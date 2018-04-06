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Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 06.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

Youtube'ta 5 milyar izlenmeye ulaşan Despacito klibi rekor kırdı. Daha önce kimsenin ulaşamadığı izlenme sayısına ulaşan klip, 5 milyar izlenmeyi geçen ilk video olmayı başardı.

2015 yılında 3 milyardan fazla izlenerek Gangnam Style'ı tahtından eden See You Again, 2017 yılında yerini Despacito'ya bıraktı. İşte detaylar...

YouTube'ta en çok onlar izlendi

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Luis Fonsi ve Daddy Yankee tarafından söylenen ve dünya çapında hit olan Despacito, YouTube'da 5 milyar izlenmeyi geçti ve bu sayıya ulaşan ilk video oldu.
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Ocak 2017 çıkışlı hit şarkı “Despacito”, YouTube’da 5 milyar gösterimi geçen ilk video olmayı başardı.
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Luis Fonsi ve Daddy Yankee’nin seslendirdiği şarkı, ülkemizde de çok sayıda müziksever tarafından beğeniyle dinleniyor.
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Despacito aynı zamanda, “En çok izlenen klip”, “En çok izlenen video” ve “En çok izlenen düet” gibi rekorları da elinde bulunduruyor.
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Wiz Khalifa’nın “See You Again” adlı müzik klibi Gangam Style'ı tahtından ederek tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olmuştu.
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6 Nisan 2015 yılında yayınlanan video 3 milyardan fazla kişi tarafından izlense de Despacito onu tahtından etti.
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YOUTUBE MİLYONERLERİ

YOUTUBE MİLYONERLERİ
Video paylaşım sitesi YouTubVideo paylaşım sitesi YouTube'a yükledikleri videolar sayesinde milyonlarca dolar kazanan YouTube ünlüleri...</p><p><em>(Kaynak: cnbce.com)</em></p><p> </p><p> </p><p> </p>
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10. Epic Rap Battles

10. Epic Rap Battles
Toplam kazanç: 5.7 milyon dolar. Peter Shukoff ve Lloyd Ahlquist, Adolf Hitler ve Star Wars'un kötü adamı Darth Vader'a 'rap düellosu' yaptırdıkları videolarıyla bir anda şöhrete kavuştu.
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9. UberHaxorNova

9. UberHaxorNova
Toplam kazanç: 7,7 milyon dolar. James 'Nova' Wilson, YouTube'da video oyunlarıyla ilgili paylaştığı ipuçlarıyla üne kavuştu.
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8. CaptainSparklez

8. CaptainSparklez
Toplam kazanç: 8,4 milyon dolar. Video oyunu oynama hobisini kariyer haline getiren CaptainSparklez, YouTube'a ilk videosunu 2013'te yüklemesine rağmen büyük şöhret yakaladı. CaptainSparklez, video oyunlarında bölümleri geçemeyenlere yönelik tavsiyeler sunuyor.
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7. JennaMarbles

7. JennaMarbles
Toplam kazanç: 9,1 milyon dolar . "İnsanları güzel göründüğünüze nasıl inandırırısınız" adlı ilk videosuyla bir anda ünlenen Jenna N. Mourey, zaman zaman diğer YouTube ünlülerinin videolarına da konuk oluyor.
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6. TobyGames

6. TobyGames
Toplam kazanç: 10,5 milyon dolar. Komedyen Toby ‘Games’ Turner, hazırladığı eğlenceli videolar ve video oyunlarına yaptığı yorumlarla tanınıyor.
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5. RealAnnoyingOrange

5. RealAnnoyingOrange
Toplam kazanç: 13,3 milyon dolar. Dane Boedigheimer'ın bir portakalın üzerine kendi suratını montajlamasıyla ortaya çıkan karakter, çevresindeki diğer yiyecekleri sinir ettiği videosuyla şöhreti yakaladı.
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4. BlueXephos

4. BlueXephos
Toplam kazanç: 16,1 milyon dolar. Lewis Brindley ve Simon Lane tarafından kurulan kanal, oyunseverleri bir araya getirerek oyunlarla ilgili görüş ve ipuçlarını paylaşmalarını sağlıyor.
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3. RayWilliamJohnson

3. RayWilliamJohnson
Toplam kazanç: 18,2 milyon dolar . Video blogger, ya da 'Vlogger' olan RayWilliamJohnson, internette viral hale gelmiş olan videolarla ilgili yaptığı yorumlarla tanınıyor.
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2. Smosh

2. Smosh
Toplam kazanç: 19,6 milyon dolar. Komedi ikilisi Ian Hecox ve Anthony Padilla, meşhur şarkıların üzerine playback yaptıkları videolarla şöhreti yakaladı.
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1. Pewdiepie

1. Pewdiepie
Toplam kazanç: 21 milyon dolar. İsveçli Felix Arvid Ulf Kjellberg, 'Pewdiepie' takma adıyla yüklediği videolarında bilgisayar oyunlarıyla ilgili ipuçları ve yorumlarını paylaşıyor.
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despacito youtube

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