Tianyuan Xiao)
4 / 10

Güneş geçişindeki iki büyük güneş lekesi arasındaki Uluslararası Uzay İstasyonu (Dani Caxete)
5 / 10

200mm kullanılarak fotoğraflanan Andromeda Galaksisi (Péter Feltóti)
6 / 10

Yeni Zelanda yakınlarındaki Güney Körfezlerinden görülen bir aurora (Paul Wilson)
7 / 10

Tazmanya'da bir deniz feneri üzerinde yükselen Samanyolu (James Stone)
8 / 10

Güneş tutulması (Peter Ward)
9 / 10

Badlands Ulusal Parkı'nda Samanyolu önünde bir adam (Jingpeng Liu)
10 / 10

Cable Bay üzerinde Samanyolu (Mark Gee)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı yarışması finale kalan kareler Rocky Dağları yıldız patikaları

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei akıllı telefon satış rakamlarıyla Apple’ı geride bıraktı

Huawei akıllı telefon satış rakamlarıyla Apple’ı geride bıraktı

Böyle yetenek görmediniz

Böyle yetenek görmediniz

Havalimanlarında karşılaşılan en garip anlar

Havalimanlarında karşılaşılan en garip anlar

13 bin 500 liralık telefon görücüye çıktı

13 bin 500 liralık telefon görücüye çıktı

Eşi için yaptığına kimse inanamıyor

Eşi için yaptığına kimse inanamıyor

Dalga dalga yayılıyor!

Dalga dalga yayılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.