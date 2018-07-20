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Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 20.07.2018 15:32 | Son Güncelleme

O güzel manzaralarına bakıp hayran olduğumuz yerlerin gerçekte öyle olmadığını görmek yüzleşme esnasında fazlaca acı verici olabiliyor.

Peki hayranlıkla baktığımız bu manzaralar gerçekte nasıl gözüküyor? İşte cevabı...

Ünlü turistik mekanlar gerçekte nasıl gözüküyor?

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Çin Seddi

Çin Seddi
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Giza Piramidi, Kahire, Mısır

Giza Piramidi, Kahire, Mısır
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Niagara Şelaleleri, Kanada

Niagara Şelaleleri, Kanada
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Sistina Şapeli, Vatikan

Sistina Şapeli, Vatikan
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Manneken Pis Çeşmesi, Brüksel, Belçika

Manneken Pis Çeşmesi, Brüksel, Belçika
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Versay Sarayı, Paris, Fransa

Versay Sarayı, Paris, Fransa
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Yasak Şehir, Pekin, Çin

Yasak Şehir, Pekin, Çin
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Buckingham Sarayı, İngiltere

Buckingham Sarayı, İngiltere
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Yellowstone Ulusal Parkı, ABD

Yellowstone Ulusal Parkı, ABD
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Pisa Kulesi, İtalya

Pisa Kulesi, İtalya
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Mona Lisa Louvre Müzesi, Paris, Fransa

Mona Lisa Louvre Müzesi, Paris, Fransa
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Eyfel Kulesi, Paris, Fransa

Eyfel Kulesi, Paris, Fransa
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Eyfel gölgesinde piknik yapanlar

Eyfel gölgesinde piknik yapanlar
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Gerçekte olan...
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Maldivler

Maldivler
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Rio de Jeneiro, Brezilya

Rio de Jeneiro, Brezilya
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Bu kare bir konserden ama yine de kalabalık.
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Trevi Çeşmesi, Roma, İtalya

Trevi Çeşmesi, Roma, İtalya
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Venedik'te romantik bir gezi

Venedik'te romantik bir gezi
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Santorini, Yunanistan

Santorini, Yunanistan
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Tac Mahal, Hindistan

Tac Mahal, Hindistan
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Phuket Adası, Tayland

Phuket Adası, Tayland
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Stonehenge, İngiltere

Stonehenge, İngiltere
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Vatikan

Vatikan
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Küçük Deniz Kızı Heykeli, Danimarka

Küçük Deniz Kızı Heykeli, Danimarka
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Central Park, New York, ABD

Central Park, New York, ABD
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Anahtar Kelimeler:
Tatil turistik yerler turist

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