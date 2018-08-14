Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...

İşte objektiflere yansıyan o anlar...

Phoebe Price yine kimseyi umursamadı!

1 / 34 Malibu'da görüntülenen Phoebe Price, güzel havanın keyfini çıkardı.

2 / 34 Hem objektiflere poz veren hem de keyifli dakikalar geçiren Phoebe, tanga ve beyaz elbiseyle plaja indi.

3 / 34 Beyaz şapkasıyla kombinlediği elbisesiyle denizde zorlanınca eteklerini toplayan Phoebe, rahat tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

4 / 34 İşte Phoebe Price'ın sahilde çekilen görüntüleri...

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17 / 34 Mini kırmızı elbisesi ve şapkasıyla dikkatleri üzerine çeken Phoebe, köpeğiyle ilgilenmek için eğildiği anda herkes şaşkına döndü.

18 / 34 Frikik konusunda sınır tanımayan Phoebe, rahat tavırlarıyla 'Yok artık!' dedirtti.

19 / 34 Köpeğinin tuvaletini toplamak için her eğildiğinde hem çevredeikleri hem de muhabirleri hayrete düşüren Phoebe, eteğinin açılmasını hiç mi hiç umursamadı.

20 / 34 Mini eteğine rağmen sokağın ortasında rahatça hareket eden ünlü aktris, bakın magazin muhabirlerine nasıl görüntüler verdi...

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25 / 34 Phoebe'nin köpek gezdirmek için seçtiği diğer kıyafetler....

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