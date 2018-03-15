Yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer arkasındaki adam...

Bu iliginç gerçekse evliliklerinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Nasıl mı?

Bu fotoğraftaki detay şaşkına çevirdi

1 / 32 İnanılmaz bir yaşam hikayesi.. İkisi de aynı yerde aynı anda fotoğraf çektiriyor... Bunu da 18 yıl sonra, evlendiklerinde fark ediyorlar.

2 / 32 Fotoğraf, Temmuz 2000'de çekilmiş. 5 yıldır evli olan Ye ve Xue çifti yıllar sonra çocukluk fotoğraflarında inanılmaz bir ayrıntıya şahit oluyor. İkisi de birbirlerini tanımadıkları dönemde May Fourth Meydanı'nda hatıra fotoğrafı çektiriyor. Hatta aynı anda objektife poz veriyor.

3 / 32 Xue, Beyaz elbisesiyle devasa kırmızı heykelin önünde poz verirken arkada genç çocuk ise gelecekteki kocası Ye.

4 / 32 Ye: 'Kayınvalidemin evindeydik, ikizlerin bana mı yoksa ona mı daha çok benzediğini anlayabilmek için Xue'nin küçüklük fotoğraflarına bakıyordum. Bu fotoğrafın köşesinde kendimi gördüm ve dedim ki 'Bu benim!' Eşimin Qingdao'ya daha önce gittiğini biliyordum. Ama o zamanlar tanışmadığımız için bu konu üzerine düşünmedik' diye konuştu.

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6 / 32 HAYAT KURTARAN FOTOĞRAF Sevgilisiyle bir nişan davetine katılan Jackson Parr, keyifli geceyi ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektikleri sırada arkadaki çırpınışı fark etti.

7 / 32 Denizde boğulan kişinin 'imdat' çığlıklarını duyan Jackson Parr, denize koşarak yardım isteyen kişiye ulaşmaya çalıştı.

8 / 32 Karşılaltığı kadın, eşinin denizde boğulduğunu söyleyerek kendisinden yardım istedi.

9 / 32 5 dakika boyunca yüzdükten sonra David Pelman isimli adama ulaşmayı başaran Jackson, yaşadıklarını şöyle anlattı:

10 / 32 'Her 20 saniyede bir boğuk ses duydum. Yüzerken bu sesi takip ettim. Ona ulaşınca saçlarından yakalayarak kıyıya götürmeye başladım.

11 / 32 Partideki misafirler arasında bulunan iki kişi de sörf tahtalarıyla yardımcı oldu. Plajdan çok uzağa sürüklendik ama kayalara daha yakın olduğumuz için oraya yüzdük. Kayalıklarda bekleyen grup da bize yardım etti.'

12 / 32 Kıyıya vardıklarındaysa David Pelman'ı tedavi etmek için gelen bir sağlık ekibi bekliyordu.

13 / 32 Boğulan adamı sağlık görevlilerine teslim eden yardımseverler ardından eğlenmek için partilerine geri döndü.

14 / 32 Yaşananlar üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayı anlatan Jackson Parr, insanları gece denizde yüzmemesi için uyardı ve şunları söyledi:

15 / 32 'Lütfen gece yüzmeye gitmeyin. Hikayenin korkunç bir sonla bitme ihtimali çok yüksek. Şükürler olsun ki, zor durumda kalan kişiye yardımcı olmak için doğru zamanda doğru yerdeydim.'

16 / 32 Pelman ise yaşadıkları sonrası hayatını kurtaran kişilere teşekkür ederek, 'Onlar olmasaydı hayatta olamazdım.' dedi.

17 / 32 Jackson Parr'ın diğer sosyal medya paylaşımları...

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24 / 32 ŞEHİR EFSANESİ BU FOTOĞRAFTAN ÇIKTI: GÖLDE BOĞULAN ÇOCUK İskoçya'da bulunan Loch Eck Gölü'nün kenarında fotoğraf çektiren 10 kişilik bir grup kız, evlerine dağılıp fotoğraflara baktıklarında şoke oldular. Fotoğrafta kim olduğu anlaşılamayan bir davetsiz misafir vardı.

25 / 32 İki fotoğraf çekilmiş olan kızlar, fotoğrafların birinde yerdeki bir kütüğün arkasında kafasını uzatmış bir oğlan çocuğu gördüklerine neye uğradıklarını şaşırdılar. Geçmişte yaşanan korkunç bir kazada boğulan uyurgezer bir çocuğun boğulduğu göl, o günlerden beri kimi söylentilerin de konusu haline gelmiş durumda.

26 / 32 "BİZDEN BAŞKA KİMSE YOKTU" DEDİLER Bölgenin bir özel mülk olduğunu ve o esnada orada kendilerinden başka kimse olmadığını söyleyen kızlar olaya anlam vermekte zorlanıyor.

27 / 32 1994'te, Emma Thompson'un oynadığı The Blue Boy isimli film, bu sularda boğulan bir çocuğun efsanesi hakkındaydı. Efsane, oğlanın hayaletinin ani ölümünden önce annesiyle birlikte kaldığı Coylet Hotel'de olduğunu iddia ediyor.

28 / 32 FOTOĞRAFTAKİ AYRINTI CİNAYETİ GETİRDİ Sabah işten eve dönen adam karısının uyanık halde yatakta onu beklediğini görünce mutlu olur. Sonrasında karısının bu halini fotoğraf çekerek onu ne kadar sevdiğini anlatan kelimeler kurar ve sosyal medya hesaplarının hepsinde bu fotoğrafı profil resmi yapar...

29 / 32 Ancak bir detay vardır bu fotoğrafta işte o detay karısını öldürmesine sebep olur...

30 / 32 İlk bakıldığında farkedilmeyen detay daha sonrasında anlaşılınca insanlar da kocası gibi şok oluyor! Vantilatörün altında yatağın alt ara kısmının bir kısmı gözüküyor işte oraya dikkatlice bakın! ve..

31 / 32 Sizce orada bir göz yok mu ? Kadın kocası gece çalıştığı için onu aldatıyordu ancak ansızın gelen koca her şeyi berbat etmişti! ve..