Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!

Bakın ortaya çıkan ilginç gerçek sonrası Jackson, bu kabustan nasıl kurtuldu?

Dünyanın en garip hastalıkları

1 / 102 ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan Kendra Jackson'ın burnu 2013'te geçirdiği bir trafik kazasının ardından durmaksızın akmaya başladı.

2 / 102 Öyle ki bu durum kadının hayatını kabusa çevirmiş, günlük yaşamından gece uykularının bölünmesine kadar etki etmeye başlamıştı.

3 / 102 BURNU "ŞELALE" GİBİ AKIYORDU Akıntının "şelale" gibi olduğunu belirten Jackson, "Uyku uyuyamıyordum, zombi gibi olmuştum" dedi.

4 / 102 Birçok kez doktora giden ancak yapılan testlerde kesin sonuç alamayan Jackson, "Doktorlar sürekli olarak soğuk algınlığı, nezle ya da alerjik reaksiyonlar nedeniyle burnumun aktığını söylüyordu" dedi.

5 / 102 AMELİYAT İLE KURTULDU En sonunda beyin cerrahisi üzerine çalışmalar yapan bir kliniğe giden Jackson'a doğru teşhis konuldu.

6 / 102 Jackson'ın kaza sonrası beyin travması geçirdiği belirleyen doktor Christie Barnes, kadının o günden bu yana beyin sıvısının burnundan aktığını tespit etti.

7 / 102 Duydukları karşısında şoke olan Jackson kısa süre sonra ameliyata alındı ve 5 yıllık kabusundan kurtuldu.

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12 / 102 'ÇOCUĞUMU ÖLDÜRMEMİ SÖYLEDİLER' Anne Natalie Weaver, kızının mükemmel olduğunu düşünüyor. Diğer yandan sosyal medyanın arkasına sığınan bazı kullanıcılar Sophia için ağza alınmayacak hakaretlerde bulunuyor. Acımasız tweet'ler karşısında anne de kızını korumak için uğraş veriyor.

13 / 102 İnternette kendisine ve çocuğuna yapılan hakaretlere alışkın olan anne, "İnsanlar incitmek için ellerinden geleni yapıyor. Bana çocuğumu öldürmemi ve onu sefaletten kurtarmamı söylüyorlar" diyor. Ancak kürtajı öven bir paylaşım Natalie Weaver için artık son noktaydı. Anne, Rett sendromlu kızının fotoğrafını kullanarak kürtajı öven tweet'i şikayet etti. Birkaç kez Twitter hesabını şikayet etmesine rağmen aynı mesajın halen orada olduğunu görmek anneyi sinirlendirdi.

14 / 102 HAREKET BAŞLATTI, TWITTER ÖZÜR DİLEDİ Aktivist anne yaşananlardan sonra medyanın gücünü kullanarak bir hareket başlattı. İnsanlara hakaret dolu tweet'i rapor etmelerini istedi. Hatta yerel bir haber merkezine hikayesini anlattı. Yaşananların ardından Natalie Weaver'a Twitter yetkililerinden özür mesajı geldi, şikayet edilen tweet silindi ve hesap da askıya alındı.

15 / 102 Twitter, artık engelli kişilere karşı kırıcı, tehditkar ve nefret içerikli söylemlerin de yasaklar arasına girdiği açıkladı. Twitter'ın sakıncalı tweet'leri şikayet etmek için kullanılan raporlama sayfasına eklenen "engel" seçeneği de tıpkı dil, din, ırk, cinsiyet ve yönelim gibi daha önceden doğrudan hedef alınması yasaklanan kategoriler arasında yer aldı.

16 / 102 RETT SENDROMU NEDİR? Rett Sendromu, özellikle kız çocuklarında görülen nörolojik bir rahatsızlıktır. Bu sendromun erkeklerde de görülebileceği biliniyor ancak erkek ceninlerde bu durum genellikle annenin düşük yapması, doğum anında ölüm veya anne karnında erken ölüm gibi durumlarla sonuçlanmaktadır. Rett Sendromu, ilk defa Dr. Andreas Rett tarafından tanımlanmış, Dr. Bengt Hagberg ve çalışma arkadaşları tarafından 1983 yılında yayınlanan raporla bir hastalık olarak dünya çapında tanınmıştır.

