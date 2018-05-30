43 yaşındaki anne Sue Radford ve 47 yaşındaki baba Noel Radford ülkenin en büyük ailesine sahip olma özelliğini taşıyor.
Yirmi çocuk annesi kadın 21. çocuğuna hamile
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İngiltere'nin en büyük ailesi şaşkınlık yaratıyor. 20 çocuğu olan Radford ailesi 21. çocuklarının doğmasını bekliyor.
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43 yaşındaki anne Sue Radford, ilk çocuğunu 14 yaşında doğurdu. o günden bu yana en büyüğü 28 yaşında en küçüğü henüz 8 aylık, 20 çocuk sahibi oldu.
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2014 yılında dünyaya gelen bir çocuklarını da kaybeden ailenin 12 erkek 8 kız çocuğu bulunuyor.
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Yeni çocuklarının cinsiyetini YouTube'dan paylaştıkları video ile duyuran aile kız bebek müjdesi verdi.
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İngiltere'nin en geniş ailesi Radfordlar çocuklarının bakımı için devletten hiçbir yardım almıyor.
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Radford ailesinin hayatlarından kesitler paylaştıkları sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunuyor.
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Böyle hamilelik görülmedi
ABD’nin California eyaletinde yaşayan Nadya Suleman aynı sperm donöründen hamile kalarak toplamda 14 çocuk dünyaya getirmişti.
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ABD tarihinde ikinci kez bir batında sekiz bebek doğuran anne unvanını kazanan Suleman kendisini hayatında hiç bu kadar güzel hissetmediğini söylemişti.
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Doğum sonrası aldığı tüm kiloları vererek kusursuz bir vücuda kavuşan genç kadının tüm bebekleri büyüdü ve işte son halleri.
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Birbirinden ilginç su altı hamilelik fotoğrafları
Hayatın su ile birleşen noktalarından etkilenen Adam Opris bir su altı fotoğrafçısı.
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Neredeyse bütün hayatını okyanusta geçirmiş.
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Hamile kadınları su altında görmek onun zihninde çok güzel görselliğe sahip olunca bu hayal gücünü fotoğrafa taşımak istemiş.
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Düğün ya da yaşam fotoğrafçısı olmadığını belirten Adam Opris insanların hayatlarından sanat yarattığını söylüyor.
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İşte size Adam Opris'in birbirinden ilginç su altı hamilelik fotoğrafları.
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