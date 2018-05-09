Yonca tarlasında bir anda 10 metrelik obruk oluştu

Yan tarlada çalışan Latif Karakaya, yıldırım düştüğünü düşünerek tarlaya koştu. Gördüğü manzara karşısındaysa büyük şaşkınlık yaşadı.

Konya'da obruklara bir yenisi daha eklendi!

1 / 36 Konya'nın Karapınar ilçesinde yonca ekili tarlada bir anda 7 metre çapında ve 10 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Oluşan obruğun yakınındaki buğday tarlasında çalışan Latif Karakaya, "Yıldırım düşmüş gibi bir ses geldi, bir baktık obruk olmuş" diye konuştu.

2 / 36 İrili ufaklı 100'ün üzerinde obruk bulunan Karapınar ilçesinde, dün kente 7 kilometre uzaklıktaki Eşeli mevkiinde yeni bir obruk oluştu. Latif Karakaya'ya ait tarlanın ortasında oluşan obruğun yaklaşık 7 metre çapında ve 10 metre derinliğinde olduğu belirtildi.

3 / 36 Yakındaki buğday tarlasında çalıştığı sırada obruğun oluştuğunu söyleyen Latif Karakaya, ''Yıldırım düşmüş gibi ses geldi. Önce obruk olduğunu düşünmedik. Tarlaya bir baktık obruk olmuş. Tarlanın ortasında bir çukur görünce tuhaf olduk'' dedi.

4 / 36 Obrukla yaşamaya alıştıklarını ifade eden Karakaya şunları söyledi:

5 / 36 'Obruk oluşumunun sebepleri ve tedbiri noktasında yetkililerin çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarlalar bizim ekmeğimiz. Buraları terk edecek değiliz ama daha güvenli yaşamak istiyoruz.'

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9 / 36 BÖLGEDEKİ SAYILARI 200'Ü BULDU! Konya Karapınar’da oluşan metrelerce derinliğinde obruklar vatandaşların kaderi olmuş durumda. Her gün yeni bir obrukla karşılaşan köylüler, yıllardır tedirginlik içinde yaşıyor. Bölgede irili ufaklı 200 obruk bulunuyor.

10 / 36 Yeraltı suyunun, karbondioksitle birleşiminden oluşan karbonik asitin, zamanla kireç taşının yoğun olduğu toprakları çözerek yerin altında mağara oluşturması ve bir süre sonra mağaranın üzerindeki toprağın çökmesiyle oluşan huni biçimindeki dev çukura, ‘obruk’ deniyor. Konya’nın Karapınar İlçesi, ‘obruk’ların göbeğinde yer alıyor. Halk bu tehlikeyle iç içe yaşıyor. Obruklar köylerde evleri, tarlaları ve yolları saniyeler içinde yutmaya devam ediyor.

11 / 36 Bölgede obruk sayısı şu an 200... Bu obrukların bazılarının yerleşim bölgelerinde. Konya’da sadece 2017 yılında 9 obruk meydana geldi. Karapınar İlçesi’ne bağlı 50 haneli, 120 nüfuslu Seyithacı Yaylası sakinleri de obruk tehlikesiyle burun buruna. Yaylanın girişindeki çitlerde asılı duran “Dikkat! Obruklara yaklaşmayın. Can güvenliğiniz açısından tehlikelidir” yazısı her şeyi anlatmaya yetiyor.

12 / 36 'Ayaklarımın altından toprağın kaydığını hissettim" Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Seyithacı Yaylası sakini 4 çocuk babası Hüseyin İvriz obruk oluşumuna şahit oluşunu şöyle anlatıyor: “Tarlada çalışıyorduk. Toprak sallanmaya başladı. Olduğum yerde dondum kaldım. 5 metre ileride toprak içeri göçtü. Ayaklarımın altından toprağın kaydığını hissettim. toz bulutu her yeri kapladı.

13 / 36 Yerle gök birleşiyor sandım. Şaşkınlıktan hareket edemedim. İkinci bir sarsıntının ardından göçük daha da büyüdü. 1 hafta korkudan tarlama gidemedim. Hayatım boyunca o anı unutamam.” İvriz, çaresizliğini ise şöyle ifade ediyor: “Doğduğumdan beri ailece buradayım. Yaylada 13 bin metrekare toprağım var. Tarlamda 9 yılda 7 obruk oluştu. Satmak istedim ama araziyi kimse satın almaya yanaşmıyor. Obruk korkusuyla yaşamaya mahkûmuz.”

14 / 36 Karapınar’ın obrukzedelerinden biri de Hüseyin Tetik. 19 Ekim’de tarlasında obruk oluşan Tetik, o günü şöyle anlatıyor: “Hasat için hazırlık yaptık. Tarlaya vardığımızda yoğun bir toz tabakasının içinden geçtik. Büyük bir çöküntü oluşmuştu. Bu bölge obruk bölgesi. Obruk oldu diye işi bırakırsak mağdur oluruz. Bölgede tedirginlik var. Obruğun kenarlarındaki bölünmeler daha da genişleyip derinleşebilir.”

15 / 36 Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, obrukların oluşumuyla ilgili 30’a yakın faktör olduğunu söylerken en önemli etkenin ‘yeraltı suyu kullanımı’ olduğunu vurguladı.

16 / 36 Konya Ovası’nın az yağış alması ve akarsu kaynağının olmaması nedeniyle bölgedeki tarımda yeraltı suyunun kullanıldığını belirten Öztürk, “Yeraltı sularının seviyesi düştükçe suyun kaldırma kuvveti de düştü. Bu da toprağın ağırlığını arttıran bir faktör. Toprak, ağırlaştıkça boşluklara doğru çöküyor. Arazi kalkerli ve jips adı verilen kırılmaya müsait bir toprak” dedi.

17 / 36 Bölgede mısır üretiminde artış olduğuna işaret eden Öztürk, “Mısır, Karadeniz’de yetiştirilen bir bitki. Konya’nın arazisi ise kurak. Mısır üretiminde kullanılan suyun tamamı yeraltı suyu. Bunun yanı sıra küresel ısınmadan dolayı ovaya düşen yağışlar da azaldı” diye konuştu.

18 / 36 Obruk oluşumunun deprem gibi jeolojik olduğunu vurgulayan Öztürk şöyle devam etti: “Depremin olacağını biliyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Obruklar da böyle. Biz Konya’da oluşan ve oluşabilecek obruklarla ilgili duyarlılık haritası yaptık. Karapınar’da 7.3 kilometrekarelik bir alan obruktan etkilenmiş durumda” dedi.

19 / 36 Öztürk bölgede, Maden Tetkik ve Arama (MTA), Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar İlçe Belediyesi ve Kalkınma Bakanlığı’nın KOP (Konya Ovası Projesi) kapsamında çalışma yaptığını elde edilen bilgilerin veri tabanına aktarıldığını da söyledi.

20 / 36 Karapınar’da oluşumu 5 milyon yıl önceye dayanan “dünyanın nazar boncuğu” ismini alan Meke Krater Gölü ile Acı Göl, volkanik patlamalarla oluştu. Karapınar’ın diğer ucundaki bir dönem çevresinde yerleşim yeri bulunan Çıralı Obruk Gölü ise kurumaya yüz tutmuş durumda.

21 / 36 250 metre çapındaki obruk 125 metre derinliğinde. Obruk içindeki gölün çevresinde Roma Dönemi’ne ait yerleşim kalıntıları ile kaya mezarları var.

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