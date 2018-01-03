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Paris Hilton'un yüzüğü olay oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.01.2018 10:32 | Son Güncelleme 6 saat önce

Dünya sosyetesinin ünlü ismi Paris Hilton, bir süredir birklikte olduğu sevgilisi Chris Zylka ile evleniyor.

Paris Hilton, Chris Zylka ile evleniyor!

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Chris Zylka birlikte çıktıkları tatilde, Parih Hilton'a evlenme teklif etti.
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Hilton o anların fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
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Paris Hilton duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:
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"Evet dedim! Çok mutluyum. Hayatımın aşkıyla nişanlandım. O benim en iyi arkadaşım ve ruh ikizim. Benim için en mükemmeli... Çok özel... Sadık... İyi kalpli.... Kendimi dünyanın en şanslı kızı hissediyorum. Sen benim gerçekleşen rüyamsın! Bana masalların var olduğunu gösterdiğin için teşekkür ederim..."
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Paris Hilton'un yüzüğünün büyüklüğü sosyal medyada olay oldu...
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İşte gözlerin üzerinden ayrılmadığı ikilinin sosyal medya paylaşımları...
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Anahtar Kelimeler:
Paris Hilton evlilik

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