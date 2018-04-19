Yunanistan'ın havada asılı şehri

Manastır, olası saldırılardan korunmak ve Tanrı'ya daha yakın olmak için 60 milyon yıllık dik kayaların tepesine inşa edilmiş.
Yunanistan'daki Meteora Manastırları
1 / 24
Yüzyıllar önce dev kaya blokları üzerine akıl almaz bir şekilde inşa edilen Meteora Manastırları, Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor.
2 / 24
Yerden 300 ila 500 metre yükseklikte olan kayaların hikâyesi ise ilginç… İşte Meteora hakkında bilgiler…
3 / 24
Yüzyıllar önce dev kaya blokların üzerinde inşaa edilmiş olan Meteora Manastırları, Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'ndeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor.
4 / 24
Yüsekliği 300 - 500 metre arasında. Meteora, "havada asılı" anlamına geliyor.
5 / 24
Orta Yunanistan'daki bu etkileyici kayalar, düz bir vadiye dik olarak uzanıyor.
6 / 24
Jeologlara göre kaya blokları 60 milyon yıl önce oluşmuş.
7 / 24
Buradaki manastırların amacı hem keşişlerin insanlardan uzaklaşarak tanrıya yakın oldukları, inzivaya çekildikleri bir yer olarak, hem de olası saldırılardan korunmak için yapılmış.
8 / 24
Sütunlara ilk gelenler ise 11.yüzyılda keşişler.
9 / 24
14. yüzyılda ise Meteora'nın Kutsanmış Athanasios'u bölgeye gelip Yüce Meteoron ilk manastır topluluğuna rastlamış.
10 / 24
Yunanistan'ın diğer yerlerinden gelen keşişler birlikte toplam 20 manastır oluşturmuş.
11 / 24
Bölgede 6 aktif, restore edilmiş erkek manastırı ve kadın manastırı bulunuyor.
12 / 24
Bölgede özellikle manastırın ilk zamanlarında dağcılık orada bulunanlar için gerekliydi çünkü tepeye ulaşmanın başka bir yolu yoktu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum