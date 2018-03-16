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Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 16.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin 33 yıldır düzenlediği 'Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018' yarışmasının sonuçları açıklandı.

Bu yıl 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.

Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018 yarışmasının kazananları

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TFMD Başkanı Rıza Özel, derneğin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödüllerinin kazananlarını açıkladı.
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Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyona bu yıl, 3 bin 200'ün üzerinde fotoğraf katıldı.
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8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı.
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AA Foto Muhabiri Onur Çoban, dünyanın son yıllardaki en önemli sorunlarından biri olan mültecilik konusuna dikkat çeken ve Myanmar'da yaşanan dramı anlatan karesi ile "Yılın Basın Fotoğrafı" ödülünü kazandı.
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Çoban'a "Foto Röportaj" dalında da ödül getiren fotoğraf serisinde Myanmar'dan kaçan sivillerin dağlık bölgelerden Naf Nehri ya da deniz yoluyla Bangladeş'e geçişi anlatılıyor.
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İşte yarışmadaki diğer fotoğraflar...
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