43 yaşındaki anne Sue Radford ve 47 yaşındaki baba Noel Radford ülkenin en büyük ailesine sahip olma özelliğini taşıyor.

Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile

1 / 40 İngiltere'nin en büyük ailesi şaşkınlık yaratıyor. 20 çocuğu olan Radford ailesi 21. çocuklarının doğmasını bekliyor.

2 / 40 43 yaşındaki anne Sue Radford, ilk çocuğunu 14 yaşında doğurdu. o günden bu yana en büyüğü 28 yaşında en küçüğü henüz 8 aylık, 20 çocuk sahibi oldu.

3 / 40 2014 yılında dünyaya gelen bir çocuklarını da kaybeden ailenin 12 erkek 8 kız çocuğu bulunuyor.

4 / 40 Yeni çocuklarının cinsiyetini YouTube'dan paylaştıkları video ile duyuran aile kız bebek müjdesi verdi.

5 / 40 İngiltere'nin en geniş ailesi Radfordlar çocuklarının bakımı için devletten hiçbir yardım almıyor.

6 / 40 Radford ailesinin hayatlarından kesitler paylaştıkları sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyor.

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10 / 40 Böyle hamilelik görülmedi ABD’nin California eyaletinde yaşayan Nadya Suleman aynı sperm donöründen hamile kalarak toplamda 14 çocuk dünyaya getirmişti.

11 / 40 ABD tarihinde ikinci kez bir batında sekiz bebek doğuran anne unvanını kazanan Suleman kendisini hayatında hiç bu kadar güzel hissetmediğini söylemişti.

12 / 40 Doğum sonrası aldığı tüm kiloları vererek kusursuz bir vücuda kavuşan genç kadının tüm bebekleri büyüdü ve işte son halleri.

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21 / 40 Birbirinden ilginç su altı hamilelik fotoğrafları Hayatın su ile birleşen noktalarından etkilenen Adam Opris bir su altı fotoğrafçısı.

22 / 40 Neredeyse bütün hayatını okyanusta geçirmiş.

23 / 40 Hamile kadınları su altında görmek onun zihninde çok güzel görselliğe sahip olunca bu hayal gücünü fotoğrafa taşımak istemiş.

24 / 40 Düğün ya da yaşam fotoğrafçısı olmadığını belirten Adam Opris insanların hayatlarından sanat yarattığını söylüyor.

25 / 40 İşte size Adam Opris'in birbirinden ilginç su altı hamilelik fotoğrafları.

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