Zengin çocuklarının gösterişli hayatı

Gösterişli hayatlarıyla ön plana çıkan Britanyalı gençler bakın nasıl bir hayat sürüyor...

Bizler kısa tatil günlerimiz için kendimizi şanslı sayarken, Britanya'nın zengin çocukları için tatil hiçbir zaman bitmiyor.

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220.000'den fazla takipçiyi biraraya getiren hesap, Britanyalı zenginlerin özenilen yaşamını ve onların ne kadar "şanslı" olduğunu gözler önüne seriyor.