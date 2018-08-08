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Yok artık! Ünlü şarkıcı yarı çıplak balkonda

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Tayland'da sevgilisiyle romantik dakikalar geçiren ünlü şarkıcı objektiflere yakalandı.

Sevgilisi üstsüz olduğu görülen Katie Price'a elleriyle sansür uyguladı.

Katie Price üstsüz yakalandı

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Kris Boyson ile tatile çıkan Katie Price balkona üstsüz çıkınca objektiflerden kaçamadı.
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Katie Price, sevgilisiyle romantik dakikalar yaşarken tüm bakışları da üzerine çekti.
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Katie Price'ın fazlaca rahat olduğu gözlenirken, Kriz Boyson kollarıyla sevgilisini sansürlemeye çalıştı.
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O anlar objektiflere böyle yansıdı...
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Katie Price TAYLAND Tatil Kris Boyson balkon

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