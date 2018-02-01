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Miley özüne döndü! Yine çok vahşi

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 01.02.2018 07:23 | Son Güncelleme

Çılgın şarkıcı Miley Cyrus özüne döndü! Genç şarkıcının Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar olay oldu!

Miley Cyrus eski günlerine döndü

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Grammy Ödülleri'nde Elton John ile birlikte Tiny Dancer şarkısını seslendirmişlerdi.
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O gece "hanım hanımcık" bir Miley izlemiştik...
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Ama Miley Cyrus, çok geçmeden eski vahşi günlerine geri döndü.
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25 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, bir otel odasında çekilmiş seksi fotoğraflarını Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.
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Beyaz parlak gömleği, mini şortu ve dizüstü çizmeleriyle son derece iddialı görünüyordu Miley...
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1992 doğumlu Miley, eski nişanlısı Liam Hemsworth ile yeniden birlikte.
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İlişkilerine bir süre ara veren ikili, 2016'da yeniden bir araya gelmişti.
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Miley, nişanlısıyla ayrı olduğu döneme bir de lezbiyen ilişki sıkıştırarak Victoria's Secret modeli Stella Maxwell ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
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Başarılı şarkıcı eski çılgın günlerini özlüyor mudur bilinmez...
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İşte Instagram'da 74 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının çılgın paylaşımlarından bazıları...
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Güneşin ve denizin tadını çıkaran Miley Cyrus ile Liam Hemsworth çifti halka açık plajda kimseye aldırmadan dalgalarla oynadı.
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Liam'ın rahat tavırları yüzme konusunda iyi olduğunu gösterirken, 25 yaşındaki şarkıcının da hayatının aşkına eşlik etmekten geri kalmadığı görüldü.
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İşte gizlice evlendikleri yönündeki haberlerini umursamadan tatilinin tadını çıkaran ikilinin denizdeki eğlenceli dakikaları...
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