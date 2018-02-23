Yürümeden yüzmeyi öğreniyorlar! Deniz çingenelerinin şaşırtan yaşamı

Malezya’nın Borneo adasındaki Bajau kabilesi denizde yaşaması nedeni ile “Deniz Çingeneleri” olarak tanınıyor...

Malezya'nın deniz çingeneleri

1 / 42 Evlerini mercan resifleri üzerine kuran ve avladıkları balıklarla beslenen Bajaular, aykırı yaşamlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.

2 / 42 Yerlisi oldukları Sulu Takımadaları'ndaki anlaşmazlıklar yüzünden Malezya'ya da göç eden Bajau kabile uygu süresi hariç günün yarısını suda geçiriyor.

3 / 42 Milliyetleri ve toprakları yok.

4 / 42 Deniz Çingeneleri'nin tüm yaşamları bu derme çatma barakalarda geçiyor.

5 / 42 Deniz Çingeneleri'nin temel besin kaynağı balıkçılık.

6 / 42 Aileler sadece alışveriş yapmak ve cenazalerini gömmek için karaya çıkıyor.

7 / 42 Ortalama 5 -10 kişilik ailelerin yaşadığı barakalarda elektrik yok.

8 / 42 Kaldıkları derme çatma evler ve sallarda balık yakalayıp onları yemek ve satmak için topluyor.

9 / 42 Her aile de en az 4 çocuk var.

10 / 42 Çocuklar yüzmeyi ve sal kullanmayı çok küçük yaşlarında öğreniyor. Sekiz yaşına geldiklerinde ise balık avına başlıyorlar.

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21 / 42 ONLAR SADECE SUDA YAŞIYOR Endonezya yakınlarındaki, dünyanın en büyük 3. adası olan Borneo doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor.

22 / 42 Burada herkes suyun içinde yaşıyor. ve Borneo halkının tek geçim kaynağı balıkçılık.

23 / 42 Halk evlerini mercan resiflerinden denizin üstüne inşa ediyor ve tüm zamanlarını işte bu eşsiz güzellikteki yerde geçiriyorlar.

24 / 42 Bu insanlar yaşlarını bilmiyor ve su altında yaklaşık 5 dakika kalabiliyorlar.

25 / 42 Kendilerini su çingeneleri diye tanımlayan bu mutlu insanların fotoğrafları Fransız fotoğrafçı Réhahn tarafından çekildi.

26 / 42 İşte yaşadıkları yer dışındaki hayatlardan pek haberdar olmayan o mutlu insanlar...

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