Yüzen saray Kuşadası'nda

Amerikalı ünlü milyarder Sheldon Gary Adelson ve ailesine ait olan 'Queen Miri' adlı yat, Kuşadası ilçesindeki marinaya demirledi.

Lüks yata, 176 bin ton yakıt siparişi verildi.

Adelson, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.

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Güvertede jakuzi, spor salonu bulunuyor. Her misafire bir kişinin hizmet ettiği yatta, 36 personel çalışıyor.