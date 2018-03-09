Fiziğiyle her zaman gözleri üzerinde tutmayı başaran Megan Fox, yine çok iddialı.
Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edldi
Kuzey Kore'den Türkiye’ye şok saldırı!
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den kritik Türkiye açıklaması
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
AK Parti'den 'ittifak' açıklaması: Çağrıda bulunuyoruz
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum