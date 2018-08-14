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Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 14.08.2018 08:21 | Son Güncelleme

Malibu'da elbiseyle sahile inen Phoebe Price, dalgalarla oynadı. O anlarda kimseyi umursamayınca da ilginç görüntüler ortaya çıktı.

İşte objektiflere yansıyan o anlar...

Phoebe Price yine kimseyi umursamadı!

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Malibu'da görüntülenen Phoebe Price, güzel havanın keyfini çıkardı.
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Hem objektiflere poz veren hem de keyifli dakikalar geçiren Phoebe, tanga ve beyaz elbiseyle plaja indi.
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Beyaz şapkasıyla kombinlediği elbisesiyle denizde zorlanınca eteklerini toplayan Phoebe, rahat tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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İşte Phoebe Price'ın sahilde çekilen görüntüleri...
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Mini kırmızı elbisesi ve şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken Phoebe, köpeğiyle ilgilenmek için eğildiği anda herkes şaşkına döndü.
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Frikik konusunda sınır tanımayan Phoebe, rahat tavırlarıyla 'Yok artık!' dedirtti.
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Köpeğinin tuvaletini toplamak için her eğildiğinde hem çevredeikleri hem de muhabirleri hayrete düşüren Phoebe, eteğinin açılmasını hiç mi hiç umursamadı.
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Mini eteğine rağmen sokağın ortasında rahatça hareket eden ünlü aktris, bakın magazin muhabirlerine nasıl görüntüler verdi...
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Phoebe'nin köpek gezdirmek için seçtiği diğer kıyafetler....
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Phoebe Price frikik Malibu

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