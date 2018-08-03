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Yunanistan'daki tanımlanamayan cisim kafaları karıştırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.08.2018 10:38 | Son Güncelleme

Google Earth sayesinde ortaya çıkan Yunanistan'daki tanımlanamayan cisim akıllarda soru işareti bıraktı.

Kısa sürede dünyanın gündemine oturan cismin uzay gemisi olduğu dahi düşünüldü.

Google Earth buldu! Yunanistan'daki tanımlanamayan cisim

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Yunanistan’ın Selanik kentine bağlı olan Michanina bölgesi sahillerinde, Google Earth uydularına yansımış tuhaf bir cisim keşfedildi.
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İç içe geçmiş dairelerden oluşan yapısıyla dikkat çeken cismin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak bu Google Earth'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil.
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ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı.
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Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşkede teknolojiye yenik düşmüştü.
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Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.
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Söz konusu tesis, Kuzey Kore liderinin NBA yıldızı Dennis Rodman'ı 2013 yılında konuk etmesi ile gündeme gelmişti.
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Uydu fotoğraflarına bakılırsa bir adet su parkına ev sahipliği yapan tesiste, voleybol, basketbol ve futbol sahaları da bulunuyor.
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Rodman, Kuzey Kore'den ülkesine döndükten sonra burada geçirdiği zamanı "Hawaii veya Ibiza gibi bir yer ancak bu yer sadece size ait" sözleri ile açıklamıştı.
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Tesiste 50 ila 60 kişinin bulunduğunu belirten Rodman, bu kişilerin tek görevinin eğleniyormuş gibi rol yapıp, Kuzey Kore liderinin yalnız hissetmemesini sağlamak olduğunu da sözlerine eklemişti.
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Peki Kuzey Kore halkı nasıl bir hayat yaşıyor?
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Kuzey Kore'deki günlük hayat fotoğraf sanatçısı Adam Baidawi'nin objektifine böyle yansımıştı...
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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan cisim Google Earth

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