Yüzyıllardır bedeni çürümüyor!

Susuz ortamda gelişim gösteremeyen bakteriler hayatta kalmayı başaramıyor. Bu durum da yüzyıllar boyunca bedenlerin zarar görmeden saklanmasını sağlıyor. Bakın ortaya nasıl görüntüler çıkıyor...

1917 yılındaki Rus Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan Vladimir Ilyich Lenin...

Mermerden iki katlı piramit biçimindeki mozolenin altında kontrol merkezi bulunuyor. Yüzlerce termometreden gelen veriler, bilgisayar tarafından işlenerek klima cihazları ayarlanıyor.

Haftada iki defa 12 bilim insanından oluşan ekip mumyayı incelemeye geliyor.

La Doncella, 500 yıldan uzun bir süre önce, bir İnka ritüeli sırasında donarak ölmeye mahkum edilmiş.

25 / 41 Xiaohe'nun Güzelliği (3800 yıl önce) : ÇİN

Çin'in sincan bölgesinde bulunmuş bir mumya. mumyayı ilginç yapan ise; bulunduğu bölgede çinlilerden çok önce yaşamış olması ve şekil itibariyle kafkasyalı insanlara benzemesi.