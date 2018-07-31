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Yüzen saray Kuşadası'nda

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 09:05 | Son Güncelleme

Dünyanın en lüks yatlarından olan 92 metre uzunluğundaki 'Queen Miri', yakıt almak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki marinaya yanaştı.

Amerikalı ünlü milyarder Sheldon Gary Adelson ve ailesine ait olan 'Queen Miri' adlı yat, Kuşadası ilçesindeki marinaya demirledi.

Dünyanın en lüks yatı Kuşadası'nda

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Lüks yata, 176 bin ton yakıt siparişi verildi.
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Yakıtın, İzmir'in Aliağa ilçesinden tankerle Kuşadası'na getirildiği öğrenildi.
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Yakıt aldıktan sonra yatın, Kuşadası'ndan ayrılarak Sicilya'ya hareket edeceği bildirildi.
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Yakıt aldıktan sonra yatın, Kuşadası'ndan ayrılarak Sicilya'ya hareket edeceği bildirildi.
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Adelson, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'a seçim öncesi 25 milyon dolar bağış yapmasıyla gündeme gelmişti.
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Adelson ailesi bireylerini gezdiren Queen Miri'de, ikisi kral dairesi 18 kabinde 36 yataklı oda bulunuyor.
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SPA, sauna, helikopter iniş pisti, sinema, toplantı salonu, çocuk oyun odası, buhar odası, güzellik odası, sağlık odası, kütüphane, plaj kulübü, yüzme havuzu yer alıyor.
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Güvertede jakuzi, spor salonu bulunuyor. Her misafire bir kişinin hizmet ettiği yatta, 36 personel çalışıyor.
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Anahtar Kelimeler:
"Queen Miri" Sheldon Gary Adelson Aydın

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