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Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 30.05.2018 15:55 | Son Güncelleme

İngiltere'de 20 çocuklu bir aile 21. çocuklarının doğmasını bekliyor.

43 yaşındaki anne Sue Radford ve 47 yaşındaki baba Noel Radford ülkenin en büyük ailesine sahip olma özelliğini taşıyor.

Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile

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İngiltere'nin en büyük ailesi şaşkınlık yaratıyor. 20 çocuğu olan Radford ailesi 21. çocuklarının doğmasını bekliyor.
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43 yaşındaki anne Sue Radford, ilk çocuğunu 14 yaşında doğurdu. o günden bu yana en büyüğü 28 yaşında en küçüğü henüz 8 aylık, 20 çocuk sahibi oldu.
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2014 yılında dünyaya gelen bir çocuklarını da kaybeden ailenin 12 erkek 8 kız çocuğu bulunuyor.
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Yeni çocuklarının cinsiyetini YouTube'dan paylaştıkları video ile duyuran aile kız bebek müjdesi verdi.
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İngiltere'nin en geniş ailesi Radfordlar çocuklarının bakımı için devletten hiçbir yardım almıyor.
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Radford ailesinin hayatlarından kesitler paylaştıkları sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyor.
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Böyle hamilelik görülmedi

Böyle hamilelik görülmedi
ABD’nin California eyaletinde yaşayan Nadya Suleman aynı sperm donöründen hamile kalarak toplamda 14 çocuk dünyaya getirmişti.
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ABD tarihinde ikinci kez bir batında sekiz bebek doğuran anne unvanını kazanan Suleman kendisini hayatında hiç bu kadar güzel hissetmediğini söylemişti.
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Doğum sonrası aldığı tüm kiloları vererek kusursuz bir vücuda kavuşan genç kadının tüm bebekleri büyüdü ve işte son halleri.
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Birbirinden ilginç su altı hamilelik fotoğrafları

Birbirinden ilginç su altı hamilelik fotoğrafları
Hayatın su ile birleşen noktalarından etkilenen Adam Opris bir su altı fotoğrafçısı.
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Neredeyse bütün hayatını okyanusta geçirmiş.
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Hamile kadınları su altında görmek onun zihninde çok güzel görselliğe sahip olunca bu hayal gücünü fotoğrafa taşımak istemiş.
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Düğün ya da yaşam fotoğrafçısı olmadığını belirten Adam Opris insanların hayatlarından sanat yarattığını söylüyor.
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İşte size Adam Opris'in birbirinden ilginç su altı hamilelik fotoğrafları.
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Anahtar Kelimeler:
hamile Çocuk ingiltere

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