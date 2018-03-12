Yüzyıllardır bedeni çürümüyor!

Susuz ortamda gelişim gösteremeyen bakteriler hayatta kalmayı başaramıyor. Bu durum da yüzyıllar boyunca bedenlerin zarar görmeden saklanmasını sağlıyor. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıkıyor...
Aradan asırlar geçti, bedenleri çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri
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1. Vladimir Lenin (1870 - 1924) : RUSYA
1917 yılındaki Rus Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan Vladimir Ilyich Lenin...
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Mermerden iki katlı piramit biçimindeki mozolenin altında kontrol merkezi bulunuyor. Yüzlerce termometreden gelen veriler, bilgisayar tarafından işlenerek klima cihazları ayarlanıyor.
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Haftada iki defa 12 bilim insanından oluşan ekip mumyayı incelemeye geliyor.
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Evita Perón (1919 - 1952) : ARJANTİN
Eski Arjantin Başkanlarından Juan Perón'un ikinci eşi olan Eva "Evita" Perón
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Rosalia Lombardo (1918 - 1920) : İTALYA
1920 yılında zatürreden ölen bu küçük kız, babası General Lombardo'nun emriyle mumyalandı.
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Lady Xin Zhui (Ölüm M.Ö. 163) : ÇİN
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Xin Zhui, Han Hanedanlığı sırasında yaşamış soylu bir Çinli adamın eşiydi.
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La Doncella (Ölüm 1450-1480 arası): GÜNEY AMERİKA
La Doncella, 500 yıldan uzun bir süre önce, bir İnka ritüeli sırasında donarak ölmeye mahkum edilmiş.
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Dashi Dorzho Itigilov (1852 - 1927) : RUSYA
1927 yılında lotus pozisyonunda meditasyon yaparken ölen bir Budist rahip: Itigilov
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Tollund Adamı (M.Ö. 390-350) : DANİMARKA
Tollund Adamı, Danimarka'nın bataklıklarında yaşamını yitirmiş bir antik çağ insanı.
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Dövmeli Ukok Prensesi (M.Ö. 5. yüzyıl civarı) : SİBİRYA
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St. Bernadette (1844 - 1879) : FRANSA
1879 yılında 35 yaşında tüberkülozdan yaşamını yitiren azize...
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John Torrington (1825 - 1846) : İNGİLTERE
Bir deniz astsubayı...
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Xiaohe'nun Güzelliği (3800 yıl önce) : ÇİN
Çin'in sincan bölgesinde bulunmuş bir mumya. mumyayı ilginç yapan ise; bulunduğu bölgede çinlilerden çok önce yaşamış olması ve şekil itibariyle kafkasyalı insanlara benzemesi.
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Cherchen Adamı (Ölüm M.Ö. 1000) : ÇİN
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George Mallory (1886 - 1924) : İNGİLTERE
Everest'in yamaçlarında yüzüstü bulunan Mallory, partneri Andrew Irvin ile birlikte dünyanın en yüksek dağına tırmanmak istiyordu.
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II. Ramses (M.Ö. 1303-1213) : MISIR
20. Mısır Hanedanı olan II. Ramses
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Islak Mumya (700 yıl önce) : ÇİN
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Buz Adam Ötzi (M.Ö. 3300-3255) : İTALYA
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Grauballe Adamı (M.Ö. 3. yüzyıl) : DANİMARKA
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Tutankhamun (M.Ö. 1341-1323) : MISIR
Mısır firavunu Tutankhamun
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