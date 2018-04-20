Yine çok iddialı! Kimse ondan gözünü alamadı

Birbirinden sempatik pozlar veren Kate Upton, güzelliğiyle yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.
Kate Upton'dan olay pozlar
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25 yaşındaki model Kate Upton, Yamamay'ın mayo ve bikini koleksiyonu için poz verdi
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ABD'li model Kate Upton, kusursuz kıvrımlarıyla ünlü.
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Ve Upton, İtalyan iç çamaşırı ve mayo markası Yamamay'ın yeni bikini koleksiyonu için objektif karşısına geçtiğinde bir kez daha kendine hayran bıraktı.
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Los Angeles'ta gerçekleşen çekimlerde Upton, tam anlamıyla herkesi büyüledi.
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Farklı modellerde bikiniler giyen ABD'li model, omuzlarına dökülen ve denizden yeni çıkmış gibi görünen sarı bukleleriyle son derece güzeldi.
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25 yaşındaki model, Yamamay markası için daha önce de birbirinden seksi pozlar vermişti.
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Kate Upton, Houston Astros takımında forma giyen ve uzun süredir beraber olduğu Justin Verlander ile geçtiğimiz kasım ayında evlenmişti.
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Upton, geçtiğimiz aylarda Guess'in tasarımcısı Paul Marciano'yu cinsel tacizle suçlamıştı.
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Upton, sosyal medya hesabından Marciano'nun hala Guess bünyesinde çalışmasının çok üzücü olduğunu yazmıştı.
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1992 doğumlu Upton ayrıca, Marciano'nun moda endüstrisindeki gücünü kadınları cinsel ve duygusal olarak taciz etmekte kullandığını açıklamıştı.
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Sayısız dergiye kapak olan model, 2010 ve 2011 yıllarında Guess'in pek çok moda kampanyasında boy göstermişti.
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Upton, Sports Illustrated tarafından "Yılın Çaylağı" seçildiğinde şöhrete kavuşmuştu.
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Güzel model, 2012, 2013 ve 2017 yıllarında derginin kapak kızı oldu.
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The Lions modellik ajansına bağlı olarak çalışan Kate Upton'ın boyu 178 cm.
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