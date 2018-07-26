Yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması yarın gerçekleşecek

Ayrıca Mars da yarın geceden itibaren dünyaya en yakın konuma gelecek. Mars, Jüpiter ve Satürn gibi gezegenlerin de görülebileceği gecede ay toplam 3 saat 55 dakika tutulacak.

Kanlı Ay tutulmasına günler kaldı Türkiye'den izlenebilecek mi?

1 / 69 Ay’ın dünyanın gölgesinde kalması ve Güneş’ten gelen ışınları almaması Ay tutulması olarak tanımlanırken, bu gök olayı her zaman ilgi çekiyor. Türkiye’den 2018-2020 yılları arasında gözlenebilecek altı Ay tutulmasından ikincisi, 27 Temmuz’da (yarın) gerçekleşirken pek çok ilginçlik barındıracak. Bu yüzyılın en uzun tam Ay tutulmasının yaşanacağı gök olayı 1 saat 43 dakika sürecek. Tam ay tutulması sırasında yerkürenin tek uydusu mükemmel bakır kızılı renge erişecek.

2 / 69 Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre Güneşten aldığı ışık azalırken Ay, Mars gibi kızıl bir görünüme kavuşacak. 82 yıldır gökyüzünü tarayan bir ton ağırlığındaki tarihi teleskopa sahip olan İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi, gece için özel bir gözlem etkinliği düzenleyerek astronomi meraklılarını buluşturacak.

3 / 69 Yarın gece dünya ile kızıl gezegen Mars’ın da birbirine en yakın konumda olacağını belirten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Müdür Yardımcısı Dr. Sinan Aliş, “Mars gökyüzünde oldukça parlak görünecek. Güneş sisteminin en büyük iki gezegeni Jüpiter ve Satürn de gökyüzünde olacak ve astronomi meraklıları için bir gökyüzü şöleni sunacaklar.

4 / 69 Ay ve Mars, doğu ufkuna yakın olsalar da gözlenebilecekler. Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve üniversitemizin Amatör Astronomlar Kulübü’nün desteğiyle halka açık gözlem gecesi düzenliyoruz. İstanbul’da havanın açık olması durumunda gözlemevimizdeki sabit teleskopların yanı sıra çeşitli portatif teleskoplar ile de Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gözlenebilecek” dedi.

5 / 69 Dr. Aliş, Trakya bölgesinde tutulmanın ay doğarken başlayacağını ancak Türkiye’nin büyük bir çoğunluğunda tutulmanın Ay doğduktan sonra gerçekleşeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “İstanbul’da Ay 20.15’te doğacak. Parçalı tutulma 21.24’te, tam tutulma 22.30’da başlayacak. Tutulma ortası 23.21’de olurken, tam tutulma 00.13’te; parçalı tutulma ise 01.19’da sona erecek.

6 / 69 Ay tutulması sırasında Ay’ın tamamen dünyanın gölgesinde kalacağı süre yaklaşık 1 saat 43 dakika. 27 Temmuz’daki Ay tutulmasında, tam ve parçalı tutulmaların toplamı yani toplam tutulma süresi 3 saat 55 dakika olacak. Ay tamamen dünyanın gölgesinde kaldığında bile görülebilir olmaya devam edecek. Hatta bu aşamada uydumuzu kızıl renkte göreceğiz.

7 / 69 Bunun nedeni, güneşten gelen ışınların dünya atmosferinden geçerek Ay’ı aydınlatmasıdır. Bu nedenle, atmosferdeki toz miktarına bağlı olarak Ay’ı daha az veya daha çok kızıl renkte görebiliriz. Özellikle tutulmaya yakın zamanda meydana gelmiş bir volkanik patlama varsa atmosferdeki toz miktarı artacağından Ay’ı oldukça kırmızı görme ihtimali de var. Bu kırmızı renk nedeniyle tutulmalar sırasında Ay’ın ‘Kanlı Ay’ olarak adlandırıldığını duyabilirsiniz.”

8 / 69 Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı! Peki İçinde bulunduğumuz yüzyılın en uzun Kanlı Ay Tutulması olması beklenen tutulma ne zaman gerçekleşecek?

9 / 69 27 Temmuz'da gezegenimizin tek uydusu Ay Dünya'ya yakın bir konuma ulaşacak ve bu tarihte Kanlı Ay Tutulması gerçekleşecek.

10 / 69 Benzer bir tarihte ise Mars, 15 yıl sonra Dünya'ya en yakın konuma gelecek. Kızıl Gezegen, 31 Temmuz 2018'de, Dünya'ya 57,6 kilometre yaklaşmış olacak.

11 / 69 Başka bir deyişle Kanlı Ay Tutulması gözlemlenmeye başladığı anlarda Ay ile birlikte Mars'ta gökyüzünde hemen Ay'ın altında rahat bir şekilde gözlemlenebilecek bir konuma gelecek.

12 / 69 Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir.

13 / 69 Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür.

14 / 69 Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir.

15 / 69 Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar.

16 / 69 Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

17 / 69 Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulma Türkiye'nin bazı bölgelerinde kısmen izlenebilecek.

18 / 69 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek kanlı Ay tutulması, bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması olacak ve 1 saat 43 dakika devam edecek.

19 / 69 Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek.

20 / 69 Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.

21 / 69 Merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması Şubat ayında gerçekleşmiş ve Türkiye’nin farklı noktalarında geriye bu kareleri bırakmıştı...

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