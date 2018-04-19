Yunanistan'ın havada asılı şehri

Manastır, olası saldırılardan korunmak ve Tanrı'ya daha yakın olmak için 60 milyon yıllık dik kayaların tepesine inşa edilmiş.

Yunanistan'daki Meteora Manastırları

1 / 24 Yüzyıllar önce dev kaya blokları üzerine akıl almaz bir şekilde inşa edilen Meteora Manastırları, Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor.

2 / 24 Yerden 300 ila 500 metre yükseklikte olan kayaların hikâyesi ise ilginç… İşte Meteora hakkında bilgiler…

3 / 24 Yüzyıllar önce dev kaya blokların üzerinde inşaa edilmiş olan Meteora Manastırları, Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'ndeki Kalabaka yakınlarında bulunuyor.

4 / 24 Yüsekliği 300 - 500 metre arasında. Meteora, "havada asılı" anlamına geliyor.

5 / 24 Orta Yunanistan'daki bu etkileyici kayalar, düz bir vadiye dik olarak uzanıyor.

6 / 24 Jeologlara göre kaya blokları 60 milyon yıl önce oluşmuş.

7 / 24 Buradaki manastırların amacı hem keşişlerin insanlardan uzaklaşarak tanrıya yakın oldukları, inzivaya çekildikleri bir yer olarak, hem de olası saldırılardan korunmak için yapılmış.

8 / 24 Sütunlara ilk gelenler ise 11.yüzyılda keşişler.

9 / 24 14. yüzyılda ise Meteora'nın Kutsanmış Athanasios'u bölgeye gelip Yüce Meteoron ilk manastır topluluğuna rastlamış.

10 / 24 Yunanistan'ın diğer yerlerinden gelen keşişler birlikte toplam 20 manastır oluşturmuş.

11 / 24 Bölgede 6 aktif, restore edilmiş erkek manastırı ve kadın manastırı bulunuyor.

12 / 24 Bölgede özellikle manastırın ilk zamanlarında dağcılık orada bulunanlar için gerekliydi çünkü tepeye ulaşmanın başka bir yolu yoktu.

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