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Yunanistan'da hayatını kaybedenler için anma töreni

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yunanistan'da yangın faciasında hayatını kaybeden 91 kişi için anma töreni vardı.

Başkent Atina'da toplanan yüzlerce kişi ihmalle suçladıkları hükümete tepki gösterdi.

Yunanistan'da hayatını kaybedenler anıldı

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Dualar edildi, mumlar yakıldı, çiçekler bırakıldı.
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Yunanistan yangın felaketinde hayatını kaybedenleri anıyor.
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Felakette yaşamını yitirenler anısına başkent Atina'da yüzlerce kişi parlamento binası önünde toplandı.
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Kalabalık, geç müdahale nedeniyle suçladıkları hükümete tepkiliydi.
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Anmaya katılanlar; Onlar devlet düzgün çalışmadığı için hayatını kaybetti. Böylesine korkunç bir şekilde onlarca kişinin ölmesi oldukça trajik
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Bu insanların yaşadığı trajedinin sorumluluğunu kimse üzerine almıyor. Buraya bunun bir daha asla olmaması gerektiği konusunda mesaj vermeye geldik.
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Bu ülkemizde asla yaşanmaması gereken ulusal bir facia. Bu insanların yaşadıklarını hayal edince bile dehşeti hissediyorsunuz. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.
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Kayıp olan 25 kişiyi arama kurtarma çalışmaları hala sürüyor.
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Yangın sonrası bölgede çekilen kareler facianın boyutlarını gösterir nitelikteydi.
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Yunanistan anma töreni yangın

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