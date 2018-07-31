Yunanistan'da hayatını kaybedenler için anma töreni

Başkent Atina'da toplanan yüzlerce kişi ihmalle suçladıkları hükümete tepki gösterdi.

Yunanistan'da hayatını kaybedenler anıldı

1 / 13 Dualar edildi, mumlar yakıldı, çiçekler bırakıldı.

2 / 13 Yunanistan yangın felaketinde hayatını kaybedenleri anıyor.

3 / 13 Felakette yaşamını yitirenler anısına başkent Atina'da yüzlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.

4 / 13 Kalabalık, geç müdahale nedeniyle suçladıkları hükümete tepkiliydi.

5 / 13 Anmaya katılanlar; Onlar devlet düzgün çalışmadığı için hayatını kaybetti. Böylesine korkunç bir şekilde onlarca kişinin ölmesi oldukça trajik

6 / 13 Bu insanların yaşadığı trajedinin sorumluluğunu kimse üzerine almıyor. Buraya bunun bir daha asla olmaması gerektiği konusunda mesaj vermeye geldik.

7 / 13 Bu ülkemizde asla yaşanmaması gereken ulusal bir facia. Bu insanların yaşadıklarını hayal edince bile dehşeti hissediyorsunuz. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

8 / 13 Kayıp olan 25 kişiyi arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.

9 / 13 Yangın sonrası bölgede çekilen kareler facianın boyutlarını gösterir nitelikteydi.

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