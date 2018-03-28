Yiyecek sanıp terliği midesine indirince...

Terliğini arayan ev sahibi, pitonun midesindeki şişliği görüp durumdan şüphelenince görevlilerden yardım istedi. Röntgeni çekildiğinde terliği pitonun yuttuğu anlaşıldı ve hareket edemeyen piton ameliyata alındı.

Terlik yutan piton ameliyatla kurtarıldı

1 / 36 Geçen hafta salı gecesi yaşandığı belirtilen olayda, evde akrabası ile yaşayan yaşlı adam ev içinde giydiği ve her gece yatağına girerken karyolanın altına koyduğu terliğin sağ eşini sabah kalktığında yerinde bulamadı.

2 / 36 Giymeye alışık olduğu terliği akrabasıyla aramaya başlayan yaşlı adam cuma günü evin bir bölümündeki malzemeler arasında yatan halı desenli piton yılanını fark etti. Yılanın midesindeki şişkinlikte oluşan şekli gören ev sahibi ile akrabası bir türlü bulamadıkları terliğin "davetsiz misafir" tarafından yutulduğunu anladı.

3 / 36 'TERLİĞİN ÜZERİNDE FARE GÖRMÜŞ OLABİLİR' Yaşlı adam ve akrabası kayıp terliğin akıbetinin belli olmasının ardından profesyonel yılan yakalayıcısı Sally ve Norman Hill çiftini arayarak yardım istedi.Pitonu saklandığı yerden eşinin çıkardığını belirten Sally Hill, şöyle konuştu:

4 / 36 "Yılanı yakaladığımızda terliği yuttuğu belliydi. Hatta geride kalan terlikle yılanın karnındaki şişliği ölçtük, terliğin tabanını deriden hissedebiliyorduk. Yılanın terliği yanlışlıkla yuttuğunu tahmin ediyoruz. Benim düşüncem, terliğin üzerine bir sıçan veya possum (Avustralya'da yaşayan bir tür keseli hayvan) çıktı veya üstüne işedi ya da içinden fare veya sıçan çıktı ve yılan bunu gördü. Bir terlik veya buna benzer garip bir şey yiyen bir yılanla ilk defa karşılaşıyoruz. Normalde possum, kedi, köpek veya tavuk ama ilk defa terlik gördük."

5 / 36 'YILANI BULMASAYDI YA HASTALIKTAN YA DA AÇLIKTAN ÖLEBİLİRDİ' Veterinere teslim edilen pitonun, terliği 48 saat içinde kusarak çıkartma ihtimaline karşı iki gün bekletildi ancak hareketlerinin zayıflaması üzerine karnındaki terlik, pazartesi günü yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından Dr. Josh Llinas tarafından alındı.

6 / 36 Dr. Llinas, şu bilgileri verdi: "Terlik sindirilemediği için midede kalırdı ve bu da mide hastalıkları, ülserler veya enfeksiyon gibi bazı ciddi sorunlara yol açabilirdi. Bu görülmeyen bir şey değil, böyle şeylerin olduğunu görüyoruz. Bir süre bir şey yiyemez ve bu da açlıktan ölmeye sebep olabilir. Başka bir olasılıkta yabancı nesneyi kusmaktı. Onları genellikle kendileri kusması için 24-48 saat bir süre veriyorum, gerekmedikçe ameliyat etmek istemiyorum. Bu durumda hareket etmiyordu, onun için ameliyat yapmaya karar verdik."

7 / 36 YOLDA SARILIP BOĞDU Motosikletiyle yol alan Kosnan, yol kenarında yaklaşık 3 buçuk metre uzunluğunda bir piton yılanı gördü. Yılan yakalayıcılığı yapan adam aracını kenara çekip kız kardeşinin evine yürüdü. Ameliyattan sonra yılanın iyi olduğunu belirten Dr. Llinas, birkaç gün rehabilitasyonda tutulduktan sonra doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.

8 / 36 Ondan aldığı orak ve eline geçirdiği eldiven ile hayvanın yanına giden Kosnan yılanı yakaladı.

9 / 36 Tekrar motosikletine binen 35 yaşındaki adam evine doğru hareket etti ancak yılan yolda adama sarılıp boğmaya başladı.

10 / 36 SATIP PARA KAZANACAKTI Kosnan'ın kız kardeşine yılanı yakalayabilirse satıp para kazanacağını söylediği öğrenilirken, adamın cansız bedeni sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından tespit edildi.

11 / 36 Kuala Langat polis şefi Azizan Tukiman, Kosnan'ın cesedini kurtarmak için yılanı öldürdüklerini söyledi. Hastanede yapılan kontrollerde adamın boğularak öldüğü teyit edildi.

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14 / 36 PİTON, TEK LOKMADA BÖYLE YUTTU! Avustralya'nın kuzey bölgesinde görüntülenen nadir bir doğa olayı görenleri dehşete düşürüyor.

15 / 36 Dev bir piton yılanı, küçük bir kanguru türü olan valabiyi bütün olarak midesine indiriyor. Nitmiluk Milli Parkında çalışan korucu Paul O'Neill, yılanın valabiyi sindirmesinin 1 hafta kadar süreceğini söyledi.

16 / 36 Bölgede standart devriye görevini yapmakta olan Paul O'Neill, kuşların uyarı dolu çığlıklarını duyunca o tarafa yöneldi. Gördüğü manzara karşısında hemen kamerasına sarılan korucu, pitonun valabiyi yuttuğu sahneyi kare kare görüntüledi.

17 / 36 Nimitluk Milli Parkı, Katherine şehrinin merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve Darwin'in de 310 kilometre güneyinde bulunuyor. Bölgede koruma altında olan vahşi yaşam ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların buraya akın etmesine sebep oluyor. Korucu O'Neill, görüntülerdeki yılanın bir üç ay daha başka bir şey yemeyeceğini belirtti.

18 / 36 Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü.

19 / 36 Genç timsahı gözüne kestiren piton ani bir hareketle timsahın üzerine atladı.

20 / 36 Dev piton kısa sürede timsahı savunmasız bırakarak timsahı tek lokmada yuttu.

21 / 36 Avını bir lokmada yuttu.<

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