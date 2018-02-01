Miley özüne döndü! Yine çok vahşi

Miley Cyrus eski günlerine döndü
1 / 50
Grammy Ödülleri'nde Elton John ile birlikte Tiny Dancer şarkısını seslendirmişlerdi.
2 / 50
O gece "hanım hanımcık" bir Miley izlemiştik...
3 / 50
Ama Miley Cyrus, çok geçmeden eski vahşi günlerine geri döndü.
4 / 50
25 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, bir otel odasında çekilmiş seksi fotoğraflarını Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.
5 / 50
Beyaz parlak gömleği, mini şortu ve dizüstü çizmeleriyle son derece iddialı görünüyordu Miley...
6 / 50
1992 doğumlu Miley, eski nişanlısı Liam Hemsworth ile yeniden birlikte.
7 / 50
İlişkilerine bir süre ara veren ikili, 2016'da yeniden bir araya gelmişti.
8 / 50
Miley, nişanlısıyla ayrı olduğu döneme bir de lezbiyen ilişki sıkıştırarak Victoria's Secret modeli Stella Maxwell ile kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
9 / 50
Başarılı şarkıcı eski çılgın günlerini özlüyor mudur bilinmez...
10 / 50
İşte Instagram'da 74 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcının çılgın paylaşımlarından bazıları...
21 / 50
Güneşin ve denizin tadını çıkaran Miley Cyrus ile Liam Hemsworth çifti halka açık plajda kimseye aldırmadan dalgalarla oynadı.
22 / 50
Liam'ın rahat tavırları yüzme konusunda iyi olduğunu gösterirken, 25 yaşındaki şarkıcının da hayatının aşkına eşlik etmekten geri kalmadığı görüldü.
23 / 50
İşte gizlice evlendikleri yönündeki haberlerini umursamadan tatilinin tadını çıkaran ikilinin denizdeki eğlenceli dakikaları...
Okuyucu Yorumları 0 yorum