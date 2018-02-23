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Yürümeden yüzmeyi öğreniyorlar! Deniz çingenelerinin şaşırtan yaşamı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.02.2018 11:47 | Son Güncelleme

Malezya'nın Borneo adasındaki Bajau kabilesi denizde yaşaması nedeni ile "Deniz Çingeneleri" ünvanı almışlar ama çingeneler gibi göçebe de değiller.

Malezya’nın Borneo adasındaki Bajau kabilesi denizde yaşaması nedeni ile “Deniz Çingeneleri” olarak tanınıyor...

Malezya'nın deniz çingeneleri

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Evlerini mercan resifleri üzerine kuran ve avladıkları balıklarla beslenen Bajaular, aykırı yaşamlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.
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Yerlisi oldukları Sulu Takımadaları'ndaki anlaşmazlıklar yüzünden Malezya'ya da göç eden Bajau kabile uygu süresi hariç günün yarısını suda geçiriyor.
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Milliyetleri ve toprakları yok.
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Deniz Çingeneleri'nin tüm yaşamları bu derme çatma barakalarda geçiyor.
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Deniz Çingeneleri'nin temel besin kaynağı balıkçılık.
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Aileler sadece alışveriş yapmak ve cenazalerini gömmek için karaya çıkıyor.
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Ortalama 5 -10 kişilik ailelerin yaşadığı barakalarda elektrik yok.
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Kaldıkları derme çatma evler ve sallarda balık yakalayıp onları yemek ve satmak için topluyor.
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Her aile de en az 4 çocuk var.
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Çocuklar yüzmeyi ve sal kullanmayı çok küçük yaşlarında öğreniyor. Sekiz yaşına geldiklerinde ise balık avına başlıyorlar.
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ONLAR SADECE SUDA YAŞIYOR

ONLAR SADECE SUDA YAŞIYOR
Endonezya yakınlarındaki, dünyanın en büyük 3. adası olan Borneo doğal güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakıyor.
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Burada herkes suyun içinde yaşıyor. ve Borneo halkının tek geçim kaynağı balıkçılık.
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Halk evlerini mercan resiflerinden denizin üstüne inşa ediyor ve tüm zamanlarını işte bu eşsiz güzellikteki yerde geçiriyorlar.
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Bu insanlar yaşlarını bilmiyor ve su altında yaklaşık 5 dakika kalabiliyorlar.
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Kendilerini su çingeneleri diye tanımlayan bu mutlu insanların fotoğrafları Fransız fotoğrafçı Réhahn tarafından çekildi.
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İşte yaşadıkları yer dışındaki hayatlardan pek haberdar olmayan o mutlu insanlar...
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Anahtar Kelimeler:
deniz Çingene Malezya

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