17 / 102 Rett Sendromu , x kromozomu üzerinde bulunan MECP2 geninin kusurlu olmasından dolayı oluşmaktadır. Özellikle kız çocuklarında görülmektedir. Bunun sebebi erkeklerin 1 adet X, bir adet Y kromozomu taşımaları, oluşumda X kromozomunun kusurlu olanını kompanse edebilecek yedeği olmaması ve böylece MECP2 mutasyonunun erkek fetusun ölümüne yol açmasıdır. Kızlar ise erkeklerden farklı olarak 2 adet X kromozomu taşırlar. Rett Sendromu'nun her 23 binde1 doğumdan 10 binde 1 doğuma kadar varan bir sıklıkta ortaya çıktığı bilinmektedir.

18 / 102 Rett sendromlu çocuklar 18 aylık olana kadar normal veya normale yakın bir gelişim gösterirler. Bu süreden sonra çocuk, geçici durgunluk veya gerileme sürecine girer, iletişim kurma becerisini yitirir ve ellerini bir dilek dilermişcesine birbirine kenetler. Bu el hareketleri; el yıkama, el bükme, eli bir yere hafifçe vurma, el çırpma, eli ağıza götürme gibi şekillerde kendini tekrar eder ve zamanla değişebilir. Rahatsızlık konuşma yeteneğinin ve el becerilerinin kaybına sebep olmaktadır.

19 / 102 İlk 2-3 yılda sosyal gelişme ve oyun gelişimi durmaktadır fakat sosyal ilgi sürmektedir. Baş büyümesinde yavaşlama ve sürekli tekrarlayıcı el hareketleri, el becerilerinin kaybı ve ellerini amaçlı kullanamama meydana gelmektedir. Denge bozukluğu ve yürümede bozulma başlamaktadır.

20 / 102 Nöbet, nefes alma bozuklukları, diş gıcırdatma ve bel kemiğinin S şeklini alması (skolyoz) gibi problemler ortaya çıkmaktadır. Rett Sendromu'nun bir ailede sadece bir kere ortaya çıkma durumu yüzde 99.5'tir. İnce ve açık renk derili yüzleri, sivri burunları, küçük el ve ayakları bazı tipik özellikleridir. Kemik kırılması Rett Sendromunda diğer motor bozukluklarından daha sık görülmektedir.

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31 / 102 İlginç hafıza kaybı Hafıza kaybı yaşayan kadın her gün kocasının boşandığını açıklamasıyla gözyaşlarına boğuluyor.

32 / 102 Veronika Mescheryakova, sinir sistemini etkileyen bir çeşit hastalıkla cebelleşiyor. Nadir görülen bu hastalık yüzünden genç kadın her gün kocasından boşandığını öğreniyor.

33 / 102 Rusya'da yaşayan Veronika Mescheryakova, birkaç yıl önce semptomlarını hafifleten bir operasyon geçirdi; fakat bu operasyonun karşılığını göremedi. Sonuç olarak da geçen yıl Kasım ayında kendisinden ayrılan kocasıyla boşandığını hatırlamıyor.

34 / 102 Her güne kocasının işte olduğunu düşünerek başlıyor. Gece eve gelmediğinde durumdan şüphelenen kadına gerçek annesi tarafından anlatılıyor. Her gece kızına eşinin kendisinden boşandığını söyleyen anne, kızının kalbini kırdığı için çok üzülüyor.

35 / 102 Veronika, ulaşamadığı sevgilisi için her gün tekrar tekrar saatlerce ağlıyor. İsmi açıklanmayan eşin, hasta kadından neden ayrıldığı tam olarak bilinmiyor. Yerel basında çıkan haberlere göre annesi, Veronika'ya her gün yürümeyi öğretiyor, bakımını yapıyor. Bir gün onun eski haline dönmesini umuyor.

36 / 102 2 SENEDE 20 KERE YUMURTLADI Endonezya'da 14 yaşındaki bir çocuk iki yıldır "yumurtladığını" iddia etti. Çocuğun babası, oğlunun "yumurtladığı" yumurtaların akının olmadığını söyledi.

37 / 102 İddialara göre, 14 yaşındaki adı Akmal olarak açıklanan bir çocuk, doktorların önünde de "yumurtladı."

38 / 102 Babasıyla birlikte durumunu göstermek hastaneye giden çocuk, son iki senede toplam 20 kere yumurtladığını iddia etti.

