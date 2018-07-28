Yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması’ndan kareler

Peki Kanlı Ay Tutulması nedir? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında bilmeniz gereken her şey...

‘Kanlı Ay Tutulması’ nedir?

1 / 57 Merakla beklenen Kanlı Ay Tutulması için bekleyiş sona erdi! İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması gerçekleşti.

2 / 57 Gezegenimizin tek uydusu Ay'ın Dünya'ya yakın bir konuma ulaşması ile gerçekleşen bu gökyüzü olayı dünyanın dört bir yanındaki amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektifi ile kayıt altına alındı.

3 / 57 Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başladı ve ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erdi. Tutulma Türkiye'den de kısmen izlenebildi.

4 / 57 Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

5 / 57 Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

6 / 57 Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

7 / 57 İşte Türkiye ve dünyadan nefes kesen Kanlı Ay Tutulması kareleri...

8 / 57

9 / 57

10 / 57

11 / 57

12 / 57

13 / 57

14 / 57

15 / 57

16 / 57

17 / 57

18 / 57

19 / 57

20 / 57

21 / 57

22 / 57

23 / 57

24 / 57

25 / 57

26 / 57

27 / 57

28 / 57

29 / 57

30 / 57

31 / 57

32 / 57

33 / 57

34 / 57

35 / 57

36 / 57

37 / 57

38 / 57

39 / 57

40 / 57

41 / 57

42 / 57

43 / 57

44 / 57

45 / 57

46 / 57

47 / 57

48 / 57

49 / 57

50 / 57

51 / 57

52 / 57

53 / 57

54 / 57

55 / 57

56 / 57