Fiziğiyle her zaman gözleri üzerinde tutmayı başaran Megan Fox, yine çok iddialı.

Bir iç çamaşırı markası için objektif karşısına geçen Megan Fox çarpıcı pozlar verdi.

31 yaşındaki güzel beyaz ve siyah dantel işli iç çamaşırı modelleriyle yine oldukça iddialıydı.

Güzel oyuncu Megan Fox, yeni filmi Teenage Mutant Ninja Tutles'ın bazı sahneleri için tanınmaz hale geldi.

Fox, önceki gün New York'ta bir alışveriş merkezinde yapılan çekimlerde sarı perukla kamera karşısına geçti.

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Fox, peruğuyla o kadar değişti ki onu görenler ilk başta tanıyamadı.