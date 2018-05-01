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Zengin çocuklarının gösterişli hayatı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 01.05.2018 07:48 | Son Güncelleme

Sıra sıra dizilmiş arabalar, jetler ve daha pek çoğu onlar için sadece oyuncak değerinde. Britanya'nın zengin çocukları lüks hayatlarıyla sosyal medyada fenomen haline dönüşüyor.

Gösterişli hayatlarıyla ön plana çıkan Britanyalı gençler bakın nasıl bir hayat sürüyor...

Britanya'nın zengin çocukları

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"Britanya'nın zengin çocukları" tatil görüntüleriyle gösteriş yapıyor.
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Bizler kısa tatil günlerimiz için kendimizi şanslı sayarken, Britanya'nın zengin çocukları için tatil hiçbir zaman bitmiyor.
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"Britanya'nın zengin çocukları" Instagram sayfası zengin çocukların lüks tatil günlerini takipçileriyle paylaşıyor.
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220.000'den fazla takipçiyi biraraya getiren hesap, Britanyalı zenginlerin özenilen yaşamını ve onların ne kadar "şanslı" olduğunu gözler önüne seriyor.
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İşte görenleri imrendiren o paylaşımlar...
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zengin Britanya zengin çocuklar sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
paranın satın alamacağı şeylerde vardır fazla para insanlıktan çıkarır azıcık aşım agrısız başım nede olsa beyaz kefenle gidiçeksinz herkeze tıkıcaklar zengınede fakırede beyaz pamugu altını deil beyazı :)))
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