39 / 102 DOKTORLAR İMKANSIZ DEDİ Doktorlar, böyle bir olayın tıbben imkansız olduğunu açıklayarak yumurtaların çocuk rektumuna kasıtlı olarak sokulduğunu iddia etti. Ancak çocuk ve babası bu iddiaları yalanladı.

40 / 102 Independent gazetesinde yer alan habere göre; şiddetli migren ağrısı yaşayan Amerikalı kadın uykuya daldı ve şaşırtıcı bir şekilde İngiliz aksanıyla uyandı.

41 / 102 Eski güzellik kraliçesi Michelle Myers, Amerika Birleşik Devletleri'nden hiç ayrılmamış olmasına rağmen İngiliz aksanıyla konuşuyor.

42 / 102 Yabancı Aksan Sendromu adı verilen bu durumun genellikle bir nörolojik hasar ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

43 / 102 Teksas Üniversitesi'ne göre; Yabancı Aksan Sendromu "konuşmada ani bir değişikliğe neden olan bir konuşma bozukluğu" olarak tanımlanıyor. Böylece kişi, yabancı bir aksanla konuşmaya başlıyor. Bu durumun çoğunlukla inmeden kaynaklanan beyindeki hasar ve travmaya bağlı olduğu kaydedildi.

44 / 102 Myers, baş ağrısıyla uyuyup, farklı aksanlarla konuştuğu üç deneyim yaşadığını söyledi. İrlanda ve Avustralya aksanıyla da konuşan kadın bu durumun birer hafta sürdüğünü söyledi.

45 / 102 Myers, inanılmaz rahatsızlığı nedeniyle sayısız hastane ve uzman gezdi.

46 / 102 Myers, "Üzgünüm, farklı bir insan gibi hissediyorum" diyerek, sağlıklı haline dönmek istediğini kaydetti.

47 / 102 KOCASI TERK ETTİ Geeta'nın kocası bu durum sebebiyle geçen yıl kendisini terk etmiş. Sebebi ise onun bir cadı olduğunu düşünüyor olması.

48 / 102 STRES İLE ARTIYOR Hint Hematoloji Dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, durum ter bezini çevreleyen birçok kan damarının stres altında olduğunda daralmasıyla ortaya çıkıyor

49 / 102 Kaygı arttıkça kan damarları genişliyor ve ter bezlerine kadar ilerliyor. Kişi terlediğinde ise buradna dışarıya atılıyor.

50 / 102 Çok nadir görülen bu durum kadının hayatını oldukça zora sokmuş durumda. Annesi kan terlemeye başladığında genç kadının çok korktuğunu söylüyor.

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52 / 102 Zambezi Nehri Vadisi'nde yaşayan Vadoma kabilesi olarak biliniyorlar.

53 / 102 Yürüyebiliyorlar ama koşmak, kaçmak onlara oldukça zor geliyor olmalı.

54 / 102 Vadoma kabilesi 'ektrodactyly' olarak adlandırılan nadir bir rahatsızlıktan muzdarip ve bu durumun nüfusunun dörtte birini etkilediği biliniyor.

55 / 102 Vadomalar arasında genetik havuz küçük olması nedeniyle bu genetik hastalık Vadoma'da yaygın olarak kalmaktadır. Bir başka deyişle üyelerin grup dışında evlenmesi kabile yasalarına aykırı...

56 / 102 Bu hastalığa Ektrodaktili veya "ıstakoz pençesi sendromu" adıda verilliyor. Ektrodaktili 90.000 doğumda bir görülen nadir bir durum...

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64 / 102 Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 53 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip

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74 / 102 Devi, ilerleyen yaşına rağmen gayet iyi durumda olan sağlığını kum yeme alışkanlığına bağlıyor.

75 / 102 -Sebebi hala bulunamayan hastalıkta vakaların çoğu erken yaşta cilt buruşması yaşıyor. 20'li yaşların başında yüzün belirli bir bölümünde bozulmaya başlayan görüntü, ilerleyen zamanlarda yüzde anormal bozukluğa sebep oluyor.

76 / 102 Kulağa her ne kadar imkansız gibi gelse de bu sendromdan muzdarip kişiler kafalarının silahla ya da ses bombasıyla patlatıldığını hissettiklerini söylüyor.

77 / 102 Yazar Lewis Carroll'un eserinden sonra bu ismi alan hastalıktan muzdarip kişiler halüsinasyon, eşya boyutlarında farklılık ve ortama adapte olamama gibi sıkıntılar hissediyor.

