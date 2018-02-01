Miley özüne döndü! Yine çok vahşi

O gece "hanım hanımcık" bir Miley izlemiştik...

Ama Miley Cyrus, çok geçmeden eski vahşi günlerine geri döndü.

İlişkilerine bir süre ara veren ikili, 2016'da yeniden bir araya gelmişti.

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Miley, nişanlısıyla ayrı olduğu döneme bir de lezbiyen ilişki sıkıştırarak Victoria's Secret modeli Stella Maxwell ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.