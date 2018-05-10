Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!

Yakaladığı kişiyi göstererek 'Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor' dedi. Zabıtanın sözüyle harekete geçen vatandaşlar, yerdeki adama saldırırken, kargaşayı diğer zabıta engelledi.

Sokak ortasında linç girişimi

1 / 34 Karaman'da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki zabıta memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından biri, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan kişiye saldırdı, linç girişimini diğer zabıta memuru önledi.

2 / 34 Olay, dün Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu.

3 / 34 Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı.

4 / 34 İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı.

5 / 34 Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

6 / 34 Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, ''Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor'' dedi.

7 / 34 Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı.

8 / 34 Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen zabıta, diğer arkadaşının kolundan çekerek, ''Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.

9 / 34 Diğer zabıta memuru yine çevreye seslenerek, ''Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza'' dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren diğer zabıta memuru ''50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor'' dedi.

10 / 34 Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

11 / 34 SOKAK ORTASINDA LİNÇ GİRİŞİMİ Guatemala’da bir ilkokulda iki çocuğu öldürmekle suçlanan Julio Saquil öfkeli halk tarafından linç edildi. Vatandaşlar Saquil’i öldüresiye dövdükten sonra yakarak öldürdü.

12 / 34 İçişleri Bakanı Mauricio Lopez Bonilla, ülkenin kuzeyindeki Alta Verapaz eyaletinde yaşanan olay sırasında sarhoş olduğu belirlenen Saquil’in girdiği okulda iki çocuğu boğazlarını palayla keserek öldürdüğünü belirtti.

13 / 34 Bonilla daha sonra öfkeli kalabalığın 35 yaşındaki Saquil’i önce dövdüğünü sonra da okulun bahçesinde yakarak öldürdüğünü ifade etti.

14 / 34 Bir yerel yetkili de, “Saquil sınıflardan birine girerek öğrencilere saldırmış. Elindeki palayla 13 yaşındaki bir çocuğun kafasını kesmiş, sekiz yaşındaki bir kızın da boğazını kesmiş” diye konuştu. Ölen öğrencilerin isimlerinin Evelyn Yanisa Saquij ve Juan Armando Coy Cal olduğu belirtildi.

15 / 34 Yetkililer ölen adamın geçmişte uyuşturucu ve şiddet sorunları olduğunu ancak saldırının sebebinin henüz anlaşılamadığını belirtti. Fox News ise adamı linç edenlerin okulun öğretmenleriyle yerel halktan oluştuğunu bildirdi.

16 / 34 Aynı kasabada, bu olaydan hemen sonra da, hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen dört kişi, yerel halk tarafından linç edildi. <br /> </p>

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30 / 34 Fox News'ta yayınlanan habere göre Guetamala'da buna benzer bir çok olay yaşanıyor. Geçmişte gerçekleşen başka bir olayda halk hırsızlık yapan bir kişiyi sokak ortasında linç etmeye kalkmıştı

31 / 34 Ülkedeki insan hakları örgütü 2011 yılında 234 linç girişiminin gerçekleştiğini bu olaylarda 40 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

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