78 / 102 Et yiyen bakteri olarak da bilinen hastalık, derinin an alt tabakalarından birine yerleşen virüs sebebiyle şiddetli ağrı, doku kaybı ve travmaya yol açıyor. Bu hastalıktan ölüm oranı yüzde 73.

79 / 102 Genellikle erkeklerde çocuk yaşlarda görülen hastalık vücuttaki metal seviyelerinin anormaliliği sebebiyle zayıflayan kaslar, zayıf saçlar ve krizlere sebep oluyor.

80 / 102 Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan yabancı el sendromunda birey, tek elinin kontrolünü aniden kaybeder ve kesinlikle müdahale edemez.

81 / 102 Bir parazitin neden olduğu hastalık insanların kol, bacak ve genital bölgelerinde anormal büyümelere sebep oluyor.

82 / 102 Bir ruh hastalığı olan bu sendroma sahip bireyler kendilerini ölü zanneder. Aynı hastalığa sahip bir diğer bölüm ise ölümsüz olduğuna inanır.

83 / 102 Genetik olan bu hastalıkta boyun, el ve ayaklarda anormal büyüklükte oluşumlar belirir.

84 / 102 Önceleri bir internet efsanesi olarak düşünülen hastalık günümüzde oldukça fazla görülmeye başlandı. Bu hastalıkta vücudun belirli bölgeleri tıpkı bir yılan balığı ağzının şeklini alıyor.

85 / 102 Vücudun tamamında ya da belirli bölgelerinde aşırı tüylenmeyle seyreden hastalığın tedavisi olmasa da tüylerin alınmasıyla geçici çözümler sağlanabiliyor.

86 / 102 Vücudun kendini yenileme mekanizmasının bozulmasıyla bağlantılı olan hastalıkta yaralanan dokular kendini kemik olarak yeniliyor.

87 / 102 Yeni doğan her 500 bebekten birinde görülen bu rahatsızlık, el ya da ayaklarda fazla parmak sayısı anlamına geliyor.

88 / 102 Vücudun fazlaca gümüşe maruz kalması sonrası cildin mavimsi bir renk almasıyla ortaya çıkan hastalık ölümle sonuçlanabiliyor.

89 / 102 Genellikle kemik ve deride görülen anormal büyüklükteki tümörler sebebiyle vücudun deforme olmasına sebep olan hastalık oldukça nadir görülüyor.

90 / 102 Bir kan hastalığı olan Porfiri şiddetli karın ağrısı, mental bozukluklar ve güneşe hassasiyet gibi semptomlarla ortaya çıkıyor.</p>

91 / 102 Çok ama çok nadir görülen hastalık, yüz kemiklerinin aşırı büyümesi sonucu yüz şeklinin deformasyonu olarak tanımlanıyor. İlerlediği safhalarda körlüğe sebep olabiliyor.

92 / 102 ünyada 8 milyarda bir görülen hastalık erken yaşta vücudun yaşlanmasına sebep oluyor; saçlar, dişler dökülüyor, kaslar zayıflıyor, gözler bozuluyor...

93 / 102 Deri üzerinde su toplamış kabarcıklar şeklinde lezyonların belirmesiyle ortaya çıkan hastalık genetik.

94 / 102 Bu hastalıktan muzdarip insanlar tat alma duyusunu tamamen kaybediyor. Genellikle ileri yaşlarda görülse de bu sendroma sahip çocuk vakalar olduğu da biliniyor.

95 / 102 Amerikan TLC televizyonu asla büyümeyecek çocukların hikayesini ekranlara taşıdı.

96 / 102 "40 yaşında çocuk" isimli belgesel programı, yaşları ilerlemesine rağmen vücutları hiç büyümeyen çocukları konu aldı.

97 / 102 Gizemli bir hastalık yüzünden onlarca sene hiç büyümeyen çocuklar akıllara, "Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi" filmini getiriyor.

98 / 102 Nadir görülen bir sendromun pençesindeki hastalar hep bebek ya da hep çocuk kalıyor.

99 / 102 Bilim adamları sayıları bir elin parmağını geçmeyen, hiç büyümeyen çocukların sırrını çözemedi.

100 / 102 Brezilya'da bebek görünümündeki bu kızın yaşı 31

101 / 102 Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi de bu hastalıktan yola çıkılarak hazırlandı.