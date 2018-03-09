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Yine çok iddialı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Megan Fox verdiği pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti.

Fiziğiyle her zaman gözleri üzerinde tutmayı başaran Megan Fox, yine çok iddialı.

Megan Fox objektik karşısında!

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Bir iç çamaşırı markası için objektif karşısına geçen Megan Fox çarpıcı pozlar verdi.
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2018 ilkbahar koleksiyonunu tanıtan güzel aktrist, pozlarıyla baharın dantellerle birlikte geldiğini haber verdi.
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31 yaşındaki güzel beyaz ve siyah dantel işli iç çamaşırı modelleriyle yine oldukça iddialıydı.
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İşte o çekimden objektife yansıyanlar...
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MEGHAN FOX'U GÖRENLER TANIYAMADI

MEGHAN FOX'U GÖRENLER TANIYAMADI
Güzel oyuncu Megan Fox, yeni filmi Teenage Mutant Ninja Tutles'ın bazı sahneleri için tanınmaz hale geldi.
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Fox, önceki gün New York'ta bir alışveriş merkezinde yapılan çekimlerde sarı perukla kamera karşısına geçti.
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Fox, peruğuyla o kadar değişti ki onu görenler ilk başta tanıyamadı.
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