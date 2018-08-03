Yunanistan'daki tanımlanamayan cisim kafaları karıştırdı

Kısa sürede dünyanın gündemine oturan cismin uzay gemisi olduğu dahi düşünüldü.

Google Earth buldu! Yunanistan'daki tanımlanamayan cisim

1 / 42 Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi.

2 / 42 İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bu Google Earth'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil.

3 / 42 ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı.

4 / 42 Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşkede teknolojiye yenik düşmüştü.

5 / 42 Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.

6 / 42 Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.

7 / 42 Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor.

8 / 42 Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı.

9 / 42 Tesiste 50 ila 60 kişinin bulunduğunu belirten Rodman, bu kişilerin tek görevinin eğleniyormuş gibi rol yapıp, Kuzey Kore liderinin yalnız hissetmemesini sağlamak olduğunu da sözlerine eklemişti.

10 / 42 Peki Kuzey Kore halkı nasıl bir hayat yaşıyor?

11 / 42 Kuzey Kore'deki günlük hayat fotoğraf sanatçısı Adam Baidawi'nin objektifine böyle yansımıştı...

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