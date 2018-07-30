Yüzlerce turist cehennemi yaşadı

Turistlerin Rinjani Dağı'nda mahsur kaldığı ortaya çıktı.
Kapana kısıldılar!
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Ünlü turist adasından son fotoğraflar...
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Bu sabah 05.51'de geldi.
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14 kişinin öldüğü sarsıntıdan saatler sonra...
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Dağdan inemeyen 266 yürüyüşçünün çoğu yabancı.
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Helikopterler şimdiye kadar 500 dağcı ve yürüyüşçüyü aşağıya indirdi.
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Geride kalanlar ise aranıyor.
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Endonezya'daki 6.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, dağa hayli yakın.
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Depremden sonra çekilen video kaydında, dağdaki krater gölünün yanında devasa bir heyelan meydana geldiği görülüyor.
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Sukanta isimli tur rehberi, "Toprak kaymaları nedeniyle hiçbir yere gidemiyorlar. Gölün yanında kalmalılar" diyor.
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Tırmanışçı Khairul Azi ise, "Bulunduğumuz bölgeye gelen tüm yollar kesilmiş, o yüzden geri dönemiyoruz" dedi.
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Dağda şimdiye kadar bir turist öldü.
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Genç bir Endonezyalı ise, dağdan düşen kayaların altında kalarak can verdi.
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BBC, mahsur kalanlar arasında Fransa, Tayland, Hollanda ve Malezyalıların çoğunlukta olduğunu aktarıyor.
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Dağda mahsur kalan Malezyalı turist grubu, Facebook'tan helikopterlere ihtiyaçları olduğunu söyleyerek yardım istedi.
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Rinjani Dağı, her yıl yüz dünyanın dört bir yanından binlerce yabancı tırmanışçıyı ağırlayan bir merkez.
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Yetkililer, Mount Rinjani Ulusal Parkı'nı ziyarete kapatmış durumda.
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Lombok Adası'nda Pazar sabah saatlerinde gerçekleşen depremde, 160'tan fazla insan da yaralandı.
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Binlerce evin hasar gördüğü sarsıntı nedeniyle, çok sayıda insan evsiz kaldı.
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Endonezya, dünyanın en büyük fay hattı Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan bir adalar ülkesi.
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Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat ediyor.
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Hat üzerinde her gün neredeyse yüzlerce irili ufaklı deprem oluyor. Aynı zamanda yüzlerce volkana da ev sahipliği yapıyor.
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Endonezya büyük depremlerin sıklıkla gerçekleştiği bir ülke. 2016'da Sumatra'da gerçekleşen 6.5 büyüklüğündeki deprem onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu.
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