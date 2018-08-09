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YÖK bu bölümlerde okuyacak gençlere burs verecek

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 09.08.2018 07:32 | Son Güncelleme

YÖK 2018-2019 eğitim döneminde başarı bursu vereceği bölümleri açıkladı.

47 lisans programına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 TL burs desteği sağlanacak.

YÖK bu bölümlere burs veriyor

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Temel Bilimler Programlarında

Temel Bilimler Programlarında
Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına,
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Ziraat Programlarında

Ziraat Programlarında
Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına,
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Orman Programlarında

Orman Programlarında
Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,
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Su Ürünleri Programlarında

Su Ürünleri Programlarında
Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,
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Yer Bilimleri Programlarında

Yer Bilimleri Programlarında
Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,
6 / 7

Veteriner Fakültelerine

Veteriner Fakültelerine
7 / 7

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programlarına

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programlarına
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YÖK burs üniversite

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