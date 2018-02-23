Yürümeden yüzmeyi öğreniyorlar! Deniz çingenelerinin şaşırtan yaşamı

Malezya’nın Borneo adasındaki Bajau kabilesi denizde yaşaması nedeni ile “Deniz Çingeneleri” olarak tanınıyor...
Malezya'nın deniz çingeneleri
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Evlerini mercan resifleri üzerine kuran ve avladıkları balıklarla beslenen Bajaular, aykırı yaşamlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.
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Yerlisi oldukları Sulu Takımadaları'ndaki anlaşmazlıklar yüzünden Malezya'ya da göç eden Bajau kabile uygu süresi hariç günün yarısını suda geçiriyor.
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Milliyetleri ve toprakları yok.
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Deniz Çingeneleri'nin tüm yaşamları bu derme çatma barakalarda geçiyor.
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Deniz Çingeneleri'nin temel besin kaynağı balıkçılık.
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Aileler sadece alışveriş yapmak ve cenazalerini gömmek için karaya çıkıyor.
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Ortalama 5 -10 kişilik ailelerin yaşadığı barakalarda elektrik yok.
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Kaldıkları derme çatma evler ve sallarda balık yakalayıp onları yemek ve satmak için topluyor.
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Her aile de en az 4 çocuk var.
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Çocuklar yüzmeyi ve sal kullanmayı çok küçük yaşlarında öğreniyor. Sekiz yaşına geldiklerinde ise balık avına başlıyorlar.
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ONLAR SADECE SUDA YAŞIYOR
Endonezya yakınlarındaki, dünyanın en büyük 3. adası olan Borneo doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Burada herkes suyun içinde yaşıyor. ve Borneo halkının tek geçim kaynağı balıkçılık.
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Halk evlerini mercan resiflerinden denizin üstüne inşa ediyor ve tüm zamanlarını işte bu eşsiz güzellikteki yerde geçiriyorlar.
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Bu insanlar yaşlarını bilmiyor ve su altında yaklaşık 5 dakika kalabiliyorlar.
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Kendilerini su çingeneleri diye tanımlayan bu mutlu insanların fotoğrafları Fransız fotoğrafçı Réhahn tarafından çekildi.
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İşte yaşadıkları yer dışındaki hayatlardan pek haberdar olmayan o mutlu insanlar...
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