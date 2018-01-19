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Yıllardır gidilmesi yasak bölgeydi, şimdi akın akın gidiyorlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 19.01.2018 11:44 | Son Güncelleme 5 saat önce

Hazreti İsa'nın vaftiz edildiğine inanılan Batı Şeria'da Ürdün Nehri kıyısındaki alan Hristiyan hacılar tarafından ziyaret edilen yerlerden biri.

Hz. İsa'nın vaftiz edildiği 100 hektarlık alan paylaşılamıyor

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1967 savaşından beri düzenli ziyaretlere kapalı olan bölgede, Vaftizci Yahya'nın Hazreti İsa'yı vaftiz ettiğine inanılıyor.
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Batı Şeria'da Ürdün Nehri kıyısındaki alan, İsrail tarafından geçtiğimiz yıllarda ziyarete açılmıştı.
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Ürdün ise vaftizin, nehrin kendi tarafındaki kıyısında olduğunu öne sürüyor.
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Filistinliler ise bölgenin ziyaret açılması kararına karşı çıkıyor.
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Filistinli yetkililer İsrail'in bölgeyi günlük ziyarete açma kararının hukuk dışı olduğunu ve Filistin'in tarihsel ve turistik değerlerine İsrail tarafından el konduğunu dile getiriyor.
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50 yıl önce yaşanan savaştan kalan mayınların bulunduğu Kasr el-Yahud bölgesi yaklaşık 100 hektarlık bir alanı kaplıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria vaftiz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Lan olum akillı olun imana gelin secdeye kapanın
akıl süzgecinden geçirmeden dogmatik inanç budur işte, nuhun telefonuna inanmazsiniz ama gemisine inanirsiniz.
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