Yıllardır gidilmesi yasak bölgeydi, şimdi akın akın gidiyorlar

1967 savaşından beri düzenli ziyaretlere kapalı olan bölgede, Vaftizci Yahya'nın Hazreti İsa'yı vaftiz ettiğine inanılıyor.

Ürdün ise vaftizin, nehrin kendi tarafındaki kıyısında olduğunu öne sürüyor.

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Filistinli yetkililer İsrail'in bölgeyi günlük ziyarete açma kararının hukuk dışı olduğunu ve Filistin'in tarihsel ve turistik değerlerine İsrail tarafından el konduğunu dile getiriyor.