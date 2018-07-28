Yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması’ndan kareler

Peki Kanlı Ay Tutulması nedir? İşte Kanlı Ay Tutulması hakkında bilmeniz gereken her şey...
66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi
Kaliforniya yanıyor! OHAL ilan edildi!
Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?
Trabzon'da büyük skandal! Henüz 3 yaşında büyük şok yaşadı
Erdoğan'ı işaret eden Trump'tan skandal sözler: NATO'da bir ya da iki diktatör var
Kanlı Ay tutulması başladı! Türkiye'de saat kaça kadar görülecek?
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Ünlü yıldız sokak ortasında aşka geldi!
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı
Okuyucu Yorumları 0 yorum