Yüzlerce turist cehennemi yaşadı

Turistlerin Rinjani Dağı'nda mahsur kaldığı ortaya çıktı.

Kapana kısıldılar!

1 / 25 Ünlü turist adasından son fotoğraflar...

2 / 25 Bu sabah 05.51'de geldi.

3 / 25 14 kişinin öldüğü sarsıntıdan saatler sonra...

4 / 25 Dağdan inemeyen 266 yürüyüşçünün çoğu yabancı.

5 / 25 Helikopterler şimdiye kadar 500 dağcı ve yürüyüşçüyü aşağıya indirdi.

6 / 25 Geride kalanlar ise aranıyor.

7 / 25 Endonezya'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, dağa hayli yakın.

8 / 25 Depremden sonra çekilen video kaydında, dağdaki krater gölünün yanında devasa bir heyelan meydana geldiği görülüyor.

9 / 25 Sukanta isimli tur rehberi, "Toprak kaymaları nedeniyle hiçbir yere gidemiyorlar. Gölün yanında kalmalılar" diyor.

10 / 25 Tırmanışçı Khairul Azi ise, "Bulunduğumuz bölgeye gelen tüm yollar kesilmiş, o yüzden geri dönemiyoruz" dedi.

11 / 25 Dağda şimdiye kadar bir turist öldü.

12 / 25 Genç bir Endonezyalı ise, dağdan düşen kayaların altında kalarak can verdi.

13 / 25 BBC, mahsur kalanlar arasında Fransa, Tayland, Hollanda ve Malezyalıların çoğunlukta olduğunu aktarıyor.

14 / 25 Dağda mahsur kalan Malezyalı turist grubu, Facebook'tan helikopterlere ihtiyaçları olduğunu söyleyerek yardım istedi.

15 / 25 Rinjani Dağı, her yıl yüz dünyanın dört bir yanından binlerce yabancı tırmanışçıyı ağırlayan bir merkez.

16 / 25 Yetkililer, Mount Rinjani Ulusal Parkı'nı ziyarete kapatmış durumda.

17 / 25 Lombok Adası'nda Pazar sabah saatlerinde gerçekleşen depremde, 160'tan fazla insan da yaralandı.

18 / 25 Binlerce evin hasar gördüğü sarsıntı nedeniyle, çok sayıda insan evsiz kaldı.

19 / 25 Endonezya, dünyanın en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan bir adalar ülkesi.

20 / 25 Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat ediyor.

21 / 25 Hat üzerinde her gün neredeyse yüzlerce irili ufaklı deprem oluyor. Aynı zamanda yüzlerce volkana da ev sahipliği yapıyor.

22 / 25 Endonezya büyük depremlerin sıklıkla gerçekleştiği bir ülke. 2016'da Sumatra'da gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